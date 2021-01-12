Условия:

C 10 декабря 2020 года 00:00 часов по 10 января 2021 года 23:59



Каждый 12 приобретенный курс является выигрышным и получает (но не больше 50) - Короткий курс по русскому или математике;

Каждый 21 приобретенный курс является выигрышным и получает (но не больше 30) - Групповой профориентационный курс

Каждый 62 приобретенный курс является выигрышным и получает (но не больше 10) - Индивидуальная консультация по тайм-менеджменту

350 приобретенный курс является выигрышным и получает - iPhone 12 mini

50 приобретенный курс является выигрышным и получает - Сертификат в Re:store

200 приобретенный курс является выигрышным и получает - Индивидуальный профориентационный курс





Индивидуальный профориентационный курс



№ | Номер договора | ФИО



200| 0-31-135217| Холмогорова, Анастасия Романовна





Сертификат в Re:store



№ | Номер договора | ФИО



50| 01-16-242957| Иванова, Ульяна





iPhone 12 mini



№| Номер договора | ФИО



350| 01-20-242837| Бахрамов, Санджар Ахматжанович







Короктий курс по русскому и математике



№| Номер договора | ФИО



12| 06-30-29395| Глазачева, Екатерина Дмитриевна

24| 16-73-1770| Анисимова, Софья Васильевна

36| 01-35-242959| Богинская, Анна

48| 06-30-29388| Гайдук, Анна Евгеньевна

60| 02-47-119292| Лепляев, Никита

72| 06-38-29389| Гайдук, Анна Евгеньевна

84| 186843028#2120_0| Винокурова, Анастасия

96| 0-16-135248| Алтынник, Ева Александровна

108| 06-39-29378| Нуриев, Марат

120| 27-32-829 | Хомушку, Айраа Аясовна

132| 03-9-35577| Тимерханов, Данил

144| 08-83-3221| Абдурзакова, Марха

156| 01-16-242915| Снеткова, Юлия Николаевна

168| 01-44-242901| Госсман, Амалия Дмитриевна

180| 02-54-119260| Колышкина, Анна Олеговна

192| 03-08-35554| Заводчиков, Алексей

204| 27-32-827| Наумова, Александра Андреевна

216| 01-50-242886| Кудрявцева, София Ремовна

228| 01-50-242866| Карузинс, Артур

240| 08-04-3195| Махмадхаджиев, Саид-Магомед

252| 08-04-3201| Белакаева, Рамнат

264| 0-20-135208| Скворцов, Владислав Максимович

276| 06-04-29362| Семёнов, Егор Романович

288| 01-20-242853| Ахмадуллин, Камиль Ренатович

300| 01-99-242840| Яхатина, Анна Владимировна

312| 01-35-242816| Шумилин, Александр

324| 01-42-242829 | Русаков, Роман Алексеевич

336| 08-03-3190| Абуева, Иман

348| 03-9-35550| Иванов, Егор Алексеевич

360| 01-34-242808| Павлюк, Вадим Дмитриевич

372| 01-20-242819| Михайлова, Екатерина Николаевна

384| 02-62-119243| Капитонова, Мария Алексеевна

396| 0-83-135154| Нестерова, Таисия Максимовна

408| 0-77-135171| Гиенко, Ирина

420| 03-62-35532| Кумскова, Алина

432| 06-30-29355| Баскаков, Андрей Владимирович

444| 01-81-242789| Смирнова, Вероника Вячеславовна

456| 0-83-135155| Нестерова, Таисия Максимовна

468| 01-81-242772| Ивашкина, Екатерина

480| 04-53-26527| Вашуркина, Алина Сергеевна

492| 01-42-242803| Ибрагимова, Асият Эминовна

504| 01-35-242737| Моргун, Мария

516| 03-62-35504 | Батыщев, Кирилл Романович

528| 06-31-29345 | Мищенко, Андрей

540| 27-34-821 | Шнякина, Елизавета Фёдоровна

552| 04-22-26511 | Подмарев, Максим

564| 16-73-1756| Леонтьева, Мария

576| 0-20-135149| Прохоров, Дмитрий Андреевич

588| 05-20-2248| Соколов, Мартин Павлович







Групповой профориентационный курс



№ | Номер договора | ФИО



21| 02-44-119304| Герега, Артемий Андреевич

42| 02-71-119299| Зеленова, Анна Андреевна

63| 08-04-3226| Абдурзакова, Марха

84| 186843028#2120_0| Винокурова, Анастасия

105| 01-50-242925| Аршинова, Екатерина Павловна

126| 0-16-135249| Алтынник, Ева Александровна

147| 01-20-242916| Плехов, Степан Максимович

168| 01-44-242901| Госсман, Амалия Дмитриевна

189| 01-44-242902| Госсман, Амалия Дмитриевна

210| 08-04-3219| Цанцаева, Эмилия Беслановна

231| 02-40-119249| Сазонова, Ольга

252| 08-04-3201| Белакаева, Рамнат

273| 05-20-2257| Субботин, Кирилл Александрович

294| 04-51-26538 | Сорокин, Максим

315| 06-30-29365| Бедусенко, Юлия Сергеевна

336| 08-03-3190| Абуева, Иман

357| 16-73-1758| Денисова, София Романовна

378| 01-20-242858| Пашкова, Мария

399| 01-20-242755| Стародубец, Елизавета Сергеевна

420| 03-62-35532| Кумскова, Алина

441| 02-40-119230| Матвеев, Илья Михайлович

462| 14-19-1741| Машковцева, Виолетта Максимовна

483| 0-18-135163| Семенова, Наталия

504| 01-35-242737| Моргун, Мария

525| 27-33-823| Вахрушев, Виктор Андреевич

546| 11-02-2547| Аксенов, Никита

567| 0-69-135153| Мешков, Андрей Юрьевич

588| 05-20-2248| Соколов, Мартин Павлович

609| 01-20-242701| Смаракова, Милана Дмитриевна

630| 04-53-26507| Чернов, Дмитрий







Индивидуальная консультация по таймменеджменту



№| Номер договора | ФИО



62| 02-54-119300| Зива, Александра Олеговна

124| 01-44-242948| Холмочкина, Оля Вячеславовна

186| 03-9-35561| Скорева, Анастасия Денисовна

248| 08-03-3197| Абкуева, Анжела Абдурахмановна

310| 08-81-3199| Аслан, Терхоев Беркатович

372| 01-20-242819| Михайлова, Екатерина Николаевна

434| 05-03-2252| Рубцов, Илья Александрович

496| 01-36-242765| Ахмедов, Загир

558| 02-04-119208| Семашко, Ксения Даниловна

620| 14-19-1737| Антошкина, Кира Дмитриевна