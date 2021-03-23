Правила проведения акции “Суперинтенсивная скидка” (далее – «Правила»)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции « Суперинтенсивная скидка» (далее — “Акция”)

1.2. Акция проводится в период с 23.03.2021 года по 04.04.2021 года включительно.

1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт https://maximumtest.ru.

1.4. Условия акции распространяются на следующие услуги Организатора: информационно консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Курс подготовки к ЕГЭ суперинтенсив группа: онлайн мини (8 недель)», «Курс подготовки к ОГЭ суперинтенсив группа: онлайн мини (8 недель)” .



2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. К участию в акции допускаются физические лица, заключающие договор возмездного оказания услуг с ООО «Юмакс», предметом которых являлись продукты предметной подготовки из следующей линейки: ЕГЭ, ОГЭ — на индивидуальной консультации (далее – «Участник»).

2.2. При покупке услуг Организатора, указанных в п.1.4. настоящих Правил, и соблюдения всех условий Акции, стоимость соответствующих услуг в группах, участвующих в Акции, снижается на 30% относительно стоимости тех же услуг вне Акции.

2.3. В случае если условие, указанное в п. 2.1, не будет выполнено в связи с расторжением договоров возмездного оказания услуг, Организатор вправе приостановить/прекратить оказание услуг, указанных в п. 1.4 Правил.



3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Права Организатора Акции: — Организатор имеет право отказать в выдаче скидки Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в Правилах.

— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции производится путём направления сообщений на адрес электронной почты.

— Организатор вправе закрыть доступ Участнику при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.

3.2. Обязанности Организатора Акции:

— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;

— Организатор Акции обязан предоставить скидку Участнику, в соответствии с настоящими Правилами Акции.

3.3. Права Участника:

— Знакомиться с Правилами Акции;

— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

— Требовать от Организатора Акции предоставление скидки в случае выполнения всех условий Акции.

3.4. Участник Акции также обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора и условия договора, заключаемого между Организатором и Участником в рамках проведения Акции, которые доводятся до сведения Участника дополнительно.