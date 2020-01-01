ЕГЭ-гонка 2020

Мы понимаем, как важно сделать последний рывок перед экзаменами и выложиться на полную. Начни бешеную подготовку к ЕГЭ прямо сейчас!

Только сегодня все предметы всего за 459 рублей вместо 599 по промокоду MAY

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Как работает ЕГЭ-гонка?

ЕГЭ-гонка стартует 20 апреля и продлится вплоть до самого экзамена. Присоединиться можно в любой момент!

<strong>1.</strong> Вступи в ЕГЭ-гонку

1. Вступи в ЕГЭ-гонку

  • Ты получишь полную базу теории и заданий ЕГЭ по всем темам экзамена
  • А также видеоразборы сложных тем
  • Решать задания можно нон-стоп - мало не покажется
<strong>2.</strong> Получи заряд мотивации

2. Получи заряд мотивации

  • Наставники будут мотивировать
  • Следить за твоим темпом
  • И давать советы по подготовке к ЕГЭ
<strong>3.</strong> Консультации перед экзаменами

3. Консультации перед экзаменами

  • 8 часов живого онлайн-тренинга перед каждым ЕГЭ
  • Вспомни все и разложи по полочкам знания
  • Уникальная возможность задать вопрос лично преподавателю
<strong>4.</strong> Сдай ЕГЭ на максимум

4. Сдай ЕГЭ на максимум

  • Готовься каждый день
  • Борись за первое место в рейтинге
  • И получи свои заслуженные максимальные баллы ЕГЭ
Бюджет

Вступи в ЕГЭ-гонку прямо сейчас

ЕГЭ-гонка доступна ученикам только с полным доступом в приложение Maximum ЕГЭ 2020.В стоимость включены все предметы!

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Вступи в ЕГЭ-гонку прямо сейчас

ЕГЭ-гонка доступна ученикам только с полным доступом в приложение Maximum ЕГЭ 2020.
В стоимость включены все предметы!

599 ₽
Купить