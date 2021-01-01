Как выбрать вуз?

Точка роста
Важно знать свой текущий балл и понимать, в каких темах есть пробелы в знаниях
Бесплатная консультация для 11-классников и их родителей
На консультации расскажем об изменениях в процедуре поступления в вузы в 2021 году
Правильный подбор предметов
Важно понимать, что требуется сдавать для поступления в желаемый вуз.
Стратегия поступления
Важно знать, сколько баллов нужно набрать и разработать стратегию поступления в конкретные вузы.
Больше времени на подготовку к ЕГЭ
Фокус только на подготовку к экзаменам и поступлению в течение всего года
Важно знать свой текущий балл и понимать, в каких темах есть пробелы в знаниях
Изучить актуальную информацию по поступлению и экзаменам и составить план подготовки
Понять, можно ли достигнуть этих результатов самостоятельно или следует обратиться к специалистам
Объяснит, как изменилась процедура поступления в вузы в 2021 году
Расскажет о критериях поступления в топ-вузы
Составит индивидуальную стратегию поступления
Расскажет, как получить дополнительные баллы
Довольных учеников
Опыта подготовки учеников к ЕГЭ
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