5. ФОРС-МАЖОР5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, войны, новый вид коронавирусной инфекции COVID-19 и/или её последствия, а также действия государственных органов по предотвращению распространения инфекции, издания актов органов государственной и муниципальной власти и управления и другими органами, препятствующих дальнейшему оказанию услуг Исполнителем по Договору, и иными не зависящими от Сторон обстоятельствами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения Договора. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом действующего расписания занятий и других технических возможностей Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. Заказчик обязуется извещать Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее чем за 24 часа до начала предполагаемого занятия посредством совершения телефонного звонка по номеру телефона Исполнителя, указанному в разделе 11 настоящего Договора, либо путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru.

6.3. Пропуск Слушателем занятия не является основанием для перерасчета либо изменения стоимости услуг Исполнителя по настоящему Договору. Исполнитель вправе предоставить Слушателю возможность восполнить пропущенное занятие в другой группе при наличии свободных мест либо посмотреть пропущенное занятие в записи посредством Образовательной платформы MAXIMUM.

6.4. Заказчик вправе перенести не более одного занятия в месяц при оказании услуг по Договору в формате «Индивидуальный онлайн», при условии предварительного (не позднее чем за 24 часа до начала предполагаемого занятия) согласования такого переноса с Исполнителем.

6.5. Контроль посещаемости и выполнения Слушателем домашних заданий осуществляется Исполнителем посредством Образовательной платформы MAXIMUM.

6.6. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или возникающие в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

6.7. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры подлежат разрешению в претензионном порядке путем направления Стороной, чьи права, по ее мнению, нарушены второй Стороне, письменной претензии. Претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу письмами, направленными Почтой России с уведомлением о вручении. Срок для рассмотрения претензии и ответа на нее составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения.

6.8. При невозможности разрешения споров путем переговоров споры подлежат разрешению в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Оказание услуг по договору (место исполнения Договора) может проводиться Исполнителем как с применением дистанционных технологий посредством Образовательной платформы MAXIMUM, так и в консультационном (учебном) центре Исполнителя по адресу: 105062. г. Москва. пер. Подсосенский д. 23, строен. 2, 3 этаж, помещ. I, комн. 1-11.

8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику возврат полученных денежных средств по исполненному Договору в случае одновременного и полного соблюдения Заказчиком следующих условий («Гарантия ЕГЭ»):

8.1.1. Заказчик заключил с Исполнителем договор(ы) на оказание Услуг по всем предметам (Образовательным программам длительностью более 70 академических часов), необходимым Слушателю для поступления на бесплатную форму обучения (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) в образовательную организацию высшего образования. Заказчик произвел оплату стоимости Услуг Исполнителя по заключенным договорам в полном объеме, в порядке и на условиях, установленных договором, а Исполнитель оказал Услуги в полном объеме.

8.1.2. Слушатель выполнил самостоятельно и полностью все домашние задания по каждой Образовательной программе, на освоение которой у Заказчика с Исполнителем заключен Договор в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора. В случае пропуска занятий Слушателем, домашние задания по каждому пропущенному занятию должны быть выполнены Слушателем полностью.

8.1.3. Все домашние задания по каждой Образовательной программе должны быть выполнены Слушателем в течение 1 (Одного) календарного месяца с момента их размещения в Онлайн-модуле.

8.1.4. Слушатель посетил не менее 95% (Девяносто пяти процентов) занятий, предусмотренных расписанием каждой образовательной программы по заключенным с Исполнителем Договорам оказания услуг в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора. В случае если Слушатель надлежащим образом уведомил Исполнителя о пропуске занятия и посмотрел пропущенное занятие в записи либо восполнил пропущенное занятие в другой группе до окончания образовательной программы, такое занятие не считается пропущенным.

8.1.5. Слушатель изучил все материалы, представленные в Онлайн-модуле, по каждой образовательной программе по необходимым для поступления предметам.

8.1.6. Слушатель сдал ЕГЭ по всем необходимым для поступления предметам, на которые у Заказчика с Исполнителем заключены соответствующие договоры оказания услуг.

8.1.7. Слушатель воспользовался законодательно установленным правом согласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» подать документы для поступления не более, чем в 5 (пять) различных образовательных организаций высшего образования на не менее чем 3 (три) и не более 10 (десяти) специализаций в каждом по вступительным испытаниям (предметам), указанным в п. 8.1.1. Договора.

8.1.8. Слушатель не смог набрать минимальные баллы, позволяющие поступить на обучение в вуз по очной форме на бюджетной основе по направлениям, на которые были поданы документы в соответствии с п. 8.1.7. настоящего Договора.

8.1.9. В случае если в образовательной организации высшего образования требуется прохождение дополнительного внутреннего вступительного испытания и такая организация входит в число 5 (пяти) организаций, указанных в Приказе Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», при разрешении вопроса о возврате денежных средств по Договору результаты дополнительного внутреннего вступительного испытания не будут учитываться, а будет учитываться только конкурс ЕГЭ в соответствующую организацию.

8.1.10. Заказчик предоставил Исполнителю оригиналы следующих документов (с печатью и подписью уполномоченного представителя учреждения / организации / государственного органа, выдавшего документ):

 перечень организаций высшего образования и факультетов, в которые подавались документы на поступление Слушателем с приложением официальных отказов (с подписью и печатью уполномоченного лица организации) данных организаций зачислить Слушателя на бесплатную форму обучения;

 результаты ЕГЭ Слушателя по предметам, необходимым для поступления в соответствующие организации высшего образования;

 конкурсные списки абитуриентов, подтверждающие минимальные баллы студентов, поступивших на обучение в организацию по любой форме обучения на бесплатной (бюджетной) основе.

8.1.11. Заявление на возврат денежных средств о намерении воспользоваться «Гарантией ЕГЭ» и документы, указанные в п. 8.1.10. настоящего Договора, должны быть направлены Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru не позднее «30» сентября года, в котором Слушателем сдавался ЕГЭ и подавались документы в образовательные организации высшего образования.

8.1.12. В случае соблюдения Заказчиком всех условий, установленных в пунктах 8.1.1. - 8.1.11. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученные денежные средства по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявления на возврат денежных средств и документов, указанных в п. 8.1.10. настоящего Договора.

8.2. Исполнитель гарантирует Заказчику возврат полученных денежных средств по исполненному Договору в случае одновременного и полного соблюдения Заказчиком следующих условий («Гарантия ОГЭ»):

8.2.1. Заказчик заключил с Исполнителем договор(ы) на оказание услуг по всем предметам (Образовательным программам длительностью более 70 академических часов), необходимым Слушателю для сдачи ОГЭ. Заказчик произвел оплату стоимости Услуг Исполнителя по заключенным договорам в полном объеме, в порядке и на условиях, установленных договором, а Исполнитель оказал Услуги в полном объеме.

8.2.2. Слушатель выполнил самостоятельно и полностью все домашние задания по каждой Образовательной программе, на освоение которой у Заказчика с Исполнителем заключен Договор в соответствии с п. 8.2.1 настоящего Договора. В случае пропуска занятий Слушателем, домашние задания по каждому пропущенному занятию должны быть выполнены Слушателем полностью.

8.2.3. Все домашние задания по каждой Образовательной программе должны быть выполнены Слушателем в течение 1 (Одного) календарного месяца с момента их размещения в Онлайн-модуле.

8.2.4. Слушатель посетил не менее 95% (Девяносто пяти процентов) занятий, предусмотренных расписанием каждой образовательной программы по заключенным с Исполнителем Договорам оказания услуг в соответствии с п. 8.2.1 настоящего Договора. В случае если Слушатель надлежащим образом уведомил Исполнителя о пропуске занятия и посмотрел пропущенное занятие в записи либо восполнил пропущенное занятие в другой группе до окончания образовательной программы, такое занятие не считается пропущенным.

8.2.5. Слушатель изучил все материалы, представленные в Онлайн-модуле, по каждой образовательной программе по предмету сдаваемого ОГЭ.

8.2.6. Слушатель сдал ОГЭ по предмету, соответствующему Образовательной программы, осваиваемой по настоящему Договору. В результате сдачи ОГЭ по соответствующему предмету Слушатель получил количество баллов, эквивалентное оценкам «2» и «3» по пятибалльной шкале оценки.

8.2.7. Заказчик предоставил Исполнителю код регистрации Слушателя, указанный в уведомлении на ОГЭ, а также паспортные данные Слушателя для проведения проверки результатов ОГЭ.

8.2.8. Исполнитель проверил баллы Слушателя, полученные за сдачу ОГЭ, на сайте https://www.mos.ru, используя предоставленные Заказчиком данные Слушателя.

8.2.9. Заявление на возврат денежных средств о намерении воспользоваться «Гарантией ОГЭ» и документы, указанные в п. 8.2.7. настоящего Договора, должны быть направлены Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru не позднее «30» сентября года, в котором Слушателем сдавался ОГЭ.

8.2.10. В случае соблюдения Заказчиком всех условий, установленных в пунктах 8.2.1. - 8.2.9. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученные денежные средства по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявления на возврат денежных средств и документов, указанных в п. 8.2.7. настоящего Договора.

8.3. Исполнитель гарантирует Заказчику возврат полученных денежных средств по заключенному Договору в случае одновременного и полного соблюдения Заказчиком следующих условий ( «Гарантия качества»):

8.3.1. Заказчик заключил с Исполнителем договор(ы) на оказание услуг по подготовке к предметам (Образовательным программам длительностью более 70 академических часов), необходимым Слушателю для сдачи ОГЭ, ЕГЭ, а также Школьным предметам (с 5 по 8 и 10 классы), Английскому языку, а также «Digital skills». Заказчик произвел оплату стоимости Услуг Исполнителя по заключенным договорам в порядке и на условиях, установленных соответствующим договором, а Исполнитель приступил к оказанию Услуг.

8.3.2. Слушатель посетил первые два занятия либо посетил первое занятие и Личную беседу с преподавателем в соответствии с утверждённым Исполнителем расписанием, по итогам посещения которых Заказчик принял решение об отказе от дальнейшего посещения Слушателем занятий.

8.3.3. Заявление на возврат денежных средств о намерении воспользоваться «Гарантией качества» должно быть направлено Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru в течение 7 (семи) календарных дней с даты посещения Слушателем второго из занятий либо с даты посещения Слушателем Личной беседы.

8.3.4. В случае соблюдения Заказчиком всех условий, установленных в пунктах 8.3.1. - 8.3.3. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученные денежные средства по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявления на возврат денежных средств.

