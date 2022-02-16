130 специалистов из отдела исследований и разработки создают и ежегодно обновляют курсы на базе ФИПИ, ФГОС и реальных ОГЭ и ЕГЭ

В методических пособиях у преподавателей есть всё для идеального урока: интерактив, понятное объяснение с примерами и проверка понимания

Готовим к формату ОГЭ и ЕГЭ: ученики решают задания c помощью лайфхаков, алгоритмов и простых методов