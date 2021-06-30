1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. В рамках специального клиентского предложения, действующего при покупки двух и более годовых курсов подготовки в ОГЭ или ЕГЭ Исполнителя в формате «Онлайн мини-группа» в период с 01.07.2021 года по 08.07.2021 г., Исполнитель обязуется оказать услугу по предоставлению Заказчику доступа к годовому курсу Исполнителя: в формате «Онлайн плюс» по предмету ______________, ссылка на описание курса: ___________________________ (далее – «Услуга»).

1.2. Доступ к Услуге предоставляется путем направления ссылки на активацию Услуги на электронный адрес Заказчика, указанный при заключении Договора. Доступ к Услуге предоставляется Заказчику после оплаты полной стоимости услуг по Договору или после внесения Заказчиком первого платежа по Договору (в случае, если оплата услуг по Договору осуществляется в рассрочку) в течение 7 (семи) рабочих дней.

1.3. Срок оказания Услуги: с момента активации по 31.07.2022 г. включительно.



2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

Стоимость Услуги составляет 24 300 (двадцать четыре тысячи триста) рублей. Сумма Вознаграждения Исполнителя указывается без НДС в соответствии с п. 1 ст. 145.1 НК РФ. Основание: Свидетельство номер 10 № 0002388 от 27.11.2017 г. о внесении записи в реестр участников проекта о присвоении статуса участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково», выданное некоммерческой организацией Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий.

2.1. Исполнитель обязуется произвести полный зачет указанной в п. 2.1. стоимости в счет уплаченных ранее средств по Договору Заказчиком, в связи с чем, общая стоимость услуг Исполнителя по Договору остается неизменной.

2.2. Заказчик не вправе требовать перерасчета общей стоимости услуг Исполнителя по Договору, в случае отказа от Услуги по настоящему Дополнительному соглашению.



3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Акцептом настоящего Соглашения является поступление оплаты полной стоимости услуг по Договору или первого платежа по Договору (в случае, если оплата услуг по Договору осуществляется в рассрочку) на расчетный счет Общества. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его акцепта Заказчиком.

3.2. В случае расторжения Договора по любому основанию, данное Дополнительное соглашение подлежит автоматическому расторжению в день расторжения Договора.



4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, Приложениями к нему Стороны руководствуются действующим законодательством и Договором.

4.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, составлено в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.