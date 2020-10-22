Договор-оферта возмездного оказания услуг (сокращённая версия)

ООО «Юмакс» (Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 040223 от 29.07.2019), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора Михаила Мягкова, действующего на основании Устава, адресует настоящий Договор-оферту (далее по тексту – «Договор») любому лицу, выразившему готовность воспользоваться услугами «Исполнителя» на условиях настоящего Договора (далее по тексту – «Заказчик»). . Настоящий договор содержит все существенные условия оказания Исполнителем информационно-консультационных услуг (услуги в сфере дополнительного образования) и является публичной офертой в соответствии с п.2 ст.437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Акцептом настоящей оферты является оплата услуг Исполнителя или регистрация на Сайте в порядке, размере и сроки, определяемые в соответствии с настоящим Договором. Осуществляя акцепт настоящего Договора в порядке, определенном абз. 3, Заказчик гарантирует, что он ознакомлен с условиями настоящего Договора и полностью и безоговорочно их принимает, а также, что у него есть законные права вступать в договорные отношения с Исполнителем. Настоящий договор-оферта размещается на сайте Исполнителя: http://maximumtest.ru и (или) http://store.maximumtest.ru. (далее по тексту – «Сайт»).

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Договоре используются следующие основные понятия и условные обозначения:

1.1. Слушатель – лицо, в пользу которого Исполнитель оказывает Услуги по настоящему Договору онлайн, присутствующее на консультациях, а также лицо, участвующее в иных сопутствующих= мероприятиях Исполнителя.

1.2. Заказчик – лицо, заключающее настоящий Договор с Исполнителем. Заказчик может быть Слушателем в случае, если Заказчик заключает настоящий Договор на оказание Услуг в свою пользу и имеет полную правоспособность на осуществление подобных действий без привлечения третьих лиц, либо представителей.

1.3. Образовательная платформа MAXIMUM (онлайн-модуль) – программное обеспечение, разрабатываемое ООО «Юмакс» в рамках осуществления исследовательской деятельности по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково», которое непосредственно используется при осуществлении образовательной деятельности ООО «Юмакс» по программам дополнительного образования в объеме и на условиях, установленных локальными нормативными актами ООО «Юмакс» и договором об оказании платных образовательных услуг. Доступ к Образовательной платформе MAXIMUM осуществляется на сайте https://education.maximumtest.ru/через Личный кабинет, уникально формируемый для каждого Слушателя.

1.4. Консультации онлайн – способ оказания услуг Исполнителем Заказчику путем проведения дистанционных тренингов в очной форме или консультаций в сети Интернет через сайт https://education.maximumtest.ru/.

1.5. ОГЭ (основной государственный экзамен) – форма проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования для обучающихся образовательных организаций, освоивших образовательные программы основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах.

1.6. ЕГЭ (единый государственный экзамен) –форма объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования, с использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, выполнение которых позволяет установить уровень освоения федерального государственного образовательного стандарта.

1.7. Консультационные услуги Исполнителя - комплекс услуг в сфере дополнительного образования, оказываемый исполнителем по дополнительным образовательным программам (далее - «курсам») в форматах: «онлайн группа», «онлайн мини-группа», «онлайн плюс», «один на один» и иных, предлагаемых Исполнителем Заказчику форматах.

1.8. Онлайн группа - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся только онлайн в группе с другими Слушателями.

1.9. Онлайн мини-группа - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся только онлайн в группе с другими Слушателями до 15 (пятнадцать) человек.

1.10. Один на один - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся индивидуально онлайн. Консультации в формате “один на один” не могут начинаться ранее 16.00 с понедельника по пятницу и ранее 10.00 по субботам и воскресеньям.

1.11. Онлайн плюс - формат оказания услуг Исполнителем, в рамках которого консультации Слушателю проводятся только в онлайн формате, включающий в себя проведение личных бесед и проверку домашних заданий. В настоящем Договоре могут быть использованы термины, не определенные настоящим разделом «Термины и Определения». В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Договора следует руководствоваться толкованием термина, сложившимся в сети Интернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется за плату оказать Заказчику дистанционные информационно-консультационные услуги в сфере дополнительного образования в очной форме обучения (далее «Консультационные услуги»), а Заказчик обязуется своевременно оплатить соответствующие услуги. Оказание услуг не сопровождается выдачей документов об образовании и/или повышении квалификации.

2.2. Исполнитель оказывает услуги по настоящему Договору в рамках коммерциализации результатов разработки Образовательной платформы MAXIMUM (онлайн-модуль) по проекту «Платформа для выстраивания мотивации обучения при дистанционном и очном форматах» инновационного центра «Сколково».

2.3. Услуги могут оказываться Исполнителем онлайн (далее «Консультации онлайн»), которые проводятся в сети Интернет с использованием платформы Исполнителя на сайте https://education.maximumtest.ru/ (далее «сайт Исполнителя»).

2.4. Заказчик настоящим подтверждает, что изучил платформу https://education.maximumtest.ru/, дает свое согласие на предоставление Исполнителем доступа Слушателю, а также лично убедился, что сайт Исполнителя не содержит информации, нарушающей Федеральный закон от 29.12.2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

2.5. Допуск Слушателя на консультации производится после поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя от Заказчика за услуги в соответствии с графиком платежей, согласованном Сторонами.

2.6. В случае просрочки оплаты по настоящему Договору на срок более 14 (четырнадцати) рабочих дней, доступ к онлайн-модулю блокируется, и Слушатель не допускается на консультацию.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА

3.1. Права и обязанности Заказчика:

3.1.1. Заказчик обязуется ознакомить Слушателя с его правами и обязанностями по Договору, обеспечить посещение Слушателем консультаций в соответствии с расписанием, утвержденным Исполнителем.

3.1.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать услуги Исполнителя, оказываемые в рамках Договора, в размере и порядке, утвержденном Сторонами.

3.1.3. Применительно ко всем формам проведения консультаций проведения консультаций Заказчик обязуется извещать Исполнителя посредством телефонного звонка, письма по электронной почте на адрес service@maximumtest.ru об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации. В случае пропуска Слушателем консультации денежные средства за пропущенную консультацию не возвращаются.

3.1.4. В случае если Слушатель пропускает консультацию в индивидуальном курсе (в формате «один на один» или ином аналогичном формате) и не уведомляет об этом Исполнителя должным образом, Слушатель утрачивает право на получение пропущенной консультации и на возврат денежных средств за указанную консультацию. Слушатель и/или Заказчик вправе по своей инициативе перенести не более одного занятия в месяц в индивидуальном курсе (в формате «один на один» или ином аналогичном формате).

3.2. Права и обязанности Исполнителя:

3.2.1. Исполнитель вправе вносить изменения в утвержденное расписание без предварительного согласования с Заказчиком.

3.2.2. Исполнитель вправе заменять тренера-консультанта на свое усмотрение без предварительного согласования с Заказчиком или Слушателем.

3.2.3. Исполнитель вправе отказаться от заключения Договора с Заказчиком, в случае если Слушатель, в интересах которого Заказчик планирует заключить Договор, не соответствует возрастной категории с 11 до 24 лет включительно.

3.2.4. Исполнитель обязан организовать и обеспечить надлежащее оказание услуг. Для выполнения обязательства, предусмотренного настоящим подпунктом, Исполнитель вправе привлекать третьих лиц без предварительного согласования с Заказчиком, в том числе формировать состав тренеров-консультантов.

3.2.5. Исполнитель обязан своевременно информировать Заказчика о режиме проведения консультаций (периодичность, время начала и окончания консультаций). При этом Стороны признают надлежащим информирование с использованием электронной почты, телефона, факса, коротких текстовых сообщений (СМС, в том числе в приложении WhatsApp), а также через личный кабинет Слушателя на сайте https://education.maximumtest.ru/. Если Заказчик получил указанным в настоящем пункте способом информацию о режиме проведения консультаций, он не может ссылаться на нарушение Исполнителем обязанности по информированию.

3.2.6. Исполнитель обязуется осуществить подключение Слушателя и Заказчика к онлайн-модулю в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента оплаты при предоставлении корректных адресов электронной почты Слушателя и Заказчика, обеспечивающему проведение консультаций.

3.2.7. Исполнитель обязан обеспечить Слушателя необходимыми для обучения материалами в электронной форме в составе, определяемом Исполнителем.

4. ОПЛАТА УСЛУГ

4.1. Общая стоимость услуг Исполнителя определяется как сумма стоимостей всех информационно-консультационных Услуг, доступ к которым получил Заказчик.

4.2. Стоимость Услуги определяются Исполнителем и указываются на странице каждой Услуги на Сайте. В зависимости от даты совершения оплаты Услуги стоимость Услуги может изменяться. Информация об актуальной стоимости указывается на странице соответствующей Услуги. Изменение стоимости не влияет на стоимость Услуги для Заказчиков, оплативших такие Услуги в полном объеме по прежней цене.

4.3. Приобретение Заказчиком доступа к платной Услуге осуществляется на условиях предоплаты в размере полной стоимости Услуги. Если для Услуги предусмотрена рекуррентная оплата, доступ к каждому этапу осуществляется на условиях предоплаты в размере полной стоимости данного этапа.

4.4. Оплата Услуги осуществляется в рублях Российской Федерации.

4.5. Договор считается заключенным, а акцепт совершенным с момента поступления денежных средств на счет Исполнителя, а для бесплатных услуг – с момента регистрации или авторизации.

4.6. Услуги Исполнителя по консультированию Заказчика в рамках конкретного курса считаются полностью оказанными в момент окончания последней консультации по курсу. Если для курса предусмотрена рекуррентная оплата, то отсутствие оплаты Заказчиком очередного этапа означает его отказ от Договора. В этом случае услуги Исполнителя по данному курсу считаются полностью оказанными в момент окончания последней оплаченной консультации.

4.7. В случае реализации Заказчиком, являющимся физическим лицом, права, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации, Исполнитель не несет ответственность (в том числе материальную) перед Заказчиком в случае отказа налогового органа по любым основаниям в реализации права, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 219 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.8. Исполнитель в рамках оказания услуг по настоящему договору предоставляет Заказчику неисключительную лицензию на использование онлайн-модуля при его подключении на весь срок оказания услуг. Стороны пришли к соглашению, что предоставляемый Исполнителем онлайн модуль и предоставленные электронные материалы входят в стоимость услуг Исполнителя по настоящему Договору. Настоящим Заказчик подтверждает, что подключение онлайн-модуля и предоставленные электронные материалы являются неотъемлемой частью услуг Исполнителя и не является навязыванием дополнительных услуг в смысле Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей».

5. ФОРС-МАЖОР

5.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору в период его действия, если это вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, а именно пожара, наводнения, землетрясения, войны, а также запретительных актов или иных действий органов государственной власти и управления и другими, не зависящими от Сторон обстоятельствами, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на возможность исполнения Договора. При этом исполнение обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, с учетом действующего расписания консультаций и других технических возможностей Исполнителя.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами обязательств по Договору, Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

6.2. В случае просрочки оплаты Заказчиком Услуг Исполнителя более, чем на 30 (тридцать) дней, Исполнитель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, а Заказчик обязуется оплатить фактически оказанные услуги Исполнителя.

6.3. В случае если между Заказчиком и Исполнителем заключены несколько договоров возмездного оказания услуг Исполнитель вправе по своему усмотрению производить зачет однородных требований по договору (задолженности Заказчика по договорам) в счет денежных средств, подлежащих возврату Заказчику Исполнителем при расторжении договоров.

6.4. Все споры и разногласия, вытекающие из Договора или возникающие в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

6.5. В случае невозможности урегулирования Споров путем переговоров Споры подлежат разрешению в претензионном порядке, то есть путем направления Стороной, чьи права, по ее мнению, нарушены второй Стороной, письменной претензии, в которой подробно излагается суть Спора и срок для устранения причин, вызвавших Спор. Претензии и ответы на них направляются Сторонами друг другу ценными письмами с уведомлением о вручении. Стороны согласились, что срок для рассмотрения претензии и ответа на нее устанавливается 30 (тридцать) календарных дней со дня получения. В случае оказания услуг дистанционно Стороны согласовывают направление претензий по электронной почте на электронные адреса, указанные Сторонами в разделе 11 Договора. При этом, направленная по электронной почте претензия должна быть подписана уполномоченной стороной, в противном случае она не считается надлежаще отправленной.

6.6. При невозможности разрешения Споров путем переговоров Споры подлежат окончательному разрешению в судебном порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

7. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Место проведения консультаций: 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ №41, а консультационные материалы размещаются в личном кабинете Слушателя на сайте онлайн-модуля: https://education.maximumtest.ru/.

8. ГАРАНТИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ

8.1. Заказчик вправе требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств в случае одновременного соблюдения следующих условий при получении консультаций по курсам ЕГЭ:

8.1.1. Заказчик приобрел у Исполнителя консультации (курсы) по всем необходимым предметам для поступления на бесплатную форму обучения (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов) в образовательную организацию высшего образования, а Исполнитель провел Слушателю Заказчика все консультации в рамках настоящего Договора.

8.1.2. В рамках оказания услуг по настоящему Договору Слушатель Заказчика выполнил самостоятельно полностью все домашние задания по каждому из курсов, указанных в Приложении №1 к настоящему Договору.

8.1.3. Все домашние задания по каждому из курсов должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле.

8.1.4. Слушатель самостоятельно в срок, установленный в п. 8.1.3., решил все домашние задания и использовал кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса.

8.1.5. Слушатель посетил 95% очных и/или онлайн консультаций (или, если предусмотрено курсом, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено курсом, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием каждого из курсов по необходимым для поступления предметам. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.1.2-8.1.5 Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, а Исполнитель предоставил Слушателю возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе при наличии свободных мест или если Слушатель пропустил консультацию в индивидуальном курсе при отсутствии уведомления в соответствии с п. 3.1.8. Договора, такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной. Если Заказчиком выбран формат «один на один» (или иной аналогичный формат), Слушатель и/или Заказчик вправе по своей инициативе перенести не более одного занятия в месяц. В случае если Слушатель посмотрел пропущенный онлайн-вебинар до окончания курса, такой онлайн-вебинар не считается пропущенным для целей определения процента посещаемости, предусмотренного п. 8.1.5. Договора.

8.1.6. Слушатель просмотрел все видеоматериалы, представленные в онлайн-модуле курса, по каждому из курсов по необходимым для поступления предметам.

8.1.7. Слушатель сдал Единый Государственный Экзамен (ЕГЭ) по предметам, соответствующим предметам консультаций, оказываемых по настоящему Договору.

8.1.8. При совпадении всех условий, указанных в п. 8.1.1-8.1.7 Заказчик вправе требовать возврата уплаченных по настоящему Договору денежных средств при условии:

8.1.9. Слушатель воспользовался законодательно установленным правом согласно Приказу Минобрнауки России от 21.08.2020 г. №1076 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» подать документы для поступления не более, чем в 5 (пять) различных образовательных организаций высшего образования (далее - «организация» или «вуз») на не менее чем 2 (две) и не более 10 (десяти) специализаций в каждом по вступительным испытаниям (предметам), указанным в п. 8.1.1. Договора.

8.1.10. Слушатель не смог набрать минимальные баллы, позволяющие поступить на обучение в вуз по очной форме на бюджетной основе, подав документы в 5 (пять) вузов на не менее чем 2 (два) направления в каждом).

8.1.11. В случае если в образовательной организации высшего образования требуется прохождение дополнительного внутреннего вступительного испытания и такая организация входит в число 5 (пяти) организаций, указанных в п. 8.1.9. настоящего Договора, при разрешении вопроса о возврате денежных средств по Договору результаты дополнительного внутреннего вступительного испытания не будут учитываться, а будет учитываться только конкурс ЕГЭ в соответствующую организацию.

8.1.12. В случае несоблюдения хотя бы 1 условия п. 8.1.1-8.1.11. настоящего Договора Заказчик не может требовать возврата уплаченных денежных средств.

8.1.13. В случае соблюдения всех условий п. 8.1.1.-8.1.11. настоящего Договора Заказчик вправе в письменной форме требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств. В Приложении к Заявлению необходимо предоставить: - перечень организаций высшего образования и факультетов, в которые подавались документы на поступление Слушателем с приложением официальных отказов (с подписью и печатью уполномоченного лица организации) данных организаций зачислить Слушателя на бесплатную форму обучения; - результаты Единого Государственного Экзамена Слушателя по предметам, необходимым для поступления в соответствующие организации высшего образования; - конкурсные списки абитуриентов, подтверждающие минимальные баллы студентов, поступивших на обучение в организацию по любой форме обучения на бесплатной (бюджетной) основе.

8.1.14. Заявление и документы, указанные в п. 8.1.13. настоящего Договора, должны быть предоставлены Исполнителю не позднее 30 сентября года, в котором Слушателем сдавался Единый Государственный Экзамен и подавались документы в образовательные организации высшего образования.

8.1.15. Документы, указанные в п. 8.1.13. настоящего Договора, предоставляются Исполнителю в оригиналах на официальных бланках образовательных организаций высшего образования и иных уполномоченных учреждений / организаций / государственных органов с печатью и подписью уполномоченного представителя учреждения / организации / государственного органа, выдавшего документ, если иное не установлено законодательством РФ.

8.1.16. В случае соблюдения всех условий, перечисленных в настоящем разделе, Исполнитель обязуется возвратить уплаченные Исполнителю средства по Договору в течение 30 (тридцати) дней после поступления заявления в письменной форме, указанного в п. 8.1.13. настоящего Договора.

8.1.17. Пункты 8.1.1-8.1.16. данного договора недействительны для консультационных услуг по подготовке к международным экзаменам (TOEFL, IELTS), «Digital Skills», «Английский Язык», «Система Выбор», «Про Поступление», «Основной государственный экзамен (ОГЭ)», «Школьные предметы (5-8, 10 классы)», «Школа карьеры и предпринимательства», «Профстарт» и другие курсы, длительность которых составляет не больше 80 (восьмидесяти) академических часов, а также формата «Онлайн группа»

8.1.18. Если у Заказчика заключено 2 (два) Договора возмездного оказания услуг с Исполнителем, предметом которых являются курсы подготовки к ЕГЭ, длительностью более 70 ак.часов каждый, и Заказчик заключает 3 (третий) договор возмездного оказания услуг с Исполнителем, предметом которого является курс подготовки к ЕГЭ, длительностью менее 70 ак. часов, на такие договоры распространяется действие гарантий Исполнителя, указанных в п. 8.1.1-8.1.16 Договора.

8.2. Если Слушатель не набирает минимальное количество баллов Единого государственного экзамена, необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования, по одному предмету (или по нескольким предметам), по которому(ым) Слушатель получил комплекс услуг (прошел курс) Исполнителя в соответствии с настоящим Договором и иными Договорами, заключенными между Сторонами, по требованию Клиента Исполнитель:

8.2.1. Возвращает стоимость всех оплаченных Клиентом комплексов услуг (курсов), если суммы баллов или количества других предметов по полученным комплексам услуг (курсам) Исполнителя недостаточно для подачи документов в образовательные организации высшего образования, или

8.2.2. Возвращает стоимость оплаченного комплекса услуг (курса) Клиента, по которому Слушатель не набрал минимальное количество баллов Единого государственного экзамена, необходимое для поступления в образовательные организации высшего образования, если суммы баллов или количества других предметов по полученным комплексам услуг (курсам) Исполнителя достаточно для подачи документов в образовательные организации высшего образования.

8.3. Заказчик вправе требовать возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств по консультационным услугам по подготовке к Основному государственному экзамену (ОГЭ) в случае одновременного соблюдения следующих условий:

8.3.1. Заказчик приобрел у Исполнителя консультации (курс) по необходимому предмету для сдачи Основного государственного экзамена (ОГЭ), кроме формата «Онлайн группа», и указанному в Приложении № 1 к настоящему Договору, а Исполнитель провел Слушателю Заказчика все консультации в рамках настоящего Договора.

8.3.2. В рамках оказания услуг по настоящему Договору Слушатель Заказчика самостоятельно полностью выполнил все домашние задания по курсу, указанному в Приложении №1 к настоящему Договору в соответствии с п. 8.3.1. Договора.

8.3.3. Все домашние задания по соответствующему курсу должны быть выполнены в течение одного календарного месяца с момента появления домашних заданий в онлайн-модуле.

8.3.4. Слушатель самостоятельно и в срок, установленный в п. 8.3.3., решил все домашние задания и использовал кнопку «посмотреть ответ» в онлайн-модуле не более, чем в 10% случаев от всего количества выполненных домашних заданий в рамках курса.

8.3.5. Слушатель посетил 95% очных и/или онлайн консультаций (или, если предусмотрено курсом, 95% онлайн-вебинаров, или, если предусмотрено курсом, в общей сумме очных консультаций и онлайн-вебинаров 95%), от общего количества очных консультаций (или от общего количества вебинаров, или от общего количества очных консультаций и вебинаров), предусмотренных расписанием каждого из курсов по необходимому для сдачи Основного государственного экзамена предмету. Пропуск 5% консультаций не отменяет правил, предусмотренных п. 8.3.2-8.3.5 Договора. При пропуске консультаций Слушатель обязан выполнить домашнее задание по каждой пропущенной консультации. При этом если в соответствии с пунктом 3.1.8 Договора Заказчик не известил Исполнителя об отсутствии Слушателя не позднее, чем за 24 часа до начала предполагаемой консультации, а Исполнитель предоставил Слушателю возможность получить консультацию по пропущенной теме в другой группе при наличии свободных мест, то такая консультация по смыслу настоящего пункта считается пропущенной. Если Заказчиком выбран формат «один на один», Слушатель и/или Заказчик вправе по своей инициативе перенести не более одного занятия в месяц. В случае если Слушатель посмотрел пропущенный онлайн-вебинар до окончания курса, такой онлайн-вебинар не считается пропущенным для целей определения процента посещаемости, предусмотренного п. 8.1.5. Договора.

8.3.6. Слушатель просмотрел все видеоматериалы, представленные в онлайн-модуле курса, по предмету, необходимому для сдачи Основного государственного экзамена.

8.3.7. Слушатель сдал Основной государственный экзамен (ОГЭ) по предмету, соответствующему предмету консультаций, оказываемых по настоящему Договору.

8.3.8. В случае несоблюдения хотя бы 1 условия п. 8.3.1-8.3.7 настоящего Договора Заказчик не может требовать возврата уплаченных денежных средств.

8.3.9. При соблюдении всех условий, указанных в п. 8.3.1-8.3.7 Заказчик вправе в письменной форме требовать возврата уплаченных по настоящему Договору денежных средств, если:

8.3.9.1. В результате сдачи Основного государственного экзамена по соответствующему предмету Слушатель получил количество баллов, эквивалентное оценкам 2 и 3 по пятибалльной шкале оценки;

8.3.9.2. Заказчик предоставил Исполнителю код регистрации Слушателя, указанный в уведомлении на Основной государственный экзамен (ОГЭ), а также паспортные данные Слушателя для проверки результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ) Слушателя.

8.3.10. Заказчик подтверждает, что для проверки соблюдения п. 8.3.9. Исполнитель вправе проверить баллы Слушателя, полученные за сдачу Основного государственного экзамена (ОГЭ), на сайте https://www.mos.ru, используя необходимые данные Слушателя. Заказчик дает согласие на использование паспортных данных и иных необходимых персональных данных Слушателя для проверки результатов Основного государственного экзамена (ОГЭ) Слушателя.

8.6. Заказчик вправе требовать полного возврата уплаченных Исполнителю по настоящему Договору денежных средств в случае одновременного соблюдения следующих условий (далее - Акция «Гарантия качества»):

8.6.1. Предметом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является оказание услуг по Курсу «Единый государственный экзамен (ЕГЭ)», «Основной государственный экзамен (ОГЭ)», «Школьные предметы (5-8, 10 классы)» или «Английский язык»;

8.6.2. Форматом договора возмездного оказания услуг, который намеревается расторгнуть Заказчик, является «Блендед», «Онлайн мини группа», «Онлайн плюс» или «Один на один»;

8.6.3. Слушатель посетил первые два занятия Курса, а также прошел Личную беседу при формате консультаций «Блендед» или «Онлайн плюс» или а для формата «Онлайн мини группа» или «Один на один», Слушатель посетил первое занятие Курса и прошел Личную беседу в соответствии с утвержденным в Образовательной платформе MAXIMUM и в Приложении № 1 к Договору расписанием. Для целей настоящего пункта датой первого занятия является дата начала Курса в соответствии с Приложением №1 к Договору;

8.6.4. Заказчик направил обращение о намерении воспользоваться Акцией «Гарантия качества» на адрес электронной почты service@maximumtest.ru в течение 7 (семи) календарных дней с даты начала Курса в соответствии с Приложением №1 к Договору.

8.7. Сроки проведения и действия Акции «Гарантия качества»: «01» августа 2020 года – «1» июня 2021 года включительно.

8.8. В случае направления заявления Заказчиком и соблюдения всех требований пунктов 8.6.-8.7., Исполнитель обязан вернуть денежные средства, уплаченные Заказчиком по Договору, в полном объеме.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств в полном объёме.

9.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке при условии подачи Исполнителю письменного заявления по электронной почте на адрес service@maximumtest.ru и оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов и фактически проведённых консультаций.

9.3. Исполнитель вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора в случае нарушения Слушателем и/или Заказчиком пунктов 3.1.1–3.1.4 Договора.

9.4. Заказчик, акцептуя настоящий Договор, безоговорочно соглашается с тем, что Исполнитель в любое время вправе изменять условия настоящего Договора путём уведомления Заказчика о таких изменениях по электронной почте. При несогласии с изменением условий настоящего Договора Заказчик может реализовать право отказа от исполнения Договора в одностороннем порядке, указанном в п. 9.2. В противном случае, если Заказчик продолжает пользоваться услугами Исполнителя и не изъявляет надлежащим образом Исполнителя о своём несогласии, изменения считаются принятыми Заказчиком.

9.5. Заказчик несет полную ответственность за предоставленные собственные данные Исполнителю. Изменения данных Заказчика производятся по письменному заявлению Заказчика по электронной почте на адрес service@maximumtest.ru.



11. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ ООО «ЮМАКС»



Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс»

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