Прокачай знания в сжатые сроки и не упусти ничего важного!
Фильтр
Отфильтровать
Выберите направление:
Поступите на бюджет, или мы вернём деньги за курсы
- Любой выпускник может поступить на бюджет, если готовиться к ЕГЭ правильно
- Поэтому мы берём на себя юридическую ответственность за ваш результат
- 97% выпускников MAXIMUM поступили на бюджет по гарантии, присоединяйтесь!
*Гарантия не распространяется на образовательные программы длительностью менее 60 (шестидесяти) академических часов
Готовьтесь к ОГЭ и ЕГЭ по проверенной программе
130 специалистов из отдела исследований и разработки создают и ежегодно обновляют курсы на базе ФИПИ, ФГОС и реальных ОГЭ и ЕГЭ
В методических пособиях у преподавателей есть всё для идеального урока: интерактив, понятное объяснение с примерами и проверка понимания
Готовим к формату ОГЭ и ЕГЭ: ученики решают задания c помощью лайфхаков, алгоритмов и простых методов
Отслеживаем изменения в ОГЭ и ЕГЭ, готовим по актуальным материалам и не тратим время на лишнюю теорию