Как выбрать вуз?

Важно понимать, что требуется сдавать для поступления в желаемый вуз.

Важно знать, сколько баллов нужно набрать и разработать стратегию поступления в конкретные вузы.

Больше времени на подготовку к ЕГЭ

Фокус только на подготовку к экзаменам и поступлению в течение всего года