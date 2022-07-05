1 вебинар: «Как устроено среднее профессиональное образование»

На занятии узнаем разницу между колледжами, техникумами и училищами. Получим информацию о новой программе профессионалитета, обсудим разнообразие специальностей СПО.



2 вебинар: «Как поступить в колледж»

Разберем критерии выбора колледжа, посмотрим на различные рейтинги учебных заведений России, а также узнаем все о процедуре поступления в колледж — сроки, необходимые документы, экзамены, конкурс.



3 вебинар: «Каковы карьерные перспективы после колледжа»

Вас ждет информация о правилах поступления в вуз после колледжа. Также ответим на вопрос о том, нужно ли сдавать ЕГЭ и как это сделать. Расскажем, как найти работу после окончания колледжа, и какие востребованные профессии можно получить в ссузах.