Соглашение об автоматическом списании денежных средств.

Общество с ограниченной ответственностью «Юмакс», осуществляющее образовательную деятельность на основании Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 040223 от 29.07.2019 (срок действия: бессрочно, выдана Департаментом образования города Москвы) (далее – «Общество») предлагает физическим лицам (далее «Клиент») воспользоваться Сервисом «Автоматические списания» и заключить настоящее Соглашение об автоматическом списании денежных средств (далее — Соглашение). Настоящее Соглашение в соответствии со ст. 435 Гражданского кодекса РФ является публичной офертой, адресованной Клиентам, заключившим договор (оферту) возмездного оказания услуг, опубликованный на Интернет-сайте Общества по адресу: https://maximumtest.ru/conditions/oferta (далее – Договор). Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора. Настоящее Соглашение опубликовано на Интернет-сайте Общества по адресу: Клиент безусловно соглашается с настоящим Соглашением путём совершения конклюдентных действий по подключению Сервиса «Автоматические списания» в момент принятия Клиентом настоящего Соглашения и выполнения действий по активации Сервиса «Автоматические списания», указанного в п. 3.1.-3.7. настоящего Соглашения. Общество вправе в одностороннем порядке внести изменения в Соглашение без специального уведомления Клиента. Новая редакция Соглашения начинает действовать с момента ее публикации на сайте Общества, если иное не предусмотрено новой редакцией Соглашения. Лицо, имеющее намерение совершить акцепт настоящего Соглашения, принимает на себя обязательство регулярно обращаться к Интернет-сайту в целях ознакомления с возможным изменением или дополнением Соглашения, и несет все риски в полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением указанной обязанности.

1. Термины и определения

1.1. Акцепт – полное и безоговорочное принятие Клиентом условий настоящего Соглашения. 1.2. Банковская карта - расчетная или кредитная карта, эмитентом которой является Банк-эмитент, являющаяся инструментом безналичных расчетов, предназначенная для совершения Держателем карты операций с денежными средствами, находящимися на банковских счетах Держателя карты в Банке-эмитенте, или с денежными средствами, предоставленными Банком-эмитентом в кредит Держателю карты в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также договором банковского счета, или в пределах установленного лимита, в соответствии с условиями кредитного договора между Банком-эмитентом и Держателем карты, при условии, что такая расчетная или кредитная карта может быть использована Держателем карты для оплаты Услуг Общества. 1.3. Банк-эмитент - кредитная организация, имеющая лицензию на право осуществления банковских операций и осуществившая эмиссию Банковских карт. 1.4. Банк-эквайер - юридическое лицо, осуществляющее прием к оплате Банковских карт посредством сети Интернет с использованием специально разработанного WEB-интерфейса (интернет-эквайринг) на основании договора с Обществом. 1.5. Процессинговый центр – структурное подразделение Банка-эквайера, обеспечивающее информационное и технологическое взаимодействие между участниками расчётов. 1.6. Держатель карты - держатель Банковской карты, отдающий распоряжение о переводе денежных средств от имени Клиента в пользу Общества с помощью Сервиса «Автоматические списания». 1.7. Клиент - физическое лицо, заключившее Оферту с Обществом. 1.8. Договор – договор (оферта) оказания услуг, заключенный между Обществом и Клиентом. 1.9. Услуга – оказание комплекса Услуг по Договору, заключенному между Обществом и Клиентом в сфере дополнительного образования. 1.10. Автоматические списания — сервис по осуществлению регулярных автоматических переводов денежных средств с Банковской карты Держателя в пользу Общества за предоставляемые Обществом услуги по Договору на основании заранее данного акцепта Держателя карты. 1.11. Запрос – информационное сообщение, направляемое Банком-эквайером в Банк-эмитент на перевод денежных средств с Банковской карты в пользу Общества. 1.12. Интернет-сайт – сайт Общества, размещенный по адресу: https://maximumtest.ru.

2. Предмет Соглашения

2.1. Общество обязуется по заданию Клиента предоставить возможность исполнения обязательств по Договору, оплаты Услуг Общества при помощи автоматических списаний денежных средств с Банковской карты Клиента.

3. Описание сервиса «Автоматические списания» и способ его активации

3.1. Сервис «Автоматические списания» позволяет Клиенту исполнять обязательства перед Обществом по Договору, путем автоматических перечислений Банком-эмитентом денежных средств посредством Банка-эквайера. Активация (подключение) Сервиса «Автоматические списания» предполагает выполнение следующих действий: 3.1.1. При приобретении Услуг Общества Клиент ставит соответствующую галочку в чек-боксе при прочтении текста следующего содержания: «ОЗНАКОМЛЕН И СОГЛАСЕН С СОГЛАШЕНИЕМ ОБ АВТОМАТИЧЕСКОМ СПИСАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ». 3.1.2. Первый платеж по приобретенной Услуги Клиент оплачивает самостоятельно путем ввода на WEB-странице Банка-эквайера данных своей Банковской карты. 3.1.3. Банк-эквайер дает распоряжение Банку-эмитенту о списании суммы в размере, согласованном Обществом и Клиентом. 3.1.4. Держатель карты подтверждает списание этой суммы путем ввода специального СМС-кода на странице Банка-эмитента карты. 3.1.5. В случае успешного списания указанной суммы с карты Держателя, Банковская карта будет успешно зарегистрирована и активирована, т.е. Держатель карты соглашается с условиями Соглашения. 3.1.6. Сервис «Автоматические списания» подключается только для банковской карты, зарегистрированной и активированной Держателем карты. 3.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент. 3.3. Все расчеты с использованием банковской карты, предусмотренные настоящим Соглашением, производятся в рублях Российской Федерации. 3.4. Общество не хранит и не обрабатывает данные банковских карт Клиентов, обеспечивая лишь запросы в Процессинговый центр для проведения операции по Банковской карте. 3.5. Общество ни при каких условиях не гарантирует возможность проведения операций по банковской карте Клиентов, оставляя разрешение данных вопросов за Банками и Процессинговым центром. 3.6. Клиент гарантирует, что он является Держателем банковской карты, осознанно, корректно и полностью вводит все требуемые реквизиты банковской карты при активации (подключения) Сервиса «Автоматические списания». 3.7. Подключение Сервиса «Автоматические списания», в порядке, предусмотренном настоящим Соглашением, осуществляется только при наличии технической возможности Общества, Банка-эквайера, Процессингового центра, Банка-эмитента.

4. Действие Сервиса «Автоматические списания»

4.1. После подключения Сервиса «Автоматические списания», с Банковской карты будут осуществляться автоматические переводы денежных средств в сроки и размерах, необходимых для надлежащего исполнения обязанности Клиента по Договору. 4.2. Непосредственное списание денежных средств осуществляет Банк-эмитент на основании заранее данного согласия Клиента на подобное списание. Запрос на перевод денежных средств с указанием суммы перевода в Банк-эмитент передается Банком-эквайером и Процессинговым центром в рамках заключенных с Обществом соглашений. 4.3. Дата списания денежных средств устанавливается в соответствии с первым внесенным платежом Клиентом. Все последующие автоматические списания денежных средств производятся в тот же день, что и оплата первого платежа Клиентом. 4.3.1. В случае если день списания приходится на 29,30,31 число расчетного месяца, а в феврале такие календарные дни отсутствуют, то списание производится в следующем порядке: В случае, если день списания денежных средств приходится на 29 число месяца, то списание в феврале не производится, списание будет произведено 1 марта. В случае, если день списания денежных средств приходится на 30 число месяца, то списание в феврале не производится, списание будет произведено 2 марта. В случае, если день списания денежных средств приходится на 31 число месяца, то списание в феврале не производится, списание будет произведено 3 марта. 4.3.2. В случае если день списания приходится 31 числа месяца, а в расчетном месяце отсутствует такой календарный день, то списание будет произведено в 1 день месяца следующего за расчетным. 4.3.3. В случае применения положений, предусмотренных п. 4.3.1. и 4.3.2. настоящего Соглашения, все последующие платежи списываются в тот же день, на который был перенесен платеж. 4.4. В один момент времени, у Клиента может быть активирован (подключён) Сервис «Автоматические списания» только по одной Банковской карте. Клиент не вправе требовать осуществления замены карты для продолжения работы сервиса «Автоматические списания». 4.5. В случае недостаточности денежных средств на счете Банковской карты для осуществления перевода Банк-эквайер вправе повторять запрос на списание с Банковской карты денежных средств через каждые 72 (Семьдесят два) часа. 4.6. В случае направления Банком-эквайером 4 (Четырех) запросов на списание денежных средств и при условии, что списание не было произведено, Общество прекращает действие Сервиса «Автоматические списания» для Клиента. В этом случае Клиент обязуется самостоятельно вносить платежи по заключенному с Обществом Договору.

5. Права и обязанности сторон

5.1. Общество обязуется предоставить Клиенту возможность активации (подключения) Сервиса «Автоматические списания» для совершения Клиентом платежей в пользу Общества, при наличии технической возможности. 5.2. Клиент обязуется соблюдать условия настоящего Соглашения надлежащим образом. 5.3. Клиент с заключением настоящего Соглашения отдает распоряжение на перечисление денежных средств со счета Банковской карты в оплату Услуг Общества и признает все действия по использованию автоматических платежей с применением системы тождественными заверенным его собственноручной подписью. 5.4. Клиент обязуется обеспечить наличие на счете необходимой и достаточной суммы денежных средств на дату, предшествующую моменту расчета суммы платежа, для осуществления автоматического списания денежных средств с Банковской карты, подключенной к Сервису «Автоматические списания».

6. Отключение Сервиса «Автоматические списания»

6.1. Отключение (отказ) Клиента от Сервиса «Автоматические списания» происходит: 6.1.1. после исполнения Клиентом обязанностей по приобретению Услуги; 6.1.2. по требованию Клиента; 6.1.3. в случае недостаточности денежных средств на счете Банковской карты для осуществления перевода и произведения Банком-эквайером 4 (Четырех) запросов на списание денежных средств с Банковской карты. 6.1.4. в случае истечения срока действия Банковской карты или досрочного закрытия Банковской карты Клиентом. 6.1.5. по любым техническим причинам, независящим от Общества. 6.2. В случае исполнения всех обязательств Клиентом по Договору, Клиент обязуется направить Обществу заявление на отключение сервиса «Автоматические списания» с указанием идентификационных данных: номер телефона и электронная почта Клиента (указанные при приобретении Услуги), а также информации о выполнении всех обязательств Клиентом по Договору. В случае неисполнения вышеуказанной обязанности Клиент несет все риски, связанные с продолжением действия сервиса «Автоматического списания». 6.3. Клиент вправе отказаться от Сервиса «Автоматические списания», направив заявление в свободной форме на электронную почту: service@maximumtest.ru, указав свои идентификационные данные: номер телефона и электронную почту (указанные при приобретении Услуги). 6.4. Отключение сервиса «Автоматические списания» по основаниям, изложенным в п. 6.1.3.-6.1.5. Соглашения, производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента наступления события или с момента, когда Обществу стало известно о наступлении события, изложенного в п. 6.1.3.-6.1.5. Соглашения. 6.5. Отключение сервиса «Автоматические списания» по основаниям, изложенным в п. 6.1.1., 6.1.2. производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения Обществом заявления Клиента. 6.6. В случае отключения сервиса «Автоматические списания» сервис не может быть возобновлен.

7. Ответственность сторон

7.1. Общество не несёт ответственности за неработоспособность и/или временную неработоспособность Сервиса «Автоматические списания». Клиент самостоятельно контролирует исполнение своей обязанности по оплате по Договору. При неработоспособности и/или временной неработоспособности Сервиса «Автоматические списания» Клиент обязан использовать иные способы исполнения обязанностей по Договору. 7.2. Ответственность Общества перед Клиентом по настоящему Соглашению ограничивается суммой денежных средств, зачисленных с использованием Сервиса «Автоматические списания» для оплаты Услуг Общества. 7.3. Споры сторон, возникшие в связи с выполнением условий настоящего Соглашения, разрешаются в соответствии с условиями Договора и настоящего Соглашения.

8. Прочие условия

8.2. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня совершения Клиентом акцепта Соглашения и выполнения действий по активации Сервиса «Автоматические списания» и считается заключенным до момента выполнения Сторонами принятых обязательств. 8.3. Предоставление Сервиса «Автоматические списания» прекращается по основаниям, изложенным в п. 6.1.1.-6.1.5. Договора. 8.4. Права и обязанности Общества и Клиента, вытекающие из настоящего Соглашения, не могут быть переданы третьим лицам.

9. Реквизиты Общества:

ООО «Юмакс» Адрес (место нахождения): 121205, г. Москва, территория СКОЛКОВО инновационного центра, Бульвар Большой, дом 42, строение 1, этаж 1, пом. 334, РМ № 41 ИНН 7730681080 КПП 773101001 р/с 40702810602200003035 в АО "АЛЬФА-БАНК" к/с 30101810200000000593 БИК 044525593 Тел.: 8-800-500 81 29 Адрес электронной почты: service@maximumtest.ru