Курсы MAXIMUM Education для 8 класса

Выберите курс и начните учиться прямо сейчас.
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🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 72 урока
Индивидуальные онлайн-уроки
по английскому языку 🇬🇧
  • Занятия с репетитором по уникальной программе

  • 💻 Speaking club для погружения в язык
  • 📈 Комплексное развитие навыков
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 60 минут
  • 📝 Сертификат о владении языком
12,000
10 200 ₽ в месяц (8 платежей)
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 7 месяцев
📝 26 уроков
Групповые онлайн-уроки
по английскому языку 🇬🇧
  • Преодолей языковой барьер

  • 💻 Speaking club для погружения в язык
  • 📈 Комплексное развитие навыков
  • 📚 Группы до 15 человек
  • 📝 Сертификат о владении языком
7,700
6 600 ₽ в месяц (6 платежей)
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 7 месяцев
📝 48 урока
В группе и с репетитором
онлайн-занятия по английскому языку 🇬🇧
  • Два формата в одном курсе

  • 💻 Speaking club для погружения в язык
  • 📈 Комплексное развитие навыков
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 60 минут
  • 📝 Сертификат о владении языком
10,000
8 600 ₽ в месяц (6 платежей)
🌐 Онлайн
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 66 уроков
Продвинутый курс подготовки
к ОГЭ-2024 в формате "Максимум онлайн"
  • Персонализированный курс с индивидуальным подходом к каждому ученику

  • 💻 5 личных встреч с преподавателем, уроки с индивидуальным планом
  • 📚 Группы до 20 человек
  • 📆 Каждый месяц 8 уроков по 1ч 15мин
  • 🧐 Пробный ОГЭ и индивидуальный разбор ошибок
7 200 ₽ в месяц
🏫 В классе
🏁 Сентябрь
⏳ 9 месяцев
📝 87 уроков
Интенсивная подготовка к ОГЭ-2023
в формате "Максимум онлайн + в классе"
  • Классное оффлайн-комьюнити и усиленная подготовка

  • 📆 Учись в классе и онлайн: каждый месяц 12 уроков
  • 👩‍🏫 5 личных встреч с преподавателем, уроки с индивидуальным планом
  • 📚 Группы до 25 человек
  • 🧐 Пробный экзамен и индивидуальный разбор ошибок
17 800 ₽ в месяц
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Почему обращаются к Maximum Education

Мы изучили все изменения приемной кампании 2022, а так же все тонкости поступления в крупнейшие вузы России, чтобы у наших учеников было преимущество при поступлении. А еще ментор поддерживает и мотивирует учеников, следит за календарем важных дат, чтобы вы точно поступили на бюджет
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360 экспертов создают и ежегодно обновляют курсы
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