Правила проведения акции “3-й курс в подарок“ (далее – «Правила»)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции “3-й курс в подарок” (далее — “Акция”).
1.2. Акция проводится в период с 29.08.2020 года по 7.09.2020 года включительно.
1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт https://maximumtest.ru.
1.4. Условия акции распространяются на следующие услуги Организатора: информационно консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Годовой подготовки к ЕГЭ», «Годовой подготовки к ОГЭ» в формате онлайн, онлайн плюс.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. К участию в акции допускаются физические лица, заключившие не менее 2 (двух) договоров возмездного оказания услуг с ООО «Юмакс», предметом которых являлись продукты предметной подготовки из следующей линейки: ЕГЭ, ОГЭ (далее – «Участник»).
2.2. Скидки по различным акциям не суммируются. Если услуги Организатора попадают под несколько акций, действует большая скидка.
2.3. При единовременной покупке двух услуг Организатора, участвующих в Акции, покупателю предоставляется скидка на третью услугу в размере, равном стоимости одной из двух услуг, имеющих наименьшую цену. Таким образом итоговая стоимость третьей услуги будет составлять 1 (один) рубль.
2.4. При приобретении услуги Организатора на условиях настоящей Акции, условия “Гарантии исполнителя”, указанные в п. 8 заключаемого договора имеют силу, а именно: Гарантия поступления на бюджет, Гарантия результата, Гарантия удовлетворения качеством услуги.
2.5. При покупке услуг Организатора, указанных в п. 1.4. настоящих Правил, и соблюдения всех условий Акции, стоимость соответствующих услуг составляет 1 (один) рубль.
2.6. В случае если условие, указанное в п. 2.1, не будет выполнено в связи с расторжением договоров возмездного оказания услуг, Организатор вправе приостановить/прекратить оказание услуг, указанных в п. 1.4 Правил.
3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Права Организатора Акции:
— Организатор имеет право отказать в выдаче скидки Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в Правилах.
— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции производится путём направления сообщений на адрес электронной почты.
— Организатор вправе закрыть доступ Участнику при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.
3.2. Обязанности Организатора Акции:
— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
— Организатор Акции обязан выполнить все условия перед участником, в соответствии с настоящими Правилами Акции.
3.3. Права Участника:
— Знакомиться с Правилами Акции;
— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
— Получить от Организатора Акции скидки или исполнение иных условий Акции в полном объёме в случае выполнения Участником всех условий Акции.
3.4. Участник Акции также обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора и условия договора, заключаемого между Организатором и Участником в рамках проведения Акции, которые доводятся до сведения Участника дополнительно.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции “3-й курс в подарок” (далее — “Акция”).
1.2. Акция проводится в период с 29.08.2020 года по 7.09.2020 года включительно.
1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт https://maximumtest.ru.
1.4. Условия акции распространяются на следующие услуги Организатора: информационно консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Годовой подготовки к ЕГЭ», «Годовой подготовки к ОГЭ» в формате онлайн, онлайн плюс.
2. СРОКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ
2.1. К участию в акции допускаются физические лица, заключившие не менее 2 (двух) договоров возмездного оказания услуг с ООО «Юмакс», предметом которых являлись продукты предметной подготовки из следующей линейки: ЕГЭ, ОГЭ (далее – «Участник»).
2.2. Скидки по различным акциям не суммируются. Если услуги Организатора попадают под несколько акций, действует большая скидка.
2.3. При единовременной покупке двух услуг Организатора, участвующих в Акции, покупателю предоставляется скидка на третью услугу в размере, равном стоимости одной из двух услуг, имеющих наименьшую цену. Таким образом итоговая стоимость третьей услуги будет составлять 1 (один) рубль.
2.4. При приобретении услуги Организатора на условиях настоящей Акции, условия “Гарантии исполнителя”, указанные в п. 8 заключаемого договора имеют силу, а именно: Гарантия поступления на бюджет, Гарантия результата, Гарантия удовлетворения качеством услуги.
2.5. При покупке услуг Организатора, указанных в п. 1.4. настоящих Правил, и соблюдения всех условий Акции, стоимость соответствующих услуг составляет 1 (один) рубль.
2.6. В случае если условие, указанное в п. 2.1, не будет выполнено в связи с расторжением договоров возмездного оказания услуг, Организатор вправе приостановить/прекратить оказание услуг, указанных в п. 1.4 Правил.
3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Права Организатора Акции:
— Организатор имеет право отказать в выдаче скидки Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в Правилах.
— Организатор вправе изменять настоящие Правила или отменить Акцию. При этом уведомление Участников Акции об изменении настоящих Правил или об отмене Акции производится путём направления сообщений на адрес электронной почты.
— Организатор вправе закрыть доступ Участнику при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.
3.2. Обязанности Организатора Акции:
— Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;
— Организатор Акции обязан выполнить все условия перед участником, в соответствии с настоящими Правилами Акции.
3.3. Права Участника:
— Знакомиться с Правилами Акции;
— Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;
— Получить от Организатора Акции скидки или исполнение иных условий Акции в полном объёме в случае выполнения Участником всех условий Акции.
3.4. Участник Акции также обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора и условия договора, заключаемого между Организатором и Участником в рамках проведения Акции, которые доводятся до сведения Участника дополнительно.