Правила проведения акции “День рождения MAXIMUM” (далее – «Правила»)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции «День рождения MAXIMUM» (далее — “Акция”).



1.2. Акция проводится в период с 12.02.2021 года по 14.02.2021 года включительно.



1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт https://maximumtest.ru.



1.4. Условия акции распространяются на одну из следующих услугу Организатора: информационно консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Профориентационный курс», “Краш-курс по математике”, “Краш-курс по русскому языку”, “Курс по английской грамматике”, ”Интерактивный учебник по математике ЕГЭ” “Интерактивный учебник по русскому языку ЕГЭ” “Интерактивный учебник по математике ОГЭ” “Интерактивный учебник по русскому языку ОГЭ” .



2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ



2.1. К участию в акции допускаются физические лица, посетившие безвозмездную индивидуальную консультацию с экспертом ООО «Юмакс» с 12 февраля до 14 февраля включительно (для территорий филиалов по местному времени).



2.2 Одна из образовательных консультационных услуг «Профориентационный курс», “Краш-курс по математике”, “Краш-курс по русскому языку”, “Курс по английской грамматике”, ”Интерактивный учебник по математике ЕГЭ” “Интерактивный учебник по русскому языку ЕГЭ” “Интерактивный учебник по математике ОГЭ” “Интерактивный учебник по русскому языку ОГЭ” будет оказана до 21.02.2021 всем участникам акции.



3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ



3.1. Права Организатора Акции:



— Организатор имеет право отказать в оказании услуги Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в Правилах.



— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции производится путём направления сообщений на адрес электронной почты.



— Организатор вправе закрыть доступ Участнику при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.



3.2. Обязанности Организатора Акции:



— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;



— Организатор Акции обязан предоставить услугу Участнику, в соответствии с настоящими Правилами Акции.



3.3. Права Участника:



— Знакомиться с Правилами Акции;



— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;



— Требовать от Организатора Акции предоставление услуги в случае выполнения всех условий Акции.



3.4. Участник Акции также обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора.