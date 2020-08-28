Правила проведения акции “3-й курс в подарок“ (далее – «Правила»)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции “3-й курс в подарок” (далее — “Акция”).



1.2. Акция проводится в период с 29.08.2020 года по 7.09.2020 года включительно.



1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт https://maximumtest.ru.



1.4. Условия акции распространяются на следующие услуги Организатора: информационно консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Годовой подготовки к ЕГЭ», «Годовой подготовки к ОГЭ» в формате онлайн, онлайн плюс.



2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ



2.1. К участию в акции допускаются физические лица, заключившие не менее 2 (двух) договоров возмездного оказания услуг с ООО «Юмакс», предметом которых являлись продукты предметной подготовки из следующей линейки: ЕГЭ, ОГЭ (далее – «Участник»).



2.2. Скидки по различным акциям не суммируются. Если услуги Организатора попадают под несколько акций, действует большая скидка.



2.3. При единовременной покупке двух услуг Организатора, участвующих в Акции, покупателю предоставляется скидка на третью услугу в размере, равном стоимости одной из двух услуг, имеющих наименьшую цену. Таким образом итоговая стоимость третьей услуги будет составлять 1 (один) рубль.



2.4. При приобретении услуги Организатора на условиях настоящей Акции, условия “Гарантии исполнителя”, указанные в п. 8 заключаемого договора имеют силу, а именно: Гарантия поступления на бюджет, Гарантия результата, Гарантия удовлетворения качеством услуги.



2.5. При покупке услуг Организатора, указанных в п. 1.4. настоящих Правил, и соблюдения всех условий Акции, стоимость соответствующих услуг составляет 1 (один) рубль.



2.6. В случае если условие, указанное в п. 2.1, не будет выполнено в связи с расторжением договоров возмездного оказания услуг, Организатор вправе приостановить/прекратить оказание услуг, указанных в п. 1.4 Правил.



3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ



3.1. Права Организатора Акции:

— Организатор имеет право отказать в выдаче скидки Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в Правилах.

— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции производится путём направления сообщений на адрес электронной почты.

— Организатор вправе закрыть доступ Участнику при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.



3.2. Обязанности Организатора Акции:

— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;

— Организатор Акции обязан выполнить все условия перед участником, в соответствии с настоящими Правилами Акции.



3.3. Права Участника:

— Знакомиться с Правилами Акции;

— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

— Получить от Организатора Акции скидки или исполнение иных условий Акции в полном объёме в случае выполнения Участником всех условий Акции.



3.4. Участник Акции также обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора и условия договора, заключаемого между Организатором и Участником в рамках проведения Акции, которые доводятся до сведения Участника дополнительно.