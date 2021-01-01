Бесплатная консультация для 11-классников и их родителей

Как выбрать вуз?

На консультации расскажем об изменениях в процедуре поступления в вузы в 2021 году

Уже в 11 классе? Почему важно выбрать вуз уже сейчас?

Правильный подбор предметов

Важно понимать, что требуется сдавать для поступления в желаемый вуз.

Стратегия поступления

Важно знать, сколько баллов нужно набрать и разработать стратегию поступления в конкретные вузы.

Больше времени на подготовку к ЕГЭ

Фокус только на подготовку к экзаменам и поступлению в течение всего года

Как набрать нужное количество баллов для поступления на бюджет?

Точка роста

Важно знать свой текущий балл и понимать, в каких темах есть пробелы в знаниях

Планирование

Изучить актуальную информацию по поступлению и экзаменам и составить план подготовки

Выбор подготовки

Понять, можно ли достигнуть этих результатов самостоятельно или следует обратиться к специалистам

На индивидуальной консультации эксперт

Объяснит, как изменилась процедура поступления в вузы в 2021 году

Расскажет о критериях поступления в топ-вузы

Составит индивидуальную стратегию поступления

Расскажет, как получить дополнительные баллы

Почему мы можем помочь?

175 000 +

Довольных учеников

7 лет

Опыта подготовки учеников к ЕГЭ

97%

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