Правила проведения акции «Личный наставник» (далее – «Правила»)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции «Личный наставник» (далее — «Акция»).

1.2. Срок проведения Акции: с 01.12.2020 года по 31.05.2021 года.

1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт Организатора: https://maximumtest.ru ( далее – «Сайт»).

1.4. Участником акции является физическое лицо (Заказчик), заключившее в период проведения акции, указанный с п. 1.2 настоящих Правил, Договор возмездного оказания услуг с Организатором, предметом которого являлись информационно- консультационные услуги в сфере дополнительного образования на предметную подготовку к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) /Основному государственному экзамену (ОГЭ), длительностью до 70 ак.часов для 9 и 11 класса (далее – «Курс»), а также полностью или частично оплатившее услуги по данному договору в соответствии с п. 2.1 настоящих Правил и условиями договора. По договору Заказчик и Слушатель (лицо, в пользу которого Организатор оказывает Услуги по такому Договору), могут не совпадать.

1.5. Территория проведения акции: Российская Федерация.

1.6. Акция не является лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

1.7. Акция направлена на привлечение внимания новых клиентов к продуктам ООО «Юмакс», а также на привлечение внимания действующих клиентов ООО «Юмакс» к другим продуктам ООО «Юмакс».



2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия:



1) В период с 01.12.2020 года по 31.05.2021 года заключить с Организатором Договор возмездного оказания услуг в соответствии с п. 1.4 настоящих Правил, а также оплатить его в полном объеме либо внести первый платеж в соответствии с условиями такого Договора, если оплата осуществляется в рассрочку.



2.2. Участник, выполнивший действия, предусмотренные п. 2.1 настоящих Правил, имеет право в день заключения Договора на покупку Курса обратиться к Организатору с требованием о заключении Договора возмездного оказания услуги «Личный наставник», общей стоимостью 1 (один) рубль 00 копееек, без НДС в соответствии с п. 1 ст. 145.1 НК РФ. Основание: Свидетельство номер 10 № 0002388 от 27.11.2017 г. о внесении записи в реестр участников проекта о присвоении статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», выданное некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.



2.3. В случае если Договор, указанный в п. 2.1, будет расторгнут по любым основаниям, Договор возмездного оказания услуги «Личный наставник» расторгается автоматически.

2.4. Для заключения Договора возмездного оказания услуги «Личный наставник», Участник обязуется предоставить Организатору все необходимые для заключения договора документы: паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность, банковские реквизиты, а также иные документы, запрашиваемые Оператором.



3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ



3.1. Права Организатора Акции:

1) Организатор имеет право отказать в заключении Договора возмездного оказания услуги «Личный наставник» Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, в частности п. 2.4 настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в настоящих Правилах.

2) Организатор вправе в любой момент изменять настоящие Правила. Изменение настоящих правил происходит путем публикации их на Сайте на странице Акции.

3) Организатор вправе прекратить участие Участника в Акции при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.

4) Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции. О прекращении проведения Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения данной информации на Сайте на странице Акции.



3.2. Обязанности Организатора Акции:



1) Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;

2) Организатор Акции обязан заключить Договор возмездного оказания услуги «Личный наставник» с Участником, выполнившим условия, предусмотренные п. 2.1 и п. 2.4 Правил;

3) Организатор обязан своевременно публиковать на Сайте любые изменения и дополнения настоящих Правил.



3.3. Права Участника:



1) Знакомиться с Правилами Акции;

2) Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

3) Требовать от Организатора Акции заключения Договора возмездного оказания услуги «Личный наставник» в случае выполнения всех условий Акции.



3.4. Обязанности Участника:



1) Участник Акции обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора и условия договора, заключаемого между Организатором и Участником на покупку Курса.

2) Участник обязуется своевременно производить оплату стоимости Курса по договорам возмездного оказания услуг, заключенным между Участником и Организатором. Наличие какой-либо задолженности по оплате Курса Участником, является основанием для отказа Участнику в заключении Договора возмездного оказания услуги «Личный наставник».

3) Участник, просрочивший срок обращения к Организатору за заключением Договора возмездного оказания услуги «Личный наставник», указанный в п. 2.2 Правил, не вправе требовать заключения Договора возмездного оказания услуги «Личный наставник».



4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



4.1. В случае если между Участником и Организатором заключено более одного Договора, в рамках которого возможно участие в Акции, такой Участник имеет право участвовать в Акции в рамках каждого из Договоров.

4.2. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются условиями Договоров, заключенных между Организатором и Участниками Акции, а также положениями действующего законодательства РФ.

4.3. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

4.3.1. за неознакомление Участников Акции / иных лиц с Правилами;

4.3.2. за ошибки и сбои в работе Сайта;

4.3.3. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Акции действий, необходимых для получения права заключения Договора, предусмотренных пп. 2.1, 2.2, 2.4 настоящих Правил;

4.3.4. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора;

4.3.5 за не заключение Участником Договора, предусмотренного п. 2.2 настоящих Правил по причинам, не зависящим от Организатора.

4.4. Право на заключение Договора, предусмотренного п. 2.2 настоящих Правил не может быть уступлено либо иным образом передано Участником Акции другому лицу, либо обременено иным образом.

4.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.

4.6. Все споры, возникающие между Организатором и Участниками Акции, в рамках Акции, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ.