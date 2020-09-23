Настоящим Я даю свое согласие ООО «Юмакс» (адрес: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ №41) на обработку наших (Заказчика и Слушателя) персональных данных, указанных в заявлении и/или анкете, заполненной на данном сайте (а Заказчик также дает согласие на обработку персональных данных Слушателя), включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных с использованием средств автоматизации, в том числе в информационно-телекоммуникационных сетях, или без использования таких средств, и/или доступ к таким персональным данным, а также передачей этих персональных данных уполномоченным представителям ООО «Юмакс». Я даю разрешение на запись и последующее использование фото- и видеоматериалов, а также других информационных материалов, полученных с участием Слушателя в рамках исполнения Договора, с целью повышения и контроля качества услуг, оказываемых по Договору, а также изучения мотивации и повышения уровня образовательного процесса уполномоченными представителями ООО "Юмакс", как единолично, так и совместно со Слушателем при условии, что произведенные фотографии и видео не нанесут вред достоинству и репутации участника. Обработка может осуществляться в целях организации и осуществления оказания услуг по Договору ООО «Юмакс», а также получения от ООО «Юмакс» сообщений рекламно-информационного характера о комплексной подготовке к ЕГЭ/ОГЭ и других услугах по указанному телефону или адресу электронной почты, а также для проверки результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ Слушателя. Согласие дается на срок 3 (три) года и может быть в любой момент мной отозвано путем направления письменного уведомления в компанию «MAXIMUM» (ООО «Юмакс»), по адресу: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ №41