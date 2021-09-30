Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Надлежащим акцептом настоящего Договора в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в совокупности всех нижеперечисленных действий:
- заполнение формы записи (регистрации) на оказание услуг на сайте Общества – https://maximumtest.ru;
- ознакомление с условиями настоящего Договора;
- выражение согласия на получение услуг на условиях Договора путем проведения оплаты.
Датой заключения Договора является дата оплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя.
Место заключения Договора – Российская Федерация, город Москва.
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заказчик – любое физическое лицо, достигшее 18 лет, заключающее настоящий Договор с Исполнителем, и являющееся законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) Слушателя, если Слушатель не достиг возраста 18 лет.
1.2. Слушатель – лицо, в пользу которого Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору.
1.3. Преподаватель - лицо, привлеченное Исполнителем для оказания Услуг по настоящему Договору.
1.4. Сайт Общества – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: https://maximumtest.ru.
1.5. Образовательная платформа MAXIMUM – программное обеспечение, разрабатываемое ООО «Юмакс» в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021610082 «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах», Правообладатель: ООО «Юмакс»), которое непосредственно используется при осуществлении образовательной деятельности ООО «Юмакс» по программам дополнительного образования в объеме и на условиях, установленных локальными нормативными актами ООО «Юмакс» и настоящим Договором. Доступ к Образовательной платформе MAXIMUM предоставляется Исполнителем на Сайте Общества.
1.6. Онлайн-модуль - раздел Образовательной платформы MAXIMUM, размещенный по адресу https://education.maximumtest.ru с уникальным доступом для каждого Слушателя, содержащий следующие разделы: теория, тесты, задания, связь с преподавателем, расписание, вебинары и видео лекции, дополнительные факультативы по предметам, рейтинг успеваемости Слушателя, сведения о посещаемости занятий Слушателем, сведения о выполненных Слушателем домашних заданиях.
1.7. Занятие – форма оказания Услуг Исполнителем с целью овладения Слушателем изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками) с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM либо в консультационном (учебном) центре Исполнителя с личным присутствием Слушателя. Продолжительность занятия устанавливается в академических часах (1 академический час равен 45 минутам).
1.8. ОГЭ (основной государственный экзамен) – форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего образования.
1.9. ЕГЭ (единый государственный экзамен) – форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования.
1.10. Услуги - комплекс Услуг в сфере дополнительного образования, оказываемый Исполнителем по образовательным программам, посредством проведения занятий со Слушателем в форматах «Блендед» и «Онлайн» с использованием Образовательной платформы MAXIMUM, а также иные информационно-консультационные услуги.
1.11. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (цели, объем, содержание, планируемые результаты, учебный тематический план, методические и учебные материалы и иные характеристики), разработанный и утвержденный Обществом и размещенный на Сайте Общества.
1.12. Учебные пособия – средства обучения, разработанные Исполнителем и предназначенные для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний Слушателем, предусмотренных образовательной программой. В зависимости от формата оказания услуг и вида образовательной программы учебные пособия предоставляются Слушателю в печатном либо электронном виде.
1.13. Блендед - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого Слушателю оказываются Услуги дистанционно с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM, а также в консультационном (учебном) центре Исполнителя с личным присутствием Слушателя.
1.14. Онлайн - формат оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого Слушателю оказываются Услуги дистанционно с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM.
1.15. Стартовый онлайн - вид Онлайн-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся в группе Слушателей.
1.16. Стандарт онлайн - вид Онлайн-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся в группе Слушателей, а также с каждым Слушателем проводятся личные беседы (консультации) и проверка выполнения домашних заданий.
1.17. Максимум онлайн – вид Онлайн-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся в группе Слушателей численностью до 15 (пятнадцати) человек.
1.18. Максимум в классе – вид Блендед-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся в группе Слушателей численностью до 30 (тридцати) человек.
1.19. Индивидуальный онлайн - вид Онлайн-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся со Слушателем в индивидуальном порядке, при этом занятия не могут начинаться ранее 16.00 с понедельника по пятницу и ранее 10.00 по субботам и воскресеньям.
1.20. Предкурсовая подготовка - набор вебинаров и видео лекций, содержащихся в Онлайн-модуле. Предкурсовая подготовка является дополнительным материалом для самостоятельного изучения Слушателем и предоставляется Исполнителем в зависимости от выбранной Заказчиком образовательной программы.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется их своевременно принять и оплатить. Наименование и стоимость Услуг устанавливаются Исполнителем в одностороннем бесспорном порядке на страницах Сайта Общества.
2.2. Стоимость услуг Исполнителя указывается на Сайте Общества без НДС на основании п. 1 ст. 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией Исполнителем права на освобождение от уплаты НДС как участника создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», что подтверждается Свидетельством о внесении записи в реестр участников за основным регистрационным № 1121977 от 27.11.2017 г.
2.3. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору в рамках коммерциализации результатов разработки Образовательной платформы MAXIMUM по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково».
2.4. Оказание Услуг по настоящему Договору не сопровождается выдачей документов об образовании и/или повышении квалификации Слушателя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг, а также о посещении Слушателем занятий и успеваемости.
3.1.2. Заказчик обязуется ознакомить Слушателя с его правами и обязанностями по Договору, обеспечить посещение Слушателем занятий и выполнение Слушателем домашних заданий в соответствии с расписанием, утвержденным Исполнителем, и соблюдение Слушателем правил поведения, предусмотренных соответствующим Приложением к настоящему Договору.
3.1.3. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Услуги в размере и порядке, установленном Договором.
3.1.4. Заказчик обязуется обеспечить Слушателя канцелярскими принадлежностями, а также иными предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем услуг.
3.1.5. Заказчик обязуется сообщать Исполнителю в течение 2 (двух) календарных дней об изменении своих контактных данных и банковских реквизитов.
3.1.6. Заказчик обязуется по просьбе администрации Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий у Исполнителя к поведению Слушателя или его успеваемости.
3.1.7. Заказчик в полном объеме несет ответственность за все действия Слушателя. Правила поведения Слушателя установлены в Приложении к настоящему Договору.
3.1.8. Заказчик подтверждает, что изучил Образовательную платформу MAXIMUM и дает свое согласие на предоставление Исполнителем доступа Слушателю, а также лично убедился, что сайт Исполнителя не содержит информации, нарушающей Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о порядке оказания Услуг (место проведения, периодичность, время начала и окончания занятий).
3.2.2. Исполнитель обязан предоставить Слушателю учебные пособия в печатном виде либо предоставить Слушателю доступ к учебным пособиям в электронном виде в порядке и на условиях, предусмотренных образовательной программной.
3.2.3. Исполнитель обязан подключить Заказчика и Слушателя к Образовательной платформе MAXIMUM в течение 7 (семи) рабочих дней с момента проведения Заказчиком оплаты и предоставления корректного адреса электронной почты. Исполнитель создает для каждого Слушателя отдельную учетную запись и предоставляет на период оказания Услуг аутентификационные данные (логин и пароль) для доступа к Онлайн-модулю. Аутентификационные данные направляются Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика, указанный в настоящем Договоре. В целях надлежащего оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на использование Образовательной платформы MAXIMUM в течение всего срока оказания услуг по настоящему Договору.
3.2.4. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о произведенных изменениях в расписания занятий Слушателя.
3.2.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без предварительного согласования с Заказчиком, в том числе самостоятельно формировать состав преподавателей, для оказания Услуг по настоящему Договору, при этом оставаясь ответственным за действия привлеченных лиц в полном объеме.
3.2.6. Исполнитель вправе заменять преподавателя без предварительного согласования с Заказчиком.
3.2.7. Исполнитель вправе вносить изменения в расписание занятий без предварительного согласования с Заказчиком.
3.2.8. Исполнитель обязуется направить Заказчику акты оказанных Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего запроса по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость Услуг Исполнителя указывается на Сайте Общества.
4.2. Оплата стоимости Услуг Исполнителя по Договору осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем оплаты банковской картой.
4.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость Услуг на Сайте Общества в одностороннем порядке. При этом, стоимость услуг, приобретенных Заказчиком через Сайта Общества, с момента подтверждения проведения Заказчиком оплаты изменению не подлежит.
4.4. Оплата стоимости Услуг Исполнителя считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг или приостановить оказание услуг по Договору в случае нарушения Заказчиком сроков проведения оплаты.
4.5. Исполнитель не несет ответственность (в том числе материальную) перед Заказчиком в случае отказа налогового органа по каким-либо основаниям в реализации права Заказчика на получение социального налогового вычета, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации.