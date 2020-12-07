Правила проведения акции “Новогодний подарок от MAXIMUM” (далее – «Правила»)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции «Новогодний подарок от MAXIMUM» (далее — “Акция”)

1.2. Акция проводится в период с 10.12.2020 года по 10.01.2021 года включительно.

1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт https://maximumtest.ru.



2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. К участию в акции допускаются физические лица, посетившие индивидуальную консультацию в ООО «Юмакс» онлайн или офлайн c 10.12.2020 года по 10.01.2021 года.

2.2.При соблюдения всех условий Акции Участник получает вознаграждение на свой выбор: интерактивный учебник по русскому языку или математике ЕГЭ или ОГЭ или подписку на месяц использования образовательного приложения MAXIMUM за 1 рубль.

2.3. Предложение ограничено количеством интерактивных учебников.



3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ

3.1. Права Организатора Акции: — Организатор имеет право отказать в выдаче вознаграждения Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в Правилах.

— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции производится путём направления сообщений на адрес электронной почты.

— Организатор вправе закрыть доступ Участнику при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.

3.2. Обязанности Организатора Акции:

— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;

— Организатор Акции обязан предоставить вознаграждение Участнику, в соответствии с настоящими Правилами Акции.

3.3. Права Участника:

— Знакомиться с Правилами Акции;

— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

— Требовать от Организатора Акции предоставление вознаграждения в случае выполнения всех условий Акции.

3.4. Участник Акции также обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора и условия договора, заключаемого между Организатором и Участником в рамках проведения Акции, которые доводятся до сведения Участника дополнительно.