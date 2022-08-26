● На уроке ученики изучают теорию и закрепляют её на практике. Практика делится на групповую и индивидуальную, чтобы каждый ученик закрепил материал.

● Преподаватель меняет формат заданий каждые 15 минут, чтобы поддерживать внимание ученика.

● После урока ученик выполняет домашнее задание, чтобы закрепить навык. Если что-то непонятно, можно пересмотреть запись урока и задать вопрос преподавателю. Преподаватель обязательно проверит работы и напомнит о долгах.