Договор-оферта № max_name возмездного оказания услуг г. max_name_contract max_contractdate г. Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040223 от 29.07.2019), в лице lastname firstname middlename, действующего(-ей) на основании Доверенности max_attorneynumber, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и lastname firstname middlename, именуемый(-ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор-оферту (далее – «Договор»/ «Оферта») о нижеследующем: ООО «Юмакс» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040223 от 29.07.2019), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Михаила Мягкова, действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Договор») любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами «Исполнителя» на условиях настоящего Договора (далее по тексту – «Заказчик»). Настоящий договор содержит все существенные условия оказания Исполнителем информационно-консультационных услуг (услуги в сфере дополнительного образования) и является публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцептом настоящей оферты является оплата услуг Исполнителя в порядке, размере и сроки, определяемые в соответствии с настоящим Договором, или регистрация Заказчика на сайте Исполнителя. Осуществляя акцепт настоящего Договора в порядке, определенном п. 1.3, Заказчик гарантирует, что он ознакомлен с условиями настоящего Договора и полностью и безоговорочно их принимает, а также, что у него есть законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем. Настоящий договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://maximumtest.ru и (или) http://store.maximumtest.ru. (далее по тексту – «Сайт»). 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ В настоящем Договоре используются следующие основные понятия и условные обозначения: 1.1. Слушатель – лицо, в пользу которого Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору, непосредственно в консультационном центре и/или онлайн присутствующее на консультациях, а также лицо, участвующее в иных сопутствующих= мероприятиях Исполнителя. 1.2. Заказчик – лицо, заключающее настоящий Договор с Исполнителем. Заказчик может быть Слушателем в случае, если Заказчик заключает настоящий Договор на оказание Услуг в свою пользу. 1.3. Образовательная платформа MAXIMUM (онлайн-модуль) – программное обеспечение, разрабатываемое ООО «Юмакс» в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково», которое непосредственно используется при осуществлении образовательной деятельности ООО «Юмакс» по программам дополнительного образования в объеме и на условиях, установленных локальными нормативными актами ООО «Юмакс» и договором об оказании платных образовательных услуг. Доступ к Образовательной платформе MAXIMUM осуществляется на сайте https://education.maximumtest.ru/через Личный кабинет, уникально формируемый для каждого Слушателя. 1.4. Консультации онлайн – способ оказания услуг Исполнителем Заказчику путем проведения очных дистанционных тренингов или консультаций в сети Интернет через сайт https://education.maximumtest.ru/. 1.5. Очная консультация - способ оказания услуг Исполнителем Заказчику путем проведения тренингов или консультаций с личным присутствием Слушателя в консультационном (учебном) центре Исполнителя. 1.6. Первый платеж – платеж, который совершает Заказчик первым траншем согласно графику платежей по настоящему Договору. 1.7. Рассрочка - способ оплаты, при котором платёж по Договору производится по частям, отдельно согласованным сторонами в Приложениях к Договору. 1.8. ОГЭ (основной государственный экзамен) – форма проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для обучающихся образовательных организаций, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах. 1.9. ЕГЭ (единый государственный экзамен) –форма объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта. 1.10. Консультационные услуги Исполнителя - комплекс услуг в сфере дополнительного образования, оказываемый исполнителем по дополнительным образовательным программам (далее - «курсам») в форматах: «блендед», «онлайн группа», «онлайн мини-группа», «один на один» и иных, предлагаемых Исполнителем Заказчику форматах. 1.11. Блендед - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся онлайн и в консультационном центре. 1.12. Онлайн группа - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся только онлайн в группе с другими Слушателями. 1.13. Онлайн мини-группа - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся только онлайн в группе с другими Слушателями до 15 (пятнадцать) человек. 1.14. Один на один - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся индивидуально онлайн. Консультации в формате “один на один” не могут начинаться ранее 16.00 с понедельника по пятницу и ранее 10.00 по субботам и воскресеньям. 1.15. Онлайн плюс - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся только в онлайн формате, включающий в себя проведение личных бесед и проверку домашних заданий. 1.16. Предкурсовая подготовка - набор вебинаров, которые проходят до начала курса и сохраняются в записи к началу консультаций Слушателя по расписанию. Предкурсовая подготовка не входит в общее число академических часов консультаций и является дополнительным материалом для самостоятельного изучения Слушателем и находится в онлайн-модуле. Предоставляется в зависимости от выбранного курса. В настоящем Договоре могут быть использованы термины, не определенные настоящим разделом «Термины и Определения». В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина, сложившимся в сети Интернет. 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за плату оказать Заказчику информационно-консультационные услуги в сфере дополнительного образования (далее «Консультационные услуги»), согласованные Сторонами в Приложениях к настоящему Договору, а Заказчик обязуется своевременно оплатить соответствующие услуги. Оказание услуг не сопровождается выдачей документов об образовании и/или повышении квалификации. 2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в рамках коммерциализации результатов разработки Образовательной платформы MAXIMUM (онлайн-модуль) по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково». 2.3. Слушателем Заказчика по настоящему Договору является lastname firstname middlename. 2.4. Заказчик в целях бронирования для Слушателя консультационных услуг вправе оплатить такие услуги авансовым платежом путем внесения денежных средств полностью или частично на расчетный счет или в кассу Исполнителя (далее «Предварительный платеж»). 2.5. Услуги могут оказываться Исполнителем либо в консультационных центрах, либо онлайн (далее «Консультации онлайн»), которые проводятся в сети Интернет с использованием платформы Исполнителя на сайте https://education.maximumtest.ru/ (далее «сайт Исполнителя»). 2.6. Заказчик настоящим подтверждает, что изучил платформу https://education.maximumtest.ru/, дает свое согласие на предоставление Исполнителем доступа Слушателю, а также лично убедился, что сайт Исполнителя не содержит информации, нарушающей Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 2.7. Допуск Слушателя на консультации производится после поступления денежных средств, обозначенных как «Первый платеж» на расчетный счет или в кассу Исполнителя от Заказчика за услуги в соответствии с графиком платежей, согласованном сторонами в Приложениях к настоящему Договору. 2.8. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору на срок более 14 (четырнадцати) рабочих дней, доступ к онлайн-модулю блокируется, и Слушатель не допускается на консультацию. 2.9. Оплата Первого платежа по данному договору должна быть произведена в срок не позднее 3 (трех) суток с момента заключения данного Договора. 2.10. В случае просрочки оплаты Первого платежа на срок более 30 (тридцати) дней Исполнитель имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, сумма Предварительного платежа Заказчику не возвращается и соответствует размеру штрафа за неисполнение Заказчиком обязательств по Договору. 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА 3.1. Права и обязанности Заказчика: 3.1.1. Заказчик в полном объеме несет ответственность за все действия Слушателя. Правила поведения Слушателя устанавливаются в Приложении №4 к настоящему Договору. 3.1.2. Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего оказания услуг, а также о проведенных в отношении Слушателя консультациях. 3.1.3. Заказчик обязуется ознакомить Слушателя с его правами и обязанностями по Договору, обеспечить посещение Слушателем консультаций в соответствии с расписанием, утвержденным Исполнителем, и соблюдение им правил, предусмотренных в Приложении №4 настоящего Договора. Ответственность за непосещение Слушателем консультаций и нарушение правил поведения на консультации несет Заказчик. 3.1.4. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя, оказываемые в рамках Договора, в размере и порядке, установленном Договором и Приложением № 1 к Договору. 3.1.5. Заказчик обязуется обеспечить Слушателя канцелярскими принадлежностями, рекомендуемыми Исполнителем, а также иными предметами, необходимыми для надлежащего оказания Исполнителем услуг. 3.1.6. Заказчик обязан сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона, указанного в разделе 11 Договора. 3.1.7. Применительно ко всем формам проведения консультаций проведения консультаций Заказчик обязуется извещать Исполнителя посредством телефонного звонка, письма по электронной почте на адрес service@maximumtest.ru об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации. В случае пропуска Слушателем консультации денежные средства за пропущенную консультацию не возвращаются. Исполнитель вправе предоставить Слушателю возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе при наличии свободных мест. 3.1.8. В случае если Слушатель пропускает консультацию в индивидуальном курсе (в формате «один на один» или ином аналогичном формате) и не уведомляет об этом Исполнителя должным образом в соответствии с п. 3.1.7, Слушатель утрачивает право на получение пропущенной консультации и на возврат денежных средств за указанную консультацию. Слушатель и/или Заказчик вправе по своей инициативе перенести не более одного занятия в месяц в индивидуальном курсе (в формате «один на один» или ином аналогичном формате). 3.1.9. Заказчик обязуется по просьбе администрации Исполнителя приходить для беседы, при наличии претензий у Исполнителя к поведению Слушателя или его отношению к получению услуг. 3.2. Права и обязанности Исполнителя: 3.2.1. Исполнитель вправе вносить изменения в утвержденное расписание без предварительного согласования с Заказчиком. 3.2.2. Исполнитель вправе заменять тренера-консультанта на свое усмотрение без предварительного согласования с Заказчиком или Слушателем. 3.2.3. Исполнитель вправе отказаться от заключения Договора с Заказчиком, в случае если Слушатель, в интересах которого Заказчик планирует заключить Договор, не соответствует возрастной категории с 11 до 24 лет включительно. 3.2.4. Исполнитель обязан приступить к оказанию услуг в случае выполнения Заказчиком условий, указанных в ст. 2 настоящего Договора. 3.2.5. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг. Для выполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без предварительного согласования с Заказчиком, в том числе формировать состав тренеров-консультантов. 3.2.6. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о режиме проведения консультаций (место проведения, периодичность, время начала и окончания консультаций). При этом Стороны признают надлежащим информирование с использованием электронной почты, телефона, факса, коротких текстовых сообщений (СМС, в том числе в приложении WhatsApp), а также через личный кабинет Слушателя на сайте https://education.maximumtest.ru/. Если Заказчик получил указанным в настоящем пункте способом информацию о режиме проведения консультаций, он не может ссылаться на нарушение Исполнителем обязанности по информированию. 3.2.7. Исполнитель обязуется осуществить подключение Слушателя и Заказчика к онлайн-модулю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты Первого платежа при предоставлении корректных адресов электронной почты Слушателя и Заказчика, обеспечивающему проведение консультаций. 3.2.8. Исполнитель обязан обеспечить Слушателя необходимыми для обучения учебными пособиями в электронной или печатной форме в составе, определяемом Исполнителем. 4. ОПЛАТА УСЛУГ 4.1. Стоимость консультационных услуг, оказываемых по Договору, а также порядок их оплаты определяется Сторонами в Приложении № 1 к Договору в соответствии с видом и объемом оказываемых услуг. 4.2. Стоимость услуг по Договору включает в себя стоимость подключения онлайн-модуля и, в случае оказания услуг в консультационном центре, стоимость необходимых учебных пособий, передаваемых Исполнителем Слушателю в процессе консультаций и перечисленным в Приложении № 1 к Договору. В случае предоставления консультационных услуг исключительно посредством онлайн-консультаций, доступ к учебным пособиям предоставляется в личном кабинете Слушателя на сайте: https://education.maximumtest.ru/. 4.3. По письменному запросу Заказчика Исполнитель вправе принять оплату по настоящему Договору со счета третьего лица, указанного Заказчиком. 4.4. Услуги Исполнителя считаются принятыми Заказчиком в полном объеме без возражений, если в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания оказания Услуг в соответствии с Приложением № 1 к Договору Заказчик не направляет мотивированные письменные возражения (претензию) по качеству оказанных Услуг в адрес Исполнителя, указанный в Договоре. Исполнитель предоcтавляет акты оказанных Услуг по запросу Заказчика в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента направления Заказчиком запроса на электронную почту Исполнителя, указанную в настоящем Договоре. 4.5. В случае реализации Заказчиком, являющимся физическим лицом, права, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации, Исполнитель не несет ответственность (в том числе материальную) перед Заказчиком в случае отказа налогового органа по любым основаниям в реализации права, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации. 4.6. Исполнитель в рамках оказания услуг по настоящему договору предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование онлайн-модуля при его подключении на весь срок оказания услуг. Стороны пришли к соглашению, что предоставляемый Исполнителем онлайн модуль и выданные учебные материалы входят в стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору. Настоящим Заказчик подтверждает, что подключение онлайн-модуля и выданные учебные материалы являются неотъемлемой частью услуг Исполнителя и не является навязыванием дополнительных услуг в смысле Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей». 5. ФОРС-МАЖОР 5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных действий органов государственной власти и управления и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения Договора. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом действующего расписания консультаций и других технических возможностей Исполнителя. 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя более, чем на 30 (тридцать) дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, а Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные услуги Исполнителя. 6.3. В случае если между Заказчиком и Исполнителем заключены несколько договоров возмездного оказания услуг Исполнитель вправе по своему усмотрению производить зачет однородных требований по договору (задолженности Заказчика по договорам) в счет денежных средств, подлежащих возврату Заказчику Исполнителем при расторжении договоров. 6.4. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или возникающие в связи с ним, разрешаются путем переговоров. 6.5. В случае невозможности урегулирования Споров путем переговоров Споры подлежат разрешению в претензионном порядке, то есть путем направления Стороной, чьи права, по ее мнению, нарушены второй Стороной, письменной претензии, в которой подробно излагается суть Спора и срок для устранения причин, вызвавших Спор. Претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу ценными письмами с уведомлением о вручении. Стороны согласились, что срок для рассмотрения претензии и ответа на нее устанавливается 30 (тридцать) календарных дней со дня получения. В случае оказания услуг дистанционно Стороны согласовывают направление претензий по электронной почте на электронные адреса, указанные Сторонами в разделе 11 Договора. При этом, направленная по электронной почте претензия должна быть подписана уполномоченной стороной, в противном случае она не считается надлежаще отправленной. 6.6. При невозможности разрешения Споров путем переговоров Споры подлежат окончательному разрешению в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации. 7. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 7.1. Место проведения консультаций: max_adressstudyhome. В случае если консультация осуществляется онлайн, местом проведения консультаций признается адрес Исполнителя: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ №41, а консультационные материалы размещаются в личном кабинете Слушателя на сайте онлайн-модуля: https://education.maximumtest.ru/. 8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 8.1. Заказчик вправе требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств в случае одновременного соблюдения следующих условий при получении консультаций по курсам ЕГЭ: 8.1.1. Заказчик приобрел у Исполнителя консультации (курсы) по всем необходимым предметам для поступления на бесплатную форму обучения (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) в образовательную организацию высшего образования, а Исполнитель провел Слушателю Заказчика все консультации в рамках настоящего Договора. 8.1.2. В рамках оказания услуг по настоящему Договору Слушатель Заказчика выполнил самостоятельно полностью все домашние задания по каждому из курсов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору. 8.1.3. Все домашние задания по каждому из курсов должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле. 8.1.4. Слушатель самостоятельно в срок, установленный в п. 8.1.3., решил все домашние задания и использовал кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса. 8.1.5. Слушатель посетил 95% очных и/или онлайн консультаций (или, если предусмотрено курсом, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено курсом, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием каждого из курсов по необходимым для поступления предметам. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.1.2-8.1.5 Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, а Исполнитель предоставил Слушателю возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе при наличии свободных мест или если Слушатель пропустил консультацию в индивидуальном курсе при отсутствии уведомления в соответствии с п. 3.1.8. Договора, такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной. Если Заказчиком выбран формат «один на один» (или иной аналогичный формат), Слушатель и/или Заказчик вправе по своей инициативе перенести не более одного занятия в месяц. В случае если Слушатель посмотрел пропущенный онлайн-вебинар до окончания курса, такой онлайн-вебинар не считается пропущенным для целей определения процента посещаемости, предусмотренного п. 8.1.5. Договора. 8.1.6. Слушатель просмотрел все видеоматериалы, представленные в онлайн-модуле курса, по каждому из курсов по необходимым для поступления предметам. 8.1.7. Слушатель сдал Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) по предметам, соответствующим предметам консультаций, оказываемых по настоящему Договору. 8.1.8. При совпадении всех условий, указанных в п. 8.1.1-8.1.7 Заказчик вправе требовать возврата уплаченных по настоящему Договору денежных средств при условии: 8.1.9. Слушатель воспользовался законодательно установленным правом согласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» подать документы для поступления не более, чем в 5 (пять) различных образовательных организаций высшего образования (далее - «организация» или «вуз») на не менее чем 2 (две) и не более 10 (десяти) специализаций в каждом по вступительным испытаниям (предметам), указанным в п. 8.1.1. Договора. 8.1.10. Слушатель не смог набрать минимальные баллы, позволяющие поступить на обучение в вуз по очной форме на бюджетной основе, подав документы в 5 (пять) вузов на не менее чем 2 (два) направления в каждом). 8.1.11. В случае если в образовательной организации высшего образования требуется прохождение дополнительного внутреннего вступительного испытания и такая организация входит в число 5 (пяти) организаций, указанных в п. 8.1.9. настоящего Договора, при разрешении вопроса о возврате денежных средств по Договору результаты дополнительного внутреннего вступительного испытания не будут учитываться, а будет учитываться только конкурс ЕГЭ в соответствующую организацию. 8.1.12. В случае несоблюдения хотя бы 1 условия п. 8.1.1-8.1.11. настоящего Договора Заказчик не может требовать возврата уплаченных денежных средств. 8.1.13. В случае соблюдения всех условий п. 8.1.1.-8.1.11. настоящего Договора Заказчик вправе в письменной форме требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств. В Приложении к Заявлению необходимо предоставить:  перечень организаций высшего образования и факультетов, в которые подавались документы на поступление Слушателем с приложением официальных отказов (с подписью и печатью уполномоченного лица организации) данных организаций зачислить Слушателя на бесплатную форму обучения;  результаты Единого Государственного Экзамена Слушателя по предметам, необходимым для поступления в соответствующие организации высшего образования;  конкурсные списки абитуриентов, подтверждающие минимальные баллы студентов, поступивших на обучение в организацию по любой форме обучения на бесплатной (бюджетной) основе. 8.1.14. Заявление и документы, указанные в п. 8.1.13. настоящего Договора, должны быть предоставлены Исполнителю не позднее 30 сентября года, в котором Слушателем сдавался Единый Государственный Экзамен и подавались документы в образовательные организации высшего образования. 8.1.15. Документы, указанные в п. 8.1.13. настоящего Договора, предоставляются Исполнителю в оригиналах на официальных бланках образовательных организаций высшего образования и иных уполномоченных учреждений / организаций / государственных органов с печатью и подписью уполномоченного представителя учреждения / организации / государственного органа, выдавшего документ, если иное не установлено законодательством РФ. 8.1.16. В случае соблюдения всех условий, перечисленных в настоящем разделе, Исполнитель обязуется возвратить уплаченные Исполнителю средства по Договору в течение 30 (тридцати) дней после поступления заявления в письменной форме, указанного в п. 8.1.13. настоящего Договора. 8.1.17. Пункты 8.1.1-8.1.16. данного договора недействительны для консультационных услуг по подготовке к международным экзаменам (TOEFL, IELTS), «Digital Skills», «Английский Язык», «Система Выбор», «Про Поступление», «Основной государственный экзамен (ОГЭ)», «Школьные предметы (5-8, 10 классы)», «Школа карьеры и предпринимательства», «Профстарт» и другие курсы, длительность которых составляет не больше 80 (восьмидесяти) академических часов, а также формата «Онлайн группа» 8.1.18. Если у Заказчика заключено 2 (два) Договора возмездного оказания услуг с Исполнителем, предметом которых являются курсы подготовки к ЕГЭ, длительностью более 70 ак.часов каждый, и Заказчик заключает 3 (третий) договор возмездного оказания услуг с Исполнителем, предметом которого является курс подготовки к ЕГЭ, длительностью менее 70 ак. часов, на такие договоры распространяется действие гарантий Исполнителя, указанных в п. 8.1.1-8.1.16 Договора. 8.2. Если Слушатель не набирает минимальное количество баллов Единого государственного экзамена, необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования, по одному предмету (или по нескольким предметам), по которому(ым) Слушатель получил комплекс услуг (прошел курс) Исполнителя в соответствии с настоящим Договором и иными Договорами, заключенными между Сторонами, по требованию Клиента Исполнитель: 8.2.1. Возвращает стоимость всех оплаченных Клиентом комплексов услуг (курсов), если суммы баллов или количества других предметов по полученным комплексам услуг (курсам) Исполнителя недостаточно для подачи документов в образовательные организации высшего образования, или 8.2.2. Возвращает стоимость оплаченного комплекса услуг (курса) Клиента, по которому Слушатель не набрал минимальное количество баллов Единого государственного экзамена, необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования, если суммы баллов или количества других предметов по полученным комплексам услуг (курсам) Исполнителя достаточно для подачи документов в образовательные организации высшего образования. 8.3. Заказчик вправе требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств по консультационным услугам по подготовке к Основному государственному экзамену (ОГЭ) в случае одновременного соблюдения следующих условий: 8.3.1. Заказчик приобрел у Исполнителя консультации (курс) по необходимому предмету для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ), кроме формата «Онлайн группа», и указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, а Исполнитель провел Слушателю Заказчика все консультации в рамках настоящего Договора. 8.3.2. В рамках оказания услуг по настоящему Договору Слушатель Заказчика самостоятельно полностью выполнил все домашние задания по курсу, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору в соответствии с п. 8.3.1. Договора. 8.3.3. Все домашние задания по соответствующему курсу должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле. 8.3.4. Слушатель самостоятельно и в срок, установленный в п. 8.3.3., решил все домашние задания и использовал кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса. 8.3.5. Слушатель посетил 95% очных и/или онлайн консультаций (или, если предусмотрено курсом, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено курсом, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием каждого из курсов по необходимому для сдачи Основного государственного экзамена предмету. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.3.2-8.3.5 Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, а Исполнитель предоставил Слушателю возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе при наличии свободных мест, то такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной. Если Заказчиком выбран формат «один на один», Слушатель и/или Заказчик вправе по своей инициативе перенести не более одного занятия в месяц. В случае если Слушатель посмотрел пропущенный онлайн-вебинар до окончания курса, такой онлайн-вебинар не считается пропущенным для целей определения процента посещаемости, предусмотренного п. 8.1.5. Договора. 8.3.6. Слушатель просмотрел все видеоматериалы, представленные в онлайн-модуле курса, по предмету, необходимому для сдачи Основного государственного экзамена. 8.3.7. Слушатель сдал Основной государственный экзамен (ОГЭ) по предмету, соответствующему предмету консультаций, оказываемых по настоящему Договору. 8.3.8. В случае несоблюдения хотя бы 1 условия п. 8.3.1-8.3.7 настоящего Договора Заказчик не может требовать возврата уплаченных денежных средств. 8.3.9. При соблюдении всех условий, указанных в п. 8.3.1-8.3.7 Заказчик вправе в письменной форме требовать возврата уплаченных по настоящему Договору денежных средств, если: 8.3.9.1. В результате сдачи Основного государственного экзамена по соответствующему предмету Слушатель получил количество баллов, эквивалентное оценкам 2 и 3 по пятибалльной шкале оценки; 8.3.9.2. Заказчик предоставил Исполнителю код регистрации Слушателя, указанный в уведомлении на Основной государственный экзамен (ОГЭ), а также паспортные данные Слушателя для проверки результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ) Слушателя. 8.3.10. Заказчик подтверждает, что для проверки соблюдения п. 8.3.9. Исполнитель вправе проверить баллы Слушателя, полученные за сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ), на сайте https://www.mos.ru, используя необходимые данные Слушателя. Заказчик дает согласие на использование паспортных данных и иных необходимых персональных данных Слушателя для проверки результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ) Слушателя. 8.4. Заказчик вправе воспользоваться акцией Исполнителя «Гарантия MAXIMUM Школа» при соблюдении Заказчиком требований и условий, указанных в п. 8.4.1. (пп. 8.4.1.1.-8.4.1.6) и п. 8.4.2. (пп. 8.4.2.1.-8.4.2.4.) настоящего Договора при прохождении Слушателем следующих курсов продолжительностью не менее 50 академических часов: Математика 5,6,7,8,10 класс, Физика 7, 8, 10 класс, Русский язык 7, 8, 10 класс, Обществознание 10 класс, История 10 класс, Биология 10 класс. Форматом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является «Онлайн мини группа» или «Один на один». 8.4.1. Заказчик вправе по письменному заявлению в адрес Исполнителя требовать получения аналогичных услуг по такой же пройденной Слушателем программе в случае одновременного соблюдения следующих условий: 8.4.1.1. Исполнитель оказал Заказчику услуги по соответствующему курсу, указанному в Приложении № 1 Договора. 8.4.1.2. В рамках оказания услуг по настоящему Договору Слушатель Заказчика самостоятельно полностью выполнил все домашние задания по курсу, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору в соответствии с п. 8.4.2.1. Договора. 8.4.1.3. Все домашние задания по соответствующему курсу должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле. 8.4.1.4. Слушатель самостоятельно и в срок, установленный в п. 8.4.2.1., решил все домашние задания и использовал кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса. . 8.4.1.5. Слушатель посетил 95% очных консультаций (или, если предусмотрено курсом подготовки, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено курсом подготовки, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием соответствующего курса подготовки. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.4.1. (пп. 8.4.1.1.-8.4.1.6.) Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, то такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной вне зависимости от того, предоставил Исполнитель возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе или нет. 8.4.1.6. Слушатель написал входное и финальное тестирования по предмету соответствующего курса подготовки, указанного в Приложении № 1 к Договору. 8.4.2. При соблюдении всех условий, указанных в пп. 8.4.1.1-8.4.1.6. Договора Заказчик вправе требовать получения аналогичных услуг по соответствующему курсу подготовки, оказываемых по Договору и указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, с учетом следующего: 8.4.2.1. Акция «Гарантия MAXIMUM Школьная программа» распространяется на прохождение повторного курса подготовки по соответствующему предмету, дата начала по которому установлена не позднее 31 (тридцать первого) июля 2021 (две тысячи двадцать первого года) для консультационных услуг по подготовке к школьной программе для 5, 6, 7, 8, 10 классов. 8.4.2.2. Повторный курс подготовки по акции «Гарантия MAXIMUM Школьная программа» предполагает 4 индивидуальных занятия в онлайн-формате по 45 минут в течение 4 недель. 8.4.2.3. Заказчик вправе воспользоваться акцией «Гарантия MAXIMUM Школьная программа» не более одного раза по соответствующему курсу подготовки при соблюдении всех условий, установленных в п. 8.4.1. (пп. 8.4.1.1.-8.4.1.6) Договора. 8.4.2.4. Сроки проведения и действия Акции «Гарантия MAXIMUM Школьная программа»: «25» июля 2020 года – «1» июня 2021 года включительно. 8.5. Заказчик вправе воспользоваться акцией «Гарантия MAXIMUM English» при соблюдении Заказчиком требований и условий, указанных в п. 8.5.1. (пп. 8.5.1.1.-8.5.1.6) и п. 8.5.2. (пп. 8.5.2.1.-8.5.2.4) настоящего Договора при прохождении Слушателем следующих курсов продолжительностью не менее 50 академических часов: Английский язык по уровням А1, А2, B1 или B2. Форматом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является «Онлайн мини группа» или «Один на один». 8.5.1. Заказчик вправе по письменному заявлению в адрес Исполнителя требовать получения аналогичных услуг по такой же пройденной Слушателем программе в случае одновременного соблюдения следующих условий: 8.5.1.1. Исполнитель оказал Заказчику услуги по соответствующему курсу, указанному в Приложении № 1 Договора. 8.5.1.2. Слушатель полностью выполнил все домашние задания по соответствующему курсу подготовки, указанному в Приложении № 1 Договора. 8.5.1.3. Все домашние задания по соответствующему курсу должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле. 8.5.1.4. Слушатель самостоятельно решил все домашние задания, использовав кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках соответствующего курса подготовки. 8.5.1.5. Слушатель посетил 95% очных консультаций (или, если предусмотрено курсом подготовки, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено Курсом подготовки, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием соответствующего курса подготовки. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.5.1. (пп. 8.5.1.1.-8.5.1.6.) Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, то такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной вне зависимости от того, предоставил Исполнитель возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе или нет. 8.5.1.6. Слушатель написал входное и финальное тестирования по предмету соответствующего Курса подготовки, указанного в Приложении № 1 к Договору. 8.5.2. При соблюдении всех условий, указанных в пп. 8.5.1.1-8.5.1.6. Договора Заказчик вправе требовать получения аналогичных услуг по соответствующему Курсу подготовки, оказываемых по Договору и указанных в Приложении № 1 к настоящему Договору, с учетом следующего: 8.5.2.1. Акция «Гарантия MAXIMUM English» распространяется на прохождение повторного Курса подготовки в соответствии с уровнем пройденного Курса (А1, А2, B1 и B2), дата начала по которому установлена не позднее 30 (тридцати) календарных дней с момента окончания соответствующего Курса подготовки. 8.5.2.2. Повторный курс подготовки по акции «Гарантия MAXIMUM English» предполагает 4 индивидуальных занятия в онлайн-формате по 45 минут в течение 4 недель. 8.5.2.3. Заказчик вправе воспользоваться акцией «Гарантия MAXIMUM English» не более одного раза по соответствующему Курсу подготовки при соблюдении всех условий, установленных в п. 8.5.1. (пп. 8.5.1.1.-8.5.1.6) Договора. 8.5.2.4. Сроки проведения и действия Акции «Гарантия MAXIMUM English»: «25» июля 2020 года – «1» июня 2021 года включительно. 8.6. Заказчик вправе требовать полного возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств в случае одновременного соблюдения следующих условий (далее - Акция «Гарантия качества»): 8.6.1. Предметом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является оказание услуг по Курсу «Единый государственный экзамен (ЕГЭ)», «Основной государственный экзамен (ОГЭ)», «Школьные предметы (5-8, 10 классы)» или «Английский язык»; 8.6.2. Форматом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является «Блендед», «Онлайн мини группа», «Онлайн плюс» или «Один на один»; 8.6.3. Слушатель посетил первые два занятия Курса, а также прошел Личную беседу при формате консультаций «Блендед» или «Онлайн плюс» или а для формата «Онлайн мини группа» или «Один на один», Слушатель посетил первое занятие Курса и прошел Личную беседу в соответствии с утвержденным в Образовательной платформе MAXIMUM и в Приложении № 1 к Договору расписанием. Для целей настоящего пункта датой первого занятия является дата начала Курса в соответствии с Приложением №1 к Договору; 8.6.4. Заказчик направил обращение о намерении воспользоваться Акцией «Гарантия качества» на адрес электронной почты service@maximumtest.ru в течение 7 (семи) календарных дней с даты начала Курса в соответствии с Приложением №1 к Договору. 8.7. Сроки проведения и действия Акции «Гарантия качества»: «01» августа 2020 года – «1» июня 2021 года включительно. 8.8. В случае направления заявления Заказчиком и соблюдения всех требований пунктов 8.6.-8.7., Исполнитель обязан вернуть денежные средства, уплаченные Заказчиком по Договору, в полном объеме. 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА 9.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме. 9.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии подачи Исполнителю письменного заявления по электронной почте на адрес service@maximumtest.ru и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и фактически проведённых консультаций в группе в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Договору. Возврат денежных средств при отказе Заказчика от Договора осуществляется в порядке и в размере, установленных в Приложении № 1 к Договору. 9.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае нарушения Слушателем и/или Заказчиком пунктов 3.1.1–3.1.10 Договора. В этом случае Заказчику возвращаются уплаченные им средства за вычетом стоимости: - подключенной лицензии онлайн-модуля в размере, установленном в Приложении № 1 к Договору; - каждого переданного комплекта учебных пособий (при оказании консультационных услуг в консультационном центре) в размере, установленном в Приложении № 1 к Договору; - фактически проведенных консультаций в группе на момент прекращения договора. 9.4. Заказчик, акцептуя настоящий Договор, безоговорочно соглашается с тем, что Исполнитель в любое время вправе изменять условия настоящего Договора путём уведомления Заказчика о таких изменениях по электронной почте. При несогласии с изменением условий настоящего Договора Заказчик может реализовать право отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, указанном в п. 9.2. В противном случае, если Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя и не изъявляет надлежащим образом Исполнителя о своём несогласии, изменения считаются принятыми Заказчиком. 9.5. Заказчик несет полную ответственность за предоставленные собственные данные Исполнителю. Изменения данных Заказчика производятся по письменному заявлению Заказчика по электронной почте на адрес service@maximumtest.ru. 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 10.1. Договор составлен в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 10.2. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора, и принимать все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения. 10.3. Стороны пришли к соглашению, что переписка между Заказчиком и Исполнителем по электронной почте является официальной и достаточной для предъявления в качестве доказательства в суде. 10.4. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями настоящего Договора, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 10.5. Все разногласия по данному договору разрешаются путем переговоров. В случае невозможности решить спорные вопросы путем переговоров они разрешаются в судах общей юрисдикции г. Москвы. 10.6. Все Дополнительные соглашения по Договору действительны в том случае, если они составлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН Исполнитель Заказчик Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс» Адрес места нахождения: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ №41 ИНН 7730681080 КПП 773101001 р/с 40702810602200003035 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Адрес места оказания услуг: max_adressstudyhome Телефон (факс): 8(495)775 53 81 Адрес электронной почты: service@maximumtest.ru ФИО: lastname firstname middlename Тел: telephone1 Эл. Почта: emailaddress1 Паспорт: серия max_passportseries № max_passportnumber Выдан: max_passportissuedate Кем выдан: max_passportauthority