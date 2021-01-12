Условия:
C 10 декабря 2020 года 00:00 часов по 10 января 2021 года 23:59
Каждый 12 приобретенный курс является выигрышным и получает (но не больше 50) - Короткий курс по русскому или математике;
Каждый 21 приобретенный курс является выигрышным и получает (но не больше 30) - Групповой профориентационный курс
Каждый 62 приобретенный курс является выигрышным и получает (но не больше 10) - Индивидуальная консультация по тайм-менеджменту
350 приобретенный курс является выигрышным и получает - iPhone 12 mini
50 приобретенный курс является выигрышным и получает - Сертификат в Re:store
200 приобретенный курс является выигрышным и получает - Индивидуальный профориентационный курс
Индивидуальный профориентационный курс
№ | Номер договора | ФИО
200| 0-31-135217| Холмогорова, Анастасия Романовна
Сертификат в Re:store
№ | Номер договора | ФИО
50| 01-16-242957| Иванова, Ульяна
iPhone 12 mini
№| Номер договора | ФИО
350| 01-20-242837| Бахрамов, Санджар Ахматжанович
Короктий курс по русскому и математике
№| Номер договора | ФИО
12| 06-30-29395| Глазачева, Екатерина Дмитриевна
24| 16-73-1770| Анисимова, Софья Васильевна
36| 01-35-242959| Богинская, Анна
48| 06-30-29388| Гайдук, Анна Евгеньевна
60| 02-47-119292| Лепляев, Никита
72| 06-38-29389| Гайдук, Анна Евгеньевна
84| 186843028#2120_0| Винокурова, Анастасия
96| 0-16-135248| Алтынник, Ева Александровна
108| 06-39-29378| Нуриев, Марат
120| 27-32-829 | Хомушку, Айраа Аясовна
132| 03-9-35577| Тимерханов, Данил
144| 08-83-3221| Абдурзакова, Марха
156| 01-16-242915| Снеткова, Юлия Николаевна
168| 01-44-242901| Госсман, Амалия Дмитриевна
180| 02-54-119260| Колышкина, Анна Олеговна
192| 03-08-35554| Заводчиков, Алексей
204| 27-32-827| Наумова, Александра Андреевна
216| 01-50-242886| Кудрявцева, София Ремовна
228| 01-50-242866| Карузинс, Артур
240| 08-04-3195| Махмадхаджиев, Саид-Магомед
252| 08-04-3201| Белакаева, Рамнат
264| 0-20-135208| Скворцов, Владислав Максимович
276| 06-04-29362| Семёнов, Егор Романович
288| 01-20-242853| Ахмадуллин, Камиль Ренатович
300| 01-99-242840| Яхатина, Анна Владимировна
312| 01-35-242816| Шумилин, Александр
324| 01-42-242829 | Русаков, Роман Алексеевич
336| 08-03-3190| Абуева, Иман
348| 03-9-35550| Иванов, Егор Алексеевич
360| 01-34-242808| Павлюк, Вадим Дмитриевич
372| 01-20-242819| Михайлова, Екатерина Николаевна
384| 02-62-119243| Капитонова, Мария Алексеевна
396| 0-83-135154| Нестерова, Таисия Максимовна
408| 0-77-135171| Гиенко, Ирина
420| 03-62-35532| Кумскова, Алина
432| 06-30-29355| Баскаков, Андрей Владимирович
444| 01-81-242789| Смирнова, Вероника Вячеславовна
456| 0-83-135155| Нестерова, Таисия Максимовна
468| 01-81-242772| Ивашкина, Екатерина
480| 04-53-26527| Вашуркина, Алина Сергеевна
492| 01-42-242803| Ибрагимова, Асият Эминовна
504| 01-35-242737| Моргун, Мария
516| 03-62-35504 | Батыщев, Кирилл Романович
528| 06-31-29345 | Мищенко, Андрей
540| 27-34-821 | Шнякина, Елизавета Фёдоровна
552| 04-22-26511 | Подмарев, Максим
564| 16-73-1756| Леонтьева, Мария
576| 0-20-135149| Прохоров, Дмитрий Андреевич
588| 05-20-2248| Соколов, Мартин Павлович
Групповой профориентационный курс
№ | Номер договора | ФИО
21| 02-44-119304| Герега, Артемий Андреевич
42| 02-71-119299| Зеленова, Анна Андреевна
63| 08-04-3226| Абдурзакова, Марха
84| 186843028#2120_0| Винокурова, Анастасия
105| 01-50-242925| Аршинова, Екатерина Павловна
126| 0-16-135249| Алтынник, Ева Александровна
147| 01-20-242916| Плехов, Степан Максимович
168| 01-44-242901| Госсман, Амалия Дмитриевна
189| 01-44-242902| Госсман, Амалия Дмитриевна
210| 08-04-3219| Цанцаева, Эмилия Беслановна
231| 02-40-119249| Сазонова, Ольга
252| 08-04-3201| Белакаева, Рамнат
273| 05-20-2257| Субботин, Кирилл Александрович
294| 04-51-26538 | Сорокин, Максим
315| 06-30-29365| Бедусенко, Юлия Сергеевна
336| 08-03-3190| Абуева, Иман
357| 16-73-1758| Денисова, София Романовна
378| 01-20-242858| Пашкова, Мария
399| 01-20-242755| Стародубец, Елизавета Сергеевна
420| 03-62-35532| Кумскова, Алина
441| 02-40-119230| Матвеев, Илья Михайлович
462| 14-19-1741| Машковцева, Виолетта Максимовна
483| 0-18-135163| Семенова, Наталия
504| 01-35-242737| Моргун, Мария
525| 27-33-823| Вахрушев, Виктор Андреевич
546| 11-02-2547| Аксенов, Никита
567| 0-69-135153| Мешков, Андрей Юрьевич
588| 05-20-2248| Соколов, Мартин Павлович
609| 01-20-242701| Смаракова, Милана Дмитриевна
630| 04-53-26507| Чернов, Дмитрий
Индивидуальная консультация по таймменеджменту
№| Номер договора | ФИО
62| 02-54-119300| Зива, Александра Олеговна
124| 01-44-242948| Холмочкина, Оля Вячеславовна
186| 03-9-35561| Скорева, Анастасия Денисовна
248| 08-03-3197| Абкуева, Анжела Абдурахмановна
310| 08-81-3199| Аслан, Терхоев Беркатович
372| 01-20-242819| Михайлова, Екатерина Николаевна
434| 05-03-2252| Рубцов, Илья Александрович
496| 01-36-242765| Ахмедов, Загир
558| 02-04-119208| Семашко, Ксения Даниловна
620| 14-19-1737| Антошкина, Кира Дмитриевна
C 10 декабря 2020 года 00:00 часов по 10 января 2021 года 23:59
Каждый 12 приобретенный курс является выигрышным и получает (но не больше 50) - Короткий курс по русскому или математике;
Каждый 21 приобретенный курс является выигрышным и получает (но не больше 30) - Групповой профориентационный курс
Каждый 62 приобретенный курс является выигрышным и получает (но не больше 10) - Индивидуальная консультация по тайм-менеджменту
350 приобретенный курс является выигрышным и получает - iPhone 12 mini
50 приобретенный курс является выигрышным и получает - Сертификат в Re:store
200 приобретенный курс является выигрышным и получает - Индивидуальный профориентационный курс
Индивидуальный профориентационный курс
№ | Номер договора | ФИО
200| 0-31-135217| Холмогорова, Анастасия Романовна
Сертификат в Re:store
№ | Номер договора | ФИО
50| 01-16-242957| Иванова, Ульяна
iPhone 12 mini
№| Номер договора | ФИО
350| 01-20-242837| Бахрамов, Санджар Ахматжанович
Короктий курс по русскому и математике
№| Номер договора | ФИО
12| 06-30-29395| Глазачева, Екатерина Дмитриевна
24| 16-73-1770| Анисимова, Софья Васильевна
36| 01-35-242959| Богинская, Анна
48| 06-30-29388| Гайдук, Анна Евгеньевна
60| 02-47-119292| Лепляев, Никита
72| 06-38-29389| Гайдук, Анна Евгеньевна
84| 186843028#2120_0| Винокурова, Анастасия
96| 0-16-135248| Алтынник, Ева Александровна
108| 06-39-29378| Нуриев, Марат
120| 27-32-829 | Хомушку, Айраа Аясовна
132| 03-9-35577| Тимерханов, Данил
144| 08-83-3221| Абдурзакова, Марха
156| 01-16-242915| Снеткова, Юлия Николаевна
168| 01-44-242901| Госсман, Амалия Дмитриевна
180| 02-54-119260| Колышкина, Анна Олеговна
192| 03-08-35554| Заводчиков, Алексей
204| 27-32-827| Наумова, Александра Андреевна
216| 01-50-242886| Кудрявцева, София Ремовна
228| 01-50-242866| Карузинс, Артур
240| 08-04-3195| Махмадхаджиев, Саид-Магомед
252| 08-04-3201| Белакаева, Рамнат
264| 0-20-135208| Скворцов, Владислав Максимович
276| 06-04-29362| Семёнов, Егор Романович
288| 01-20-242853| Ахмадуллин, Камиль Ренатович
300| 01-99-242840| Яхатина, Анна Владимировна
312| 01-35-242816| Шумилин, Александр
324| 01-42-242829 | Русаков, Роман Алексеевич
336| 08-03-3190| Абуева, Иман
348| 03-9-35550| Иванов, Егор Алексеевич
360| 01-34-242808| Павлюк, Вадим Дмитриевич
372| 01-20-242819| Михайлова, Екатерина Николаевна
384| 02-62-119243| Капитонова, Мария Алексеевна
396| 0-83-135154| Нестерова, Таисия Максимовна
408| 0-77-135171| Гиенко, Ирина
420| 03-62-35532| Кумскова, Алина
432| 06-30-29355| Баскаков, Андрей Владимирович
444| 01-81-242789| Смирнова, Вероника Вячеславовна
456| 0-83-135155| Нестерова, Таисия Максимовна
468| 01-81-242772| Ивашкина, Екатерина
480| 04-53-26527| Вашуркина, Алина Сергеевна
492| 01-42-242803| Ибрагимова, Асият Эминовна
504| 01-35-242737| Моргун, Мария
516| 03-62-35504 | Батыщев, Кирилл Романович
528| 06-31-29345 | Мищенко, Андрей
540| 27-34-821 | Шнякина, Елизавета Фёдоровна
552| 04-22-26511 | Подмарев, Максим
564| 16-73-1756| Леонтьева, Мария
576| 0-20-135149| Прохоров, Дмитрий Андреевич
588| 05-20-2248| Соколов, Мартин Павлович
Групповой профориентационный курс
№ | Номер договора | ФИО
21| 02-44-119304| Герега, Артемий Андреевич
42| 02-71-119299| Зеленова, Анна Андреевна
63| 08-04-3226| Абдурзакова, Марха
84| 186843028#2120_0| Винокурова, Анастасия
105| 01-50-242925| Аршинова, Екатерина Павловна
126| 0-16-135249| Алтынник, Ева Александровна
147| 01-20-242916| Плехов, Степан Максимович
168| 01-44-242901| Госсман, Амалия Дмитриевна
189| 01-44-242902| Госсман, Амалия Дмитриевна
210| 08-04-3219| Цанцаева, Эмилия Беслановна
231| 02-40-119249| Сазонова, Ольга
252| 08-04-3201| Белакаева, Рамнат
273| 05-20-2257| Субботин, Кирилл Александрович
294| 04-51-26538 | Сорокин, Максим
315| 06-30-29365| Бедусенко, Юлия Сергеевна
336| 08-03-3190| Абуева, Иман
357| 16-73-1758| Денисова, София Романовна
378| 01-20-242858| Пашкова, Мария
399| 01-20-242755| Стародубец, Елизавета Сергеевна
420| 03-62-35532| Кумскова, Алина
441| 02-40-119230| Матвеев, Илья Михайлович
462| 14-19-1741| Машковцева, Виолетта Максимовна
483| 0-18-135163| Семенова, Наталия
504| 01-35-242737| Моргун, Мария
525| 27-33-823| Вахрушев, Виктор Андреевич
546| 11-02-2547| Аксенов, Никита
567| 0-69-135153| Мешков, Андрей Юрьевич
588| 05-20-2248| Соколов, Мартин Павлович
609| 01-20-242701| Смаракова, Милана Дмитриевна
630| 04-53-26507| Чернов, Дмитрий
Индивидуальная консультация по таймменеджменту
№| Номер договора | ФИО
62| 02-54-119300| Зива, Александра Олеговна
124| 01-44-242948| Холмочкина, Оля Вячеславовна
186| 03-9-35561| Скорева, Анастасия Денисовна
248| 08-03-3197| Абкуева, Анжела Абдурахмановна
310| 08-81-3199| Аслан, Терхоев Беркатович
372| 01-20-242819| Михайлова, Екатерина Николаевна
434| 05-03-2252| Рубцов, Илья Александрович
496| 01-36-242765| Ахмедов, Загир
558| 02-04-119208| Семашко, Ксения Даниловна
620| 14-19-1737| Антошкина, Кира Дмитриевна