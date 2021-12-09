



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения Акции «Максимально новогоднее предложение» (далее — «Акция»).

1.2. Срок проведения Акции разделяется на 3 этапа:

1.2.1. период с 10.12.2021 года по 10.01.2022 г. включительно: период, в течение которого Участник Акции составляет эссе на тему: «Мой идеальный преподаватель», количество знаков: 2000.

1.2.2. период с 11.01.2022 года по 25.01.2022 года включительно – подведения итогов Акции.

1.2.3. период с 26.01.2022 года по 28.02.2022 года – период оповещения победителей и отправки Призов. При необходимости, период, указанный в п.

1.2.3 настоящих Правил, может быть продлен Организатором.

1.3. Организатором Акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт Организатора: https://maximumtest.ru ( далее – «Сайт»).

1.4. Участником Акции является дееспособный совершеннолетний гражданин Российской Федерации (Заказчик), заключивший в период с 10.12.2021 г. по 10.01.2022 г. договор возмездного оказания услуг с Организатором, предметом которого являлись информационно- консультационные услуги в сфере дополнительного образования на сумму не менее 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей 00 коп., а также оплатившее его в полном объеме либо осуществившее первый платеж согласно условиям, установленным договором возмездного оказания услуг. По договору Заказчик и Слушатель (лицо, в пользу которого Организатор оказывает Услуги по такому Договору), могут не совпадать.

1.5. Участник Акции должен:

1.5.1. действовать от своего имени, добровольно и самостоятельно;

1.5.2. добровольно, самостоятельно и лично принимать на себя все риски ответственности и последствий, связанных с участием в Акции.

1.5.3. заявить о своем желании участвовать в Акции в установленном правилами и условиями Акции порядке;

1.5.4. иметь впоследствии к предъявлению и представлению копии документов, указанные в п.2.9. настоящих Правил;

1.5.5. стоять на учете в установленном порядке в качестве налогоплательщика (иметь ИНН физического лица и готов его сообщить организатору Акции по запросу).

1.5.6. Участником Акции не может быть работник организатора Акции, владелец сайта или лицо, содержащееся в местах лишения свободы.

1.6. Территория проведения Акции: Российская Федерация.

1.7. Акция не является лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138- ФЗ "О лотереях", не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

1.8. Акция направлена на привлечение новых клиентов и продвижение услуг Организатора.

1.9. Информирование об Акции осуществляется на сайте Организатора. Организатор Акции вправе использовать иные способы информирования Участников, в том числе с использованием предоставленной ими контактной информации.

1.10. Окончательное решение, связанное с определением Победителей Акции, принимает Организатор.



2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ



2.1. Для участия в Акции Участник, отвечающий критериям п. 1.4. настоящих Правил, составляет эссе по теме, указанной в п.1.2.1. Правил и направляет его на электронный почтовый адрес: konkurs@maximumtest.ru, с указанием фамилии, имени, отчества (далее – ФИО) Заказчика и Слушателя. Работы присылаются только в электронном виде в формате текстового редактора MS Word (.doc, .docx) без макетирования и архивирования или через онлайн-модуль Образовательной платформы MAXIMUM, размещенный по адресу https://education.maximumtest.ru в личном кабинете Слушателя. Совершение Участником Акции действий, указанных в настоящем пункте, свидетельствует о принятии (акцепте) предложения (оферты) Организатора и признается Заявкой на участие в Акции, а такое лицо признается Участником Акции и обладает правом на получение Приза.

2.2. Победители Акции определяются по следующим номинациям: • Креативный подход - за самое творческое решение задачи; •Лучший текст - за самый грамотный, логичный и красивый текст; • Смелость и искренность - за самый вдохновляющий рассказ о своих мечтах.

2.3. Победителей Акции выбирает жюри из состава 5 (пяти) человек. Состав жюри определяется Организатором самостоятельно. К участию в Акции не допускаются работы, которые нарушают законодательство РФ, содержат ненормативную лексику, призывы политического, религиозного или экстремистского характера; могут служить пропагандой употребления (распространения) алкогольных напитков, табачных изделий, наркотических и психотропных веществ, могут нанести вред чести, достоинству и деловой репутации любых 3-х лиц, включая других Участников Акции; могут задеть национальные или религиозные чувства 3-х лиц; могут нарушить нормы морали и нравственности; содержат рекламу товарных знаков 3-х лиц.

2.4. При условии выполнения Участником условий, указанных в п.

2.1 настоящих Правил, Участник получает возможность выиграть в Акции один из следующих призов:

2.4.1. Колонка JBL Flip 5 - 2 шт. Стоимость каждого Приза: 7 499 (Семь тысяч четыреста девяносто девять) рублей 00 копеек. Денежная часть приза составляет 4 037 (Четыре тысячи тридцать семь) рублей 92 копейки.

2.4.2. Яндекс Станция Лайт - 6 шт. Стоимость каждого Приза: 3 990 (Три тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. Денежная часть приза составляет 2 148 (Две тысячи сорок восемь) рублей 46 копеек.

2.4.3. Apple MacBook Air M1 13.3" - 1 шт. Стоимость Приза: 89 990 (Восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто). Денежная часть приза составляет 48 456 (Сорок восемь тысяч четыреста пятьдесят шесть) рублей 15 копеек. Выплата денежной составляющей для Призов, указанных в п. 2.4.1- 2.4.3 настоящих Правил, отдельно от Призов не производится. Размер денежной части Приза рассчитывается по следующей формуле: Х = Q / 65 * 100 - Q, где Х — это денежная часть, размер которой рассчитывается; Q - стоимость Приза с НДС.

2.5. При условии выполнения Участником условий, указанных в п.

2.1 настоящих Правил, Участник получает возможность выиграть в Акции один из следующих призов:

2.5.1. Курс по английскому языку 1 (один) Курс на выбор (в зависимости от уровня подготовки): - «Курс английского языка уровня А1 (Elevate Elementary) MAXIMUM», стоимостью по промо-цене 1 (Один) рубль; - «Курс английского языка уровня А2 (Pre-Intermediate) MAXIMUM», стоимостью по промо-цене 1 (Один) рубль; - «Курс английского языка уровня В1 (Intermediate) MAXIMUM», стоимостью по промо-цене 1 (Один) рубль.

2.5.2. Курс «Профориентация и развитие подростков-mix-Система Выбор», стоимостью по промо-цене 1 (Один) рубль - 2 шт.

2.6. Определение победителей Акции проводится в следующем порядке: 25.01.2022 в 16:00 по Москве проводится определение Победителей, выигравших призы по следующим номинациям: • «Креативный подход» - 3 (три) победителя, 2 (Два) Победителя получат в качестве Приза колонки JBL Flip 5 каждый, 3 (Третий) Победитель получит в качестве Приза: 1 (Один) из курсов на выбор, указанных в п. 2.5.1. настоящих Правил и Яндекс Станцию Лайт.

• «Лучший текст» - 1 (Один) Победитель получит в качестве Приза Apple MacBook Air M1 13.3" и Курс «Профориентация и развитие подростков-mix-Система Выбор» • «Смелость и искренность» - 5 (Пяти) победителей, 4 (Четыре) Победителя получат в качестве Приза Яндекс Станции Лайт и 1 (Один) Победитель получит в качестве Приза Курс «Профориентация и развитие подростков-mix-Система Выбор» и Яндекс Станцию Лайт. 2.7. До 25.01.2022 г. результаты Акции публикуются в социальных сетях на страницах Instagram-аккаунтов @maximumtestru и/или @maximumeducation – путем указания фамилии, имени и отчества Победителей. Каждый Участник Акции своими действиями выражает свое согласие на публикацию в социальных сетях фамилии, имени, отчества Участника среди лиц, отобранных как Победители.

2.8. До 28.02.2022 г. Организатор связывается с Победителями, выигравшими призы, посредством электронной почты и/или по номеру телефона, которые выигравшие Участники указали при заключении Договора, с целью определения порядка передачи призов.

2.9. Передача Призов иным лицам не предусмотрена настоящими Правилами. 2.10. Организатор информирует Участников о том, что Призы, указанные в п. 2.4.1, 2.4.2. и 2.4.3. настоящих Правил, подлежит налогообложению по ставке 35% для резидентов (и 30 % для нерезидентов РФ). В соответствии с действующим налоговым законодательством РФ Организатор выступает налоговым агентом. В соответствии с п. 4 ст.226 НК РФ, сумма исчисленного налога удерживается из доходов налогоплательщика при их физической выплате. Участвуя в Акции, Участник, получивший права на Приз Акции согласно условиям настоящих Правил, соглашается с тем, что денежная часть Приза будет удержана и перечислена в качестве налога на доходы физических лиц победителя Акции и соглашается предоставить Организатору письменное согласие, что Победитель не возражает направить всю причитающуюся ему денежную часть приза на уплату НДФЛ.

2.9. Порядок передачи Победителю Приза, указанного в п.

2.4 настоящих правил:

1) После получения Участником уведомления от Организатора о выигрыше Приза, в порядке, предусмотренном п. 2.5 настоящих Правил, Участник должен посредством электронной почты предоставить Организатору необходимые сведения для получения Приза, а именно: данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серию и номер паспорта, кем и когда был выдан, адрес регистрации по месту жительства/месту пребывания), скан паспорта (разворот с фотографией и пропиской) копию свидетельства ИНН, Акт приема-передачи Приза, и иные необходимые запрашиваемые Организатором документы. Формы Акта приема-передачи Приза высылается Организатором посредством электронной почты.

2) Участник должен предоставить Организатору сведения и документы, указанные в пп. 1 п.

2.9 настоящих Правил, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса от Организатора, а также заполнить, подписать и направить скан - копию Акта приема – передачи Приза по электронной почте и, по запросу Организатора, передать его оригинал.

3 В случае если Участник не предоставляет информацию, предусмотренную пп. 1 п. 2.9. настоящих Правил, в сроки, или предоставляет ее в не полном объеме, или не направляет подписанный Акт приема – передачи Приза, Приз не отправляется Участнику до тех пор, пока он не предоставит все необходимые документы в полном объеме, но не позднее 28.02.2022 года, в противном случае Участник теряет свое право на получение Приза.

4) Организатор Акции вправе дополнительно запрашивать иные документы и/или сведения об Участнике, необходимые для получения Приза. 5) Дата вручения Приза определяется по дате вручения их Победителю. Отправка Приза осуществляется только на территории Российской Федерации, путем отправки Победителю курьерской службой доставки на адрес, который выигравший Участник указал при заключении Договора. Победитель обязуется подписать накладную курьера, подтверждающую получения Приза.

2.10. Порядок передачи Победителям Призов, указанных в п.

2.5. Правил: Поскольку данные Призы являются собственными Продуктами Организатора, и разыгрываются среди лиц, ставших клиентами Организатора, вручение данных призов производится путем подключения Организатором данных курсов Участникам в личных кабинетах участников на Образовательной платформе «MAXIMUM». Перед подключением Стороны обязаны подписать Дополнительное соглашение о предоставлении доступа к одному из Курсов, указанных в п. 2.5. настоящих Правил, стоимостью 1 (Один) рубль. Участник обязуется оплатить стоимость Курса в соответствии с Дополнительным соглашением.



3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ



3.1. Права Организатора Акции: 1) Организатор имеет право отказать в выдаче Приза и денежного вознаграждения Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в настоящих Правилах. 2) Организатор вправе изменять настоящие Правила. Изменение настоящих правил происходит путем публикации их на Сайте на странице Акции.

3) Организатор вправе прекратить участие Участника в Акции при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ. 4) Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции. О прекращении проведения Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения данной информации на Сайте на странице Акции.

5) В случае если условие, указанное в п. 2.1, не будет выполнено в связи с расторжением договора возмездного оказания услуг по любым основаниям, Организатор вправе отказать Участнику в выдаче приза. 6) При выявлении Организатором Акции нарушений настоящих Правил и иных условий участия со стороны Участника, в том числе намеренное приобретение Курса с целью получения Приза и последующего требования возврата денежных средств за Курс, признанного Победителем, Организатор оставляет за собой право на аннулирование результатов Акции и возмещения стоимости Приза.

3.2. Обязанности Организатора Акции: 1) Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами; 2) Организатор Акции обязан выдать Участнику призы, в соответствии с настоящими Правилами Акции. 3) Организатор обязан своевременно публиковать на Сайте любые изменения и дополнения настоящих Правил.

3.3. Права Участника:

1) Знакомиться с Правилами Акции;

2) Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

3) Требовать от Организатора Акции выдачи Призов в случае выполнения условий Акции.

3.4. Обязанности Участника: 1) Участник Акции обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора и условия договора, заключаемого между Организатором и Участником на покупку Курса.

2) Участник обязуется своевременно производить оплату стоимости Курса по договорам возмездного оказания услуг, заключенным между Участником и Организатором. Наличие какой-либо задолженности по оплате Курса Участником является основанием для отказа Организатора в выдаче Участнику Приза.



4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



4.1. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются условиями Договоров, заключенных между Организатором и Участниками Акции, а также положениями действующего законодательства РФ.

4.2. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

4.2.1. за неознакомление Участников Акции / иных лиц с Правилами;

4.2.2. за ошибки и сбои в работе Сайта;

4.2.3. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Акции действий, необходимых получения Приза;

4.2.4. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора;

4.2.5 за неполучение Участником Приза по причинам, не зависящим от Организатора, в частности недействительность электронного адреса Участника.

4.3. Право на получение Вознаграждения не может быть уступлено либо иным образом передано Участником Акции другому лицу, либо обременено иным образом.

4.4. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.

4.5. Все споры, возникающие между Организатором и Участниками Акции, в рамках Акции, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ.

4.6. Направляя (представляя) информацию и/или материалы, предусмотренные условиями Акции, Участник гарантирует, что является их автором и правообладателем, и предоставляет Организатору Акции безвозмездную неисключительную лицензию на использование соответствующих информации и/или материалов способами, перечисленными в п.п. 1-11 п. 2 ст. 1270 ГК РФ, на срок действия исключительного права на соответствующую информацию и/или материалы, с правом предоставления права использования информации и/или материалов третьим лицам (сублицензии), а также дает право на их обнародование, анонимное использование и внесение в них изменений. В случае несоблюдения данной гарантии Участник возмещает Организатору Акции причиненные убытки в полном объеме.

4.7. Участник Акции не вправе требовать выдачу Приза в денежном эквиваленте.