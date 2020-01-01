ЕГЭ-гонка 2020
Мы понимаем, как важно сделать последний рывок перед экзаменами и выложиться на полную. Начни бешеную подготовку к ЕГЭ прямо сейчас!
Только сегодня все предметы всего за 459 рублей вместо 599 по промокоду MAY
Как работает ЕГЭ-гонка?
ЕГЭ-гонка стартует 20 апреля и продлится вплоть до самого экзамена. Присоединиться можно в любой момент!
1. Вступи в ЕГЭ-гонку
- Ты получишь полную базу теории и заданий ЕГЭ по всем темам экзамена
- А также видеоразборы сложных тем
- Решать задания можно нон-стоп - мало не покажется
2. Получи заряд мотивации
- Наставники будут мотивировать
- Следить за твоим темпом
- И давать советы по подготовке к ЕГЭ
3. Консультации перед экзаменами
- 8 часов живого онлайн-тренинга перед каждым ЕГЭ
- Вспомни все и разложи по полочкам знания
- Уникальная возможность задать вопрос лично преподавателю
4. Сдай ЕГЭ на максимум
- Готовься каждый день
- Борись за первое место в рейтинге
- И получи свои заслуженные максимальные баллы ЕГЭ
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ЕГЭ-гонка доступна ученикам только с полным доступом в приложение Maximum ЕГЭ 2020.В стоимость включены все предметы!
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Вступи в ЕГЭ-гонку прямо сейчас
ЕГЭ-гонка доступна ученикам только с полным доступом в приложение
Maximum ЕГЭ 2020.
В стоимость включены все предметы!
599 ₽Купить