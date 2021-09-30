8 (800) 500-31-98

Курсы по школьным предметам

ЕГЭ 11 класс
ЕГЭ 10 класс
ОГЭ 9 класс
Курсы 8 класс
Курсы 7 класс
Курсы 6 класс
Курсы 5 класс
Профориентация
Программирование

Пробные курсы и уроки

Пробные уроки в группах
2 недели подготовки за 199 руб
Индивидуальные уроки, 8-11 классы
Индивидуальные уроки, 5-7 классы
Пробные ОГЭ и ЕГЭ с разбором
Консультации по профориентации и поступлению

О MAXIMUM

Контакты
Новости
Вакансии
Открыть филиал
Сотрудничество
8 (800) 500-31-98

Договор (оферта)
возмездного оказания услуг

Настоящий документ является предложением Общества с ограниченной ответственностью «Юмакс», осуществляющим образовательную деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 040223 от 29.07.2019 (срок действия: бессрочно, выдана Департаментом образования города Москвы) (далее – «Исполнитель») заключить Договор возмездного оказания услуг (далее – «Договор») с любым заинтересованным в получении таких услуг физическим лицом (далее « Заказчик»).
Настоящий документ является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Надлежащим акцептом настоящего Договора в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации считается осуществление Заказчиком в совокупности всех нижеперечисленных действий:
- заполнение формы записи (регистрации) на оказание услуг на сайте Общества – https://maximumtest.ru;
- ознакомление с условиями настоящего Договора;
- выражение согласия на получение услуг на условиях Договора путем проведения оплаты.
Датой заключения Договора является дата оплаты Заказчиком стоимости услуг Исполнителя.
Место заключения Договора – Российская Федерация, город Москва.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. Заказчик – любое физическое лицо, достигшее 18 лет, заключающее настоящий Договор с Исполнителем, и являющееся законным представителем (родителем, опекуном, попечителем) Слушателя, если Слушатель не достиг возраста 18 лет.
1.2. Слушатель – лицо, в пользу которого Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору.
1.3. Преподаватель - лицо, привлеченное Исполнителем для оказания Услуг по настоящему Договору.
1.4. Сайт Общества – сайт в сети Интернет, расположенный по адресу: https://maximumtest.ru.
1.5. Образовательная платформа MAXIMUM – программное обеспечение, разрабатываемое ООО «Юмакс» в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково» (Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021610082 «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах», Правообладатель: ООО «Юмакс»), которое непосредственно используется при осуществлении образовательной деятельности ООО «Юмакс» по программам дополнительного образования в объеме и на условиях, установленных локальными нормативными актами ООО «Юмакс» и настоящим Договором. Доступ к Образовательной платформе MAXIMUM предоставляется Исполнителем на Сайте Общества.
1.6. Онлайн-модуль - раздел Образовательной платформы MAXIMUM, размещенный по адресу https://education.maximumtest.ru с уникальным доступом для каждого Слушателя, содержащий следующие разделы: теория, тесты, задания, связь с преподавателем, расписание, вебинары и видео лекции, дополнительные факультативы по предметам, рейтинг успеваемости Слушателя, сведения о посещаемости занятий Слушателем, сведения о выполненных Слушателем домашних заданиях.
1.7. Занятие – форма оказания Услуг Исполнителем с целью овладения Слушателем изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками) с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM либо в консультационном (учебном) центре Исполнителя с личным присутствием Слушателя. Продолжительность занятия устанавливается в академических часах (1 академический час равен 45 минутам).
1.8. ОГЭ (основной государственный экзамен) – форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам основного общего образования.
1.9. ЕГЭ (единый государственный экзамен) – форма государственной итоговой аттестации (ГИА) по образовательным программам среднего общего образования.
1.10. Услуги - комплекс Услуг в сфере дополнительного образования, оказываемый Исполнителем по образовательным программам, посредством проведения занятий со Слушателем в форматах «Блендед» и «Онлайн» с использованием Образовательной платформы MAXIMUM, а также иные информационно-консультационные услуги.
1.11. Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (цели, объем, содержание, планируемые результаты, учебный тематический план, методические и учебные материалы и иные характеристики), разработанный и утвержденный Обществом и размещенный на Сайте Общества.
1.12. Учебные пособия – средства обучения, разработанные Исполнителем и предназначенные для расширения, углубления и лучшего усвоения знаний Слушателем, предусмотренных образовательной программой. В зависимости от формата оказания услуг и вида образовательной программы учебные пособия предоставляются Слушателю в печатном либо электронном виде.
1.13. Блендед - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого Слушателю оказываются Услуги дистанционно с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM, а также в консультационном (учебном) центре Исполнителя с личным присутствием Слушателя.
1.14. Онлайн - формат оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого Слушателю оказываются Услуги дистанционно с использованием сети Интернет посредством Образовательной платформы MAXIMUM.
1.15. Стартовый онлайн - вид Онлайн-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся в группе Слушателей.
1.16. Стандарт онлайн - вид Онлайн-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся в группе Слушателей, а также с каждым Слушателем проводятся личные беседы (консультации) и проверка выполнения домашних заданий.
1.17. Максимум онлайн – вид Онлайн-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся в группе Слушателей численностью до 15 (пятнадцати) человек.
1.18. Максимум в классе – вид Блендед-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся в группе Слушателей численностью до 30 (тридцати) человек.
1.19. Индивидуальный онлайн - вид Онлайн-формата оказания Услуг Исполнителем, в рамках которого занятия проводятся со Слушателем в индивидуальном порядке, при этом занятия не могут начинаться ранее 16.00 с понедельника по пятницу и ранее 10.00 по субботам и воскресеньям.
1.20. Предкурсовая подготовка - набор вебинаров и видео лекций, содержащихся в Онлайн-модуле. Предкурсовая подготовка является дополнительным материалом для самостоятельного изучения Слушателем и предоставляется Исполнителем в зависимости от выбранной Заказчиком образовательной программы.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Исполнитель обязуется оказать Заказчику Услуги, а Заказчик обязуется их своевременно принять и оплатить. Наименование и стоимость Услуг устанавливаются Исполнителем в одностороннем бесспорном порядке на страницах Сайта Общества.
2.2. Стоимость услуг Исполнителя указывается на Сайте Общества без НДС на основании п. 1 ст. 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией Исполнителем права на освобождение от уплаты НДС как участника создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», что подтверждается Свидетельством о внесении записи в реестр участников за основным регистрационным № 1121977 от 27.11.2017 г.
2.3. Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору в рамках коммерциализации результатов разработки Образовательной платформы MAXIMUM по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково».
2.4. Оказание Услуг по настоящему Договору не сопровождается выдачей документов об образовании и/или повышении квалификации Слушателя.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Права и обязанности Заказчика:
3.1.1. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания Услуг, а также о посещении Слушателем занятий и успеваемости.
3.1.2. Заказчик обязуется ознакомить Слушателя с его правами и обязанностями по Договору, обеспечить посещение Слушателем занятий и выполнение Слушателем домашних заданий в соответствии с расписанием, утвержденным Исполнителем, и соблюдение Слушателем правил поведения, предусмотренных соответствующим Приложением к настоящему Договору.
3.1.3. Заказчик обязуется своевременно оплачивать Услуги в размере и порядке, установленном Договором.
3.1.4. Заказчик обязуется обеспечить Слушателя канцелярскими принадлежностями, а также иными предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем услуг.
3.1.5. Заказчик обязуется сообщать Исполнителю в течение 2 (двух) календарных дней об изменении своих контактных данных и банковских реквизитов.
3.1.6. Заказчик обязуется по просьбе администрации Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий у Исполнителя к поведению Слушателя или его успеваемости.
3.1.7. Заказчик в полном объеме несет ответственность за все действия Слушателя. Правила поведения Слушателя установлены в Приложении к настоящему Договору.
3.1.8. Заказчик подтверждает, что изучил Образовательную платформу MAXIMUM и дает свое согласие на предоставление Исполнителем доступа Слушателю, а также лично убедился, что сайт Исполнителя не содержит информации, нарушающей Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
3.2. Права и обязанности Исполнителя:
3.2.1. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о порядке оказания Услуг (место проведения, периодичность, время начала и окончания занятий).
3.2.2. Исполнитель обязан предоставить Слушателю учебные пособия в печатном виде либо предоставить Слушателю доступ к учебным пособиям в электронном виде в порядке и на условиях, предусмотренных образовательной программной.
3.2.3. Исполнитель обязан подключить Заказчика и Слушателя к Образовательной платформе MAXIMUM в течение 7 (семи) рабочих дней с момента проведения Заказчиком оплаты и предоставления корректного адреса электронной почты. Исполнитель создает для каждого Слушателя отдельную учетную запись и предоставляет на период оказания Услуг аутентификационные данные (логин и пароль) для доступа к Онлайн-модулю. Аутентификационные данные направляются Исполнителем на адрес электронной почты Заказчика, указанный в настоящем Договоре. В целях надлежащего оказания услуг по настоящему Договору Исполнитель предоставляет Заказчику простую (неисключительную) лицензию на использование Образовательной платформы MAXIMUM в течение всего срока оказания услуг по настоящему Договору.
3.2.4. Исполнитель обязан уведомлять Заказчика о произведенных изменениях в расписания занятий Слушателя.
3.2.5. Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без предварительного согласования с Заказчиком, в том числе самостоятельно формировать состав преподавателей, для оказания Услуг по настоящему Договору, при этом оставаясь ответственным за действия привлеченных лиц в полном объеме.
3.2.6. Исполнитель вправе заменять преподавателя без предварительного согласования с Заказчиком.
3.2.7. Исполнитель вправе вносить изменения в расписание занятий без предварительного согласования с Заказчиком.
3.2.8. Исполнитель обязуется направить Заказчику акты оказанных Услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком соответствующего запроса по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru
4. ОПЛАТА УСЛУГ
4.1. Стоимость Услуг Исполнителя указывается на Сайте Общества.
4.2. Оплата стоимости Услуг Исполнителя по Договору осуществляется Заказчиком в рублях Российской Федерации путем оплаты банковской картой.
4.3. Исполнитель оставляет за собой право изменять стоимость Услуг на Сайте Общества в одностороннем порядке. При этом, стоимость услуг, приобретенных Заказчиком через Сайта Общества, с момента подтверждения проведения Заказчиком оплаты изменению не подлежит.
4.4. Оплата стоимости Услуг Исполнителя считается произведенной с момента поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг или приостановить оказание услуг по Договору в случае нарушения Заказчиком сроков проведения оплаты.
4.5. Исполнитель не несет ответственность (в том числе материальную) перед Заказчиком в случае отказа налогового органа по каким-либо основаниям в реализации права Заказчика на получение социального налогового вычета, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации.

5. ФОРС-МАЖОР
5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, войны, новый вид коронавирусной инфекции COVID-19 и/или её последствия, а также действия государственных органов по предотвращению распространения инфекции, издания актов органов государственной и муниципальной власти и управления и другими органами, препятствующих дальнейшему оказанию услуг Исполнителем по Договору, и иными не зависящими от Сторон обстоятельствами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения Договора. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом действующего расписания занятий и других технических возможностей Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. Заказчик обязуется извещать Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее чем за 24 часа до начала предполагаемого занятия посредством совершения телефонного звонка по номеру телефона Исполнителя, указанному в разделе 11 настоящего Договора, либо путем направления соответствующего письма по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru.
6.3. Пропуск Слушателем занятия не является основанием для перерасчета либо изменения стоимости услуг Исполнителя по настоящему Договору. Исполнитель вправе предоставить Слушателю возможность восполнить пропущенное занятие в другой группе при наличии свободных мест либо посмотреть пропущенное занятие в записи посредством Образовательной платформы MAXIMUM.
6.4. Заказчик вправе перенести не более одного занятия в месяц при оказании услуг по Договору в формате «Индивидуальный онлайн», при условии предварительного (не позднее чем за 24 часа до начала предполагаемого занятия) согласования такого переноса с Исполнителем.
6.5. Контроль посещаемости и выполнения Слушателем домашних заданий осуществляется Исполнителем посредством Образовательной платформы MAXIMUM.
6.6. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или возникающие в связи с ним, разрешаются путем переговоров.
6.7. В случае невозможности урегулирования споров путем переговоров споры подлежат разрешению в претензионном порядке путем направления Стороной, чьи права, по ее мнению, нарушены второй Стороне, письменной претензии. Претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу письмами, направленными Почтой России с уведомлением о вручении. Срок для рассмотрения претензии и ответа на нее составляет 30 (тридцать) календарных дней со дня получения.
6.8. При невозможности разрешения споров путем переговоров споры подлежат разрешению в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.
7. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
7.1. Оказание услуг по договору (место исполнения Договора) может проводиться Исполнителем как с применением дистанционных технологий посредством Образовательной платформы MAXIMUM, так и в консультационном (учебном) центре Исполнителя по адресу: 105062. г. Москва. пер. Подсосенский д. 23, строен. 2, 3 этаж, помещ. I, комн. 1-11.
8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ
8.1. Исполнитель гарантирует Заказчику возврат полученных денежных средств по исполненному Договору в случае одновременного и полного соблюдения Заказчиком следующих условий («Гарантия ЕГЭ»):
8.1.1. Заказчик заключил с Исполнителем договор(ы) на оказание Услуг по всем предметам (Образовательным программам длительностью более 70 академических часов), необходимым Слушателю для поступления на бесплатную форму обучения (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) в образовательную организацию высшего образования. Заказчик произвел оплату стоимости Услуг Исполнителя по заключенным договорам в полном объеме, в порядке и на условиях, установленных договором, а Исполнитель оказал Услуги в полном объеме.
8.1.2. Слушатель выполнил самостоятельно и полностью все домашние задания по каждой Образовательной программе, на освоение которой у Заказчика с Исполнителем заключен Договор в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора. В случае пропуска занятий Слушателем, домашние задания по каждому пропущенному занятию должны быть выполнены Слушателем полностью.
8.1.3. Все домашние задания по каждой Образовательной программе должны быть выполнены Слушателем в течение 1 (Одного) календарного месяца с момента их размещения в Онлайн-модуле.
8.1.4. Слушатель посетил не менее 95% (Девяносто пяти процентов) занятий, предусмотренных расписанием каждой образовательной программы по заключенным с Исполнителем Договорам оказания услуг в соответствии с п. 8.1.1 настоящего Договора. В случае если Слушатель надлежащим образом уведомил Исполнителя о пропуске занятия и посмотрел пропущенное занятие в записи либо восполнил пропущенное занятие в другой группе до окончания образовательной программы, такое занятие не считается пропущенным.
8.1.5. Слушатель изучил все материалы, представленные в Онлайн-модуле, по каждой образовательной программе по необходимым для поступления предметам.
8.1.6. Слушатель сдал ЕГЭ по всем необходимым для поступления предметам, на которые у Заказчика с Исполнителем заключены соответствующие договоры оказания услуг.
8.1.7. Слушатель воспользовался законодательно установленным правом согласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» подать документы для поступления не более, чем в 5 (пять) различных образовательных организаций высшего образования на не менее чем 3 (три) и не более 10 (десяти) специализаций в каждом по вступительным испытаниям (предметам), указанным в п. 8.1.1. Договора.
8.1.8. Слушатель не смог набрать минимальные баллы, позволяющие поступить на обучение в вуз по очной форме на бюджетной основе по направлениям, на которые были поданы документы в соответствии с п. 8.1.7. настоящего Договора.
8.1.9. В случае если в образовательной организации высшего образования требуется прохождение дополнительного внутреннего вступительного испытания и такая организация входит в число 5 (пяти) организаций, указанных в Приказе Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры», при разрешении вопроса о возврате денежных средств по Договору результаты дополнительного внутреннего вступительного испытания не будут учитываться, а будет учитываться только конкурс ЕГЭ в соответствующую организацию.
8.1.10. Заказчик предоставил Исполнителю оригиналы следующих документов (с печатью и подписью уполномоченного представителя учреждения / организации / государственного органа, выдавшего документ):
 перечень организаций высшего образования и факультетов, в которые подавались документы на поступление Слушателем с приложением официальных отказов (с подписью и печатью уполномоченного лица организации) данных организаций зачислить Слушателя на бесплатную форму обучения;
 результаты ЕГЭ Слушателя по предметам, необходимым для поступления в соответствующие организации высшего образования;
 конкурсные списки абитуриентов, подтверждающие минимальные баллы студентов, поступивших на обучение в организацию по любой форме обучения на бесплатной (бюджетной) основе.
8.1.11. Заявление на возврат денежных средств о намерении воспользоваться «Гарантией ЕГЭ» и документы, указанные в п. 8.1.10. настоящего Договора, должны быть направлены Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru не позднее «30» сентября года, в котором Слушателем сдавался ЕГЭ и подавались документы в образовательные организации высшего образования.
8.1.12. В случае соблюдения Заказчиком всех условий, установленных в пунктах 8.1.1. - 8.1.11. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученные денежные средства по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявления на возврат денежных средств и документов, указанных в п. 8.1.10. настоящего Договора.
8.2. Исполнитель гарантирует Заказчику возврат полученных денежных средств по исполненному Договору в случае одновременного и полного соблюдения Заказчиком следующих условий («Гарантия ОГЭ»):
8.2.1. Заказчик заключил с Исполнителем договор(ы) на оказание услуг по всем предметам (Образовательным программам длительностью более 70 академических часов), необходимым Слушателю для сдачи ОГЭ. Заказчик произвел оплату стоимости Услуг Исполнителя по заключенным договорам в полном объеме, в порядке и на условиях, установленных договором, а Исполнитель оказал Услуги в полном объеме.
8.2.2. Слушатель выполнил самостоятельно и полностью все домашние задания по каждой Образовательной программе, на освоение которой у Заказчика с Исполнителем заключен Договор в соответствии с п. 8.2.1 настоящего Договора. В случае пропуска занятий Слушателем, домашние задания по каждому пропущенному занятию должны быть выполнены Слушателем полностью.
8.2.3. Все домашние задания по каждой Образовательной программе должны быть выполнены Слушателем в течение 1 (Одного) календарного месяца с момента их размещения в Онлайн-модуле.
8.2.4. Слушатель посетил не менее 95% (Девяносто пяти процентов) занятий, предусмотренных расписанием каждой образовательной программы по заключенным с Исполнителем Договорам оказания услуг в соответствии с п. 8.2.1 настоящего Договора. В случае если Слушатель надлежащим образом уведомил Исполнителя о пропуске занятия и посмотрел пропущенное занятие в записи либо восполнил пропущенное занятие в другой группе до окончания образовательной программы, такое занятие не считается пропущенным.
8.2.5. Слушатель изучил все материалы, представленные в Онлайн-модуле, по каждой образовательной программе по предмету сдаваемого ОГЭ.
8.2.6. Слушатель сдал ОГЭ по предмету, соответствующему Образовательной программы, осваиваемой по настоящему Договору. В результате сдачи ОГЭ по соответствующему предмету Слушатель получил количество баллов, эквивалентное оценкам «2» и «3» по пятибалльной шкале оценки.
8.2.7. Заказчик предоставил Исполнителю код регистрации Слушателя, указанный в уведомлении на ОГЭ, а также паспортные данные Слушателя для проведения проверки результатов ОГЭ.
8.2.8. Исполнитель проверил баллы Слушателя, полученные за сдачу ОГЭ, на сайте https://www.mos.ru, используя предоставленные Заказчиком данные Слушателя.
8.2.9. Заявление на возврат денежных средств о намерении воспользоваться «Гарантией ОГЭ» и документы, указанные в п. 8.2.7. настоящего Договора, должны быть направлены Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru не позднее «30» сентября года, в котором Слушателем сдавался ОГЭ.
8.2.10. В случае соблюдения Заказчиком всех условий, установленных в пунктах 8.2.1. - 8.2.9. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученные денежные средства по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявления на возврат денежных средств и документов, указанных в п. 8.2.7. настоящего Договора.
8.3. Исполнитель гарантирует Заказчику возврат полученных денежных средств по заключенному Договору в случае одновременного и полного соблюдения Заказчиком следующих условий ( «Гарантия качества»):
8.3.1. Заказчик заключил с Исполнителем договор(ы) на оказание услуг по подготовке к предметам (Образовательным программам длительностью более 70 академических часов), необходимым Слушателю для сдачи ОГЭ, ЕГЭ, а также Школьным предметам (с 5 по 8 и 10 классы), Английскому языку, а также «Digital skills». Заказчик произвел оплату стоимости Услуг Исполнителя по заключенным договорам в порядке и на условиях, установленных соответствующим договором, а Исполнитель приступил к оказанию Услуг.
8.3.2. Слушатель посетил первые два занятия либо посетил первое занятие и Личную беседу с преподавателем в соответствии с утверждённым Исполнителем расписанием, по итогам посещения которых Заказчик принял решение об отказе от дальнейшего посещения Слушателем занятий.
8.3.3. Заявление на возврат денежных средств о намерении воспользоваться «Гарантией качества» должно быть направлено Заказчиком по адресу электронной почты Исполнителя service@maximumtest.ru в течение 7 (семи) календарных дней с даты посещения Слушателем второго из занятий либо с даты посещения Слушателем Личной беседы.
8.3.4. В случае соблюдения Заказчиком всех условий, установленных в пунктах 8.3.1. - 8.3.3. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику полученные денежные средства по Договору в течение 30 (тридцати) дней с момента получения Заявления на возврат денежных средств.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания и действует до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств.
9.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке до окончания срока действия) при условии полной оплаты Исполнителю фактически оказанных им услуг на момент расторжения.
9.3. Неизрасходованные денежные средства, оставшиеся по результатам расчета за фактически оказанные Исполнителем услуги, подлежат возврату на банковский счет Заказчика.
9.4. Возврат неизрасходованных денежных средств, оставшихся после проведенного расчета за фактически оказанные Исполнителем Услуги по Договору, а также любых иных излишне перечисленных Заказчиком денежных средств, производится Исполнителем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения Исполнителем письменного Заявления Заказчика.
9.5. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от настоящего Договора в следующих случаях:
9.5.1. просрочки оплаты Заказчиком стоимости Услуг по настоящему Договору более, чем на 30 (тридцать) календарных дней;
9.5.2. невозможности надлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по оказанию Услуг вследствие действий (бездействия) Слушателя;
9.5.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.6. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.7. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
10.1. Оказание Исполнителем Услуг с использованием Образовательной платформы MAXIMUM и учебных пособий является необходимым и обязательным условием надлежащего выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору и не является навязыванием каких-либо дополнительных услуг в смысле Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».
10.2. Исполнитель не несет ответственности за сведения, предоставленные Заказчиком при заполнении регистрационной формы на Сайте Общества. За полноту и достоверность предоставленных сведений о Заказчике и Слушателе несет ответственность Заказчик. Исполнитель вправе уточнять у Заказчика сведения регистрационной формы в целях надлежащего оказания услуг по Договору.
10.3. Стороны признают надлежащим информирование Исполнителем Заказчика посредством направления Заказчику сообщений с помощью электронной почты, SMS-сервисов операторов связи, а также мессенджеров (Viber, WhatsApp, Telegram, Skype и других), а также посредством Образовательной платформы MAXIMUM. Если Заказчик получил указанным в настоящем пункте способом информацию о графике проведения занятий, он не может ссылаться на нарушение Исполнителем обязанности по информированию.
10.4. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора и принимать все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.
10.5. Заказчик, заключая настоящий Договор, принимает соглашение о неразглашении следующей конфиденциальной информации: методики проведения занятий, персональных данных сотрудников и преподавателей Исполнителя, а также информации, переданной в устной или письменной форме, которая определяется Исполнителем как конфиденциальная. Обязанность Заказчика о неразглашении конфиденциальной информации действует в течение 5 (пяти) лет с момента ее получения, если иное не установлено отдельным соглашением Сторон.
10.6. В случае введения органами власти и местного самоуправления каких-либо ограничений, связанных с запретом на проведение очных занятий, при наличии технической возможности Исполнитель вправе в одностороннем порядке заменить формат оказания Услуг с «Блендед» на «Онлайн» без изменения (увеличения) стоимости Услуг.
10.7. В целях контроля качества оказываемых услуг Исполнитель может производить аудио- и видеозапись в процессе оказания Услуг по настоящему Договору.
10.8. Все права на контент и размещенную на Сайте Общества информацию принадлежат Исполнителю.
10.9. Исполнитель оставляет за собой право расширять и сокращать предложение Услуг на Сайте Общества, регулировать доступ к приобретению любых Услуг, а также приостановить или прекратить продажу Услуг по своему собственному усмотрению.
10.10. Настоящий Договор должен рассматриваться в том виде, как он опубликован на Сайте Общества, и должен применяться и толковаться в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Предоставление доступа к Мобильному приложению «MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2022»

11.1. Исполнитель обязуется оказать дополнительную Услугу по предоставлению Заказчику Premium доступа по (подключению) к Мобильному приложению «MAXIMUM: школа, ОГЭ и ЕГЭ 2022» (далее – «Мобильное приложение») в порядке и на условиях, установленных настоящим Соглашением и Пользовательским соглашением, размещенным по адресу: https://maximumtest.ru/terms-of-use-ege в соответствии с выбранной и оплаченной на Сайте Общества Заказчиком образовательной программой (предметом).
11.2. Подключение к Мобильному приложению производится Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента проведения Заказчиком оплаты.
11.3. В целях надлежащего оказания Исполнителем услуг Заказчик передает Исполнителю имя и контактный телефон Слушателя для активации доступа к Мобильному приложению.
11.4. Мобильное приложение доступно Слушателю в течение 12 месяцев с момента подключения.
11.5. Стоимость Услуги подключения к Мобильному приложению составляет 750,00 (Семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, без НДС на основании п. 1 ст. 145.1 Налогового кодекса Российской Федерации в связи с реализацией Исполнителем права на освобождение от уплаты НДС как участника создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», что подтверждается Свидетельством о внесении записи в реестр участников за основным регистрационным № 1121977 от 27.11.2017 г.
11.6. Стоимость Услуги подключения к Мобильному приложению включена в общую стоимость услуг по Договору и зачитывается Исполнителем из стоимости проведенного Заказчиком платежа. Уплаченная Заказчиком стоимость услуг остается неизменной, доплаты не производятся.
11.7. В случае отказа Заказчика от исполнения (досрочного расторжения) Договора, стоимость услуги по подключению к Мобильному приложению учитывается Исполнителем как фактически оказанная услуга на момент расторжения Договора.

12. Согласие на обработку персональных данных

Заключением настоящего Договора Заказчик, являясь Субъектом персональных данных, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях идентификации Субъекта персональных данных, отправки Субъекту персональных данных информационных сообщений для надлежащего оказания услуг по Договору, внесения записей о Субъекте персональных данных в CRM-системы управления учебным процессом, усовершенствования и улучшения образовательных процессов Оператора, отправки Субъекту персональных данных рекламных сообщений о новых продуктах, акциях, скидках, специальных предложениях, рекламных мероприятиях, посредством направления сообщений с помощью электронной почты, SMS-сервисов операторов связи, а также мессенджеров Viber, WhatsApp, Telegram, Skype и других, выражает свое согласие ООО «Юмакс» (ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, адрес места нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, далее – «Оператор») на обработку своих персональных данных, а именно: фамилия, имя, отчество, пол; дата рождения, место рождения, гражданство; электронная почта (E-mail); номер мобильного телефона; паспортные данные: серия и номер паспорта, дата выдачи, наименование органа, выдавшего паспорт, адрес регистрации; банковские реквизиты.
Настоящее согласие предоставляется Заказчиком для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Заказчик подтверждает, что, достиг возраста 18 лет и, давая настоящее согласие, действует по собственной воле в своих интересах.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению Заказчика, путем направления соответствующего письменного заявления по адресу места нахождения Оператора. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва Заказчиком в письменной форме.
Заказчик проинформирован, что в случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

13. Согласие родителя (законного представителя)
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

Заказчик, являясь родителем (законным представителем) своего несовершеннолетнего ребенка – субъекта персональных данных и Слушателя по Договору, в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", п. 1 ст. 64 Семейного кодекса Российской Федерации, в целях контроля качества оказываемых Исполнителем услуг, сбора сведений об успеваемости и посещаемости занятий Слушателем, а также изучения мотивации Слушателя и повышения уровня образовательного процесса, выражает свое согласие ООО «Юмакс» (ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, адрес места нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, далее – «Оператор») на обработку следующих персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (Слушателя): фамилия, имя, отчество; пол; возраст; номер мобильного телефона; сведения о посещаемости и успеваемости, носящие оценочный характер; сведения о выполнении домашних заданий, просмотре вебинаров и видео лекций; биометрические персональные данные: аудио- , фото- и видеозаписи, произведенные Оператором.
Настоящее согласие предоставляется Заказчиком на осуществление действий в отношении персональных данных Слушателя, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения): сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Заказчик проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Заказчик подтверждает, что, достиг возраста 18 лет и, давая такое согласие, действует по собственной воле и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлению Заказчика, путем направления соответствующего письменного заявления по адресу места нахождения Оператора. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва Заказчиком в письменной форме.
Заказчик проинформирован, что в случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

14. Согласие на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения

Заказчик, являясь родителем (законным представителем) своего несовершеннолетнего ребенка – субъекта персональных данных и Слушателя по Договору, в соответствии со ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных", в целях контроля качества оказываемых Исполнителем услуг, сбора сведений об успеваемости и посещаемости занятий, а также изучения мотивации и повышения уровня образовательного процесса, выражает свое согласие ООО «Юмакс» (ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, адрес места нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, далее – «Оператор») на обработку в форме распространения на информационном ресурсе Оператора - Образовательной платформе MAXIMUM следующих персональных данных своего несовершеннолетнего ребенка (Слушателя): фамилия, имя, отчество; пол; возраст; номер мобильного телефона; сведения о посещаемости и успеваемости, носящие оценочный характер; сведения о выполнении домашних заданий, просмотре вебинаров и видео лекций; биометрические персональные данные: аудио- , фото- и видеозаписи, произведенные Оператором.
Условия и запреты на обработку вышеуказанных персональных данных (ч. 9 ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных") (нужное отметить):
 не устанавливаю;
 устанавливаю запрет на передачу (кроме предоставления доступа) этих данных Оператором неограниченному кругу лиц;
 устанавливаю запрет на обработку (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц;
 устанавливаю условия обработки (кроме получения доступа) этих данных неограниченным кругом лиц.
Полученные персональные данные могут передаваться Оператором по его внутренней сети либо с использованием сети Интернет, обеспечивающей доступ к информации для строго определенных сотрудников Оператора.
Заказчик проинформирован, что Оператор гарантирует обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. Заказчик подтверждает, что, достиг возраста 18 лет и, давая такое согласие, действует по собственной воле и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка.
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по письменному заявлениюЗаказчика, путем направления соответствующего письменного заявления по адресу места нахождения Оператора. Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня его отзыва Заказчиком в письменной форме.
Заказчик проинформирован, что в случае отзыва настоящего согласия Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия Субъекта при наличии оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

15. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ СЛУШАТЕЛЯ

15.1. Права и обязанности Слушателя:
15.1.1. Слушатель вправе обращаться за консультациями к преподавателям,
15.1.2. Слушатель вправе пользоваться имуществом Исполнителя, необходимым для оказания услуг.
15.1.3. Слушатель обязан добросовестно относиться к правилам Исполнителя, в том числе, но не ограничиваясь, посещать все занятия согласно утвержденному расписанию, не опаздывать, внимательно, не перебивая, слушать преподавателя, вести краткий конспект занятий, для лучшего усвоения материала выполнять задания, если таковые предусмотрены Образовательной программой.
15.1.4. Слушатель обязан выполнять рекомендации и установленные преподавателями требования к поведению.
15.2. При проведении занятий территории консультационного (учебного) центра Исполнителя Слушатель обязан:
15.2.1. Соблюдать правила поведения на занятиях, правила техники безопасности и правила пользования техникой Исполнителя. Слушатель обязуется проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу Исполнителя, а также к другим Слушателям, присутствующим на занятиях, в частности, не посягать на их честь и достоинство.
15.2.2. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. Материальную ответственность за порчу имущества и иной ущерб, причиненный Исполнителю Слушателем, несет Заказчик.
15.3. На территории консультационного (учебного) центра Исполнителя Слушателю запрещается:
15.3.1. находиться в состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения;
15.3.2. курить, употреблять спиртные напитки;
15.3.3. приносить взрывоопасные, пожароопасные, токсичные и сильно пахнущие вещества, стеклянные, режущие, колющие предметы, любые виды огнестрельного, газового и холодного оружия, а также жевательные резинки и другие пачкающие предметы;
15.3.4. беспокоить других Слушателей;
15.3.5. производить аудио-, фото- или видеосъемку;
15.3.6. вести разговоры, в том числе по телефону, мешать другим Слушателям разговорами, не относящимися к теме занятий;
15.3.7. вести любую частную предпринимательскую деятельность;
15.3.8. распространять любую рекламную продукцию.
15.3.9. оставлять персональные вещи без присмотра. Исполнитель не несет ответственность за сохранность оставленных без присмотра вещей;
16. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ
ООО «Юмакс»
Адрес (место нахождения): 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41
Адрес для корреспонденции: 101000, г. Москва, Подсосенский переулок, дом 23, строение 5
ИНН 7730681080
КПП 773101001
р/с 40702810602200003035
в АО "АЛЬФА-БАНК"
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Телефон /факс: 8-495-775 53 81
Адрес электронной почты: service@maximumtest.ru