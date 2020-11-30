

Правила проведения акции «Сотка за сотку» (далее – «Правила»)



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ



1.1. Настоящие Правила закрепляют порядок проведения акции «Сотка за сотку» (далее — «Акция»).

1.2. Срок проведения Акции разделяется на 2 этапа:

1.2.1. период с 01.12.2020 года по 31.12.2020 года включительно: период, в течение которого Участник акции заключает Договор возмездного оказания услуг, указанный в п.2.1 настоящего Договора и оплачивает его.

1.2.2. период с 01.01.2021 года по 31.08.2021 года включительно: период, в течение которого Участник, выполнивший условия, указанные в п. 2.1 настоящего Договора, имеет право обратиться к Организатору с требованием получения денежного вознаграждения.

1.3. Организатором акции является ООО “Юмакс” (далее – «Организатор») - ОГРН 1137746119830, ИНН 7730681080, место нахождения 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41, сайт Организатора: https://maximumtest.ru ( далее – «Сайт»).

1.4. Участником акции является физическое лицо (Заказчик), заключившее в период проведения акции, указанный с п. 1.2.1 настоящих Правил, договор возмездного оказания услуг с Организатором, предметом которого являлись информационно- консультационные услуги в сфере дополнительного образования «Курс подготовки к ЕГЭ «Поступление под ключ», а именно продукты предметной подготовки из линейки ЕГЭ: Онлайн плюс, В классе и онлайн, Мини-группа онлайн, Индивидуально (далее – «Курс»), а также полностью или частично оплатило услуги по данному договору в соответствии с п. 2.1 настоящих Правил и условиями договора. По договору Заказчик и Слушатель (лицо, в пользу которого Организатор оказывает Услуги по такому Договору), могут не совпадать.

1.5. Территория проведения акции: Российская Федерация.

1.6. Акция не является лотереей согласно Федеральному закону от 11.11.2003 N 138-ФЗ "О лотереях", не содержит элемента риска, не преследует цели получения прибыли либо иного дохода и проводится в соответствии с настоящими Правилами.

1.7. Акция направлена на повышение мотивации к обучению у Слушателей, обучающихся по договорам, указанным в 1.4 настоящих Правил, а также на привлечение новых клиентов.



2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ

2.1. Для участия в Акции Участнику необходимо выполнить следующие действия:



1) В период с 01.12.2020 года по 31.12.2020 года заключить с Организатором Договор возмездного оказания услуг в соответствии с п. 1.4 настоящих Правил, а также оплатить его в полном объеме либо внести первый платеж в соответствии с условиями такого Договора, если оплата осуществляется в рассрочку.

2) В период с 01.01.2021 года по 31.08.2021 года включительно предоставить Организатору копию сертификата, подтверждающего сдачу ЕГЭ 2021 года Слушателем Курса по предмету Курса на 100 баллов. Организатор праве потребовать у Участника предъявления оригинала сертификата.



2.1.1. Участник, выполнивший действия, предусмотренные п. 2.1 настоящего Договора, обязуется вместе с сертификатом, подтверждающим сдачу ЕГЭ 2021 года Слушателем Курса по предмету Курса на 100 баллов, предоставить копию своего паспорта (разворота с фотографией и отметкой о регистрации), ИНН, а также реквизиты своего банковского счета. Участник обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса Организатора, предоставить иные документы, необходимые для выплаты денежного вознаграждения. Непредоставление документов, указанных в настоящем пункте, является основанием для отказа Организатора в выплате денежного вознаграждения.

2.2. Организатор обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента осуществления проверки подлинности документа, указанного в п.п.2 п.2.1 настоящих Правил, при условии предоставления Участником документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора, выплатить Участнику денежное вознаграждение в размере 154 000 рублей (сто пятьдесят четыре тысячи) рублей, в том числе НДФЛ в размере 35 % для резидентов РФ согласно п. 2 ст. 224 НК РФ (или 30 % для нерезидентов РФ в соответствии с п. 3. ст. 224 НК РФ), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Участника. В соответствии с п. 1 ст. 226 НК РФ Организатор выступает налоговым агентом и обязан исчислить, удержать и перечислить в бюджет сумму налога на доходы физических лица размере, указанном в настоящем пункте.



2.3. В случае если условие, указанное в п. 2.1, не будет выполнено в связи с расторжением договора возмездного оказания услуг по любым основаниям, Организатор вправе отказать Участнику в выплате денежного вознаграждения.



3. ОРГАНИЗАТОР, УЧАСТНИК АКЦИИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ



3.1. Права Организатора Акции:



1) Организатор имеет право отказать в выдаче денежного вознаграждения Участнику, не выполнившему требования настоящих Правил, или нарушившему требования, указанные в настоящих Правилах.

2) Организатор вправе изменять настоящие Правила. Изменение настоящих правил происходит путем публикации их на Сайте на странице Акции.

3) Организатор вправе прекратить участие Участника в Акции при нарушении последним настоящих Правил в процессе участия в Акции или в случае, если Участник своими действиями/бездействиями каким-либо образом нарушает настоящие Правила и/или требования действующего законодательства РФ.

4) Организатор оставляет за собой право по своему усмотрению в любой момент прекратить проведение Акции. О прекращении проведения Акции Организатор уведомляет Участников путем размещения данной информации на Сайте на странице Акции.

5) Организатор вправе проводить проверку подлинности сертификата, подтверждающего сдачу ЕГЭ 2021 года Слушателем, предоставленного Участником в соответствии с пп. 2 п.2.1 любыми доступными и законными способами, в частности направлять запросы в общие образовательные учреждения, в которых Слушатель получал образование, при этом Участник обязует оказывать содействие Организатору при проведении такой проверки.



3.2. Обязанности Организатора Акции:





1) Организатор Акции обязан провести Акцию в соответствии с настоящими Правилами;

2) Организатор Акции обязан предоставить денежное вознаграждение Участнику, в соответствии с настоящими Правилами Акции.

3) Организатор обязан своевременно публиковать на Сайте любые изменения и дополнения настоящих Правил.



3.3. Права Участника:



1) Знакомиться с Правилами Акции;

2) Принимать участие в Акции в порядке, определенном настоящими Правилами;

3) Требовать от Организатора Акции предоставление вознаграждения в случае выполнения всех условий Акции.



3.4. Обязанности Участника:

1) Участник Акции обязуется соблюдать иные правила и условия использования ресурсов Организатора и условия договора, заключаемого между Организатором и Участником на покупку Курса.

2) Участник обязуется своевременно производить оплату стоимости Курса по договорам возмездного оказания услуг, заключенным между Участником и Организатором. Наличие какой-либо задолженности по оплате Курса Участником является основанием для отказа Организатора в выплате Участнику денежного вознаграждения.



4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ



4.1. В случае если между Участником и Организатором заключено более одного Договора, в рамках которого возможно участие в Акции, такой Участник имеет право участвовать в Акции в рамках любого из Договоров, при этом Вознаграждение может быть получено Участником только один раз.

4.2. По всем вопросам, не урегулированным Правилами, Организатор и Участники Акции руководствуются условиями Договоров, заключенных между Организатором и Участниками Акции, а также положениями действующего законодательства РФ.

4.3. Организатор, кроме прочего, в том числе изложенного в Правилах ранее, не несет ответственности:

4.3.1. за неознакомление Участников Акции / иных лиц с Правилами;

4.3.2. за ошибки и сбои в работе Сайта;

4.3.3. за неисполнение либо несвоевременное исполнение Участниками Акции действий, необходимых получения денежного вознаграждения;

4.3.4. за иные события и обстоятельства, находящиеся вне разумного контроля со стороны Организатора;

4.3.5 за неполучение Участником денежного вознаграждения по причинам, не зависящим от Организатора, в частности блокировка банковского счета Участника.

4.4. Право на получение Вознаграждения не может быть уступлено либо иным образом передано Участником Акции другому лицу, либо обременено иным образом.

4.5. Организатор не возмещает и не компенсирует убытки, издержки и любые иные расходы, которые могут возникнуть у Участников в связи с участием в Акции.

4.6. Все споры, возникающие между Организатором и Участниками Акции, в рамках Акции, подлежат рассмотрению в соответствии с законодательством РФ.