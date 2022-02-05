Задание 1

В одном из приведённых ниже слов допущена ошибка в постановке ударения: HEBEPHO

выделена буква, обозначающая ударный гласный звук. Выпишите это слово.

оптОвый

вернА

клалА

прибЫв

молЯщий



Разбор:

4 задание посвящено теме «Орфоэпия», оно проверяет умение ставить ударения в словах. По статистике, это одно из самых сложных заданий, с ним справляется только 79% учеников.

Чтобы справиться с ним, необходимо выучить орфоэпический словник, издаваемый ФИПИ. Только слова, содержащиеся в нем, будут на ЕГЭ. В глаголах женского рода прошедшего времени ударение всегда падает на последний слог, кроме трех исключений: крАла, клАла и послАла. Неверно обозначено ударение в слове клАла.

Ответ: клала

Задание 2В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.ПОЕЗЖАЙ прямоопытные ТРЕНЕРЫ около ПЯТИСТА человекнесколько горячих ОЛАДИЙПара ЧУЛОКРазбор:Это задание 7 ЕГЭ. Проверяет знание морфологических норм и умение исправлять ошибки. Сложность задания заключается в том, что ученикам нужно знать правила образования форм слов различных частей речи. существительных, глаголов, местоимений, числительных, этих правил достаточно много, многие формы надо заучивать наизусть.1) Поезжай — глагол, данное слово необходимо употреблять строго с приставкой по- Здесь все верно, поэтому исключаем вариант.2) Тренеры существительное. На курсе у нас есть специальные мнемотехники, которые помогают нам знать наизусть окончания профессий во множественном числе, т.к. в некоторых случаях употребляется —ы, а в некоторых —а. Интуитивно очень хочется сказать тренера, но это будет неправильно. В данном варианте все верно.3) Пятиста— числительное, каждую его часть необходимо правильно поставить в падежную форму. Однако склонение числительных является одной из самых проблемных тем учеников. Нам они даются легко, ведь мы знаем один лайфхак.числительные 200-900 склоняются так же, как склоняется слово ноты. Нет двУХ нОТ — нет двУXcOT, дать трЕМнотАМ— дать трЕМстами. Значит, около пятИнОТ — около пятИсоТ. Здесь ошибка, важно выписать в ответ выделенное слово в правильной форме.4) Несколько горячих оладий. Определим часть речи в этом варианте ответа — пepeд нами существительное оладий, которое cтoит в форме родительного падежа множественного числа. Ставим в начальную форму — оладья, это существительное женского рода с безударных окончанием —ья. Таким образом, окончание в Р.п. мн. ч. должно быть нулевое: оладий образовано правильно. Тоже элиминируем.5) Пара чулок. Чулки и носки постоянно путают. Нужно запомнить пpocтoe правило. чем короче вещь — тем длиннее слово. Носки короткие, поэтому нет носкОВ, ему требуется окончание, которое удлинит слово. А Вот чулки длинные, значит, нет чулок. Все верноОтвет: пятисот



Задание 3

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда содержится безударная чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов.

1. очарованный, забирать, постелить

2. стипендия, корыто, поместье

3. прикоснуться, равнина, сотворить

4. загореть, примерять (платье), сочетать

5. начинать, промокнуть, пловец



Разбор:

Это задание 9 ЕГЭ. Проверяет правописание безударных гласных в корне слова. В этом году изменились формулировка задания и способ предъявления материала.

Теперь не нужно вставлять пропущенные буквы. Вам нужно именно определить, по каким правилам в каждом из этих слов ставится безударная гласная. Будем работать методом элиминации: если хотя бы одно слово из трех является словарным или проверяемым, можем его отбросить. Надо выучить все корни с чередованием. Также могут спросить найти слово с проверяемой ударением гласной. 9 задание на «Правописание корней» проверяет умение работать с 3 группами слов:

1) Слова с проверяемыми гласными в корне (тут всё просто: нужно лишь найти проверочное слово);

2) Словарные слова (эти слова нужно запомнить);

3) Слова с чередующимися гласными в корне. В том году с ним справилось 77 %.

/. очАровательный проверочное слово чАры, строчка автоматически не подходит, можем ее элиминировать, хотя два оставшихся слова — с чередующимися корнями (бер-бира и стел-стила)

2. стИпендия, кОрыто — словарные слова, помЕстье — проверочное слово мЕсто

3. прикоснуться — чередование кас-кос, равнина — чередование рави-ровн, сотворить —

чередование твар-твор, строчка точно подходит

4. загореть — чередование гap-гop, примЕрять — провечроное слово примЕрка. Внимание, ловушка! Многие ученики путают чередующиеся корни мер-мир (замирать, умирать, замер) с омонимичным корнем МИР (перемирие, примириться) и корнем МЕР (от слова мЕрить одежду). О таких ловушках ЕГЭ необходимо знать. Сочетать — чередование чит-чет

5. начинать — чередование ин-я (начать-начинать), промокнуть — чередование мак-мок,

пловец — чередование плав-плов-плыв

Ответ: 35

Задание 4

Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте скобки и выпишите это слово.

1. Ему казалось, что он никогда (НЕ)ПОКИДАЛ родного города, и все казалось ему до странности знакомым.

2. Прямо на него шел никому (НЕ)ЗНАКОМЫЙ гражданин с добрым лицом, держа на весу, как виолончель, стул.

3. Он вошел в (НЕ)МАЛЕНЬКЙ, но очень уютный зал.

4. (НЕ)ИЗВЕДАННЫЕ мною окрестности манили меня.

5. Девочка надула (НЕ)СИНИЙ, а красный шар.



Разбор:

Задание 13 ЕГЭ на правописание НЕ с различными частями речи. Правописание Не слитно или раздельно зависит именно от части речи. В ответе будет только слово, которое пишется с Не слитно, поэтому остальное можем исключать.

Не покидал — не с глаголом всегда раздельно, исключает.

Не синий, а красный— прилагательное, противопоставление с союзом А, поэтому

раздельно.

Не изведанные мною — npичacтиe с зависимым словом, поэтому раздельно. ЛОВУШКА: традиционно ученики забывают о том, что если у причастия есть зависимое слово, то оно пишется раздельно с не. В данном случае у нас есть слово МНОЮ

Никому не знакомый — наличие отрицательного местоимения «никому» требует раздельного написания

Немаленький, но уютный — можно подумать, что здесь есть противопоставление, однако не спешим. Противопоставление бывает только с союзом А, здесь противопоставления нет. Немаленький можем заменить на синоним большой. Это ответ

Ответ: немаленький

Задание 5

Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.

Андрей вскочил, весь до шеи вымаза(1)ый снегом, и недалеко от себя увидел перепачка(2)ое кровью серебря(З)ое ружье и золоче(4)ый кубок.



Разбор:

Задание 15 ЕГЭ самое сложное по орфографии! Более 40% выпускников в 2018 году не справились с ним. Здесь важно четко знать правила постановки Н и НИ для каждой части речи и уметь верно определять части речи. Ищем 2 н. Вставляем буквы в каждый пропуск. Потом переписываем в ответ цифры, где 2н

Вымазанный— причастие, образованно от глагола совершенного вида, в причастиях

всегда 2н + есть зависимое слово

Перепачканное — причастие, образованно от глагола совершенного вида, в причастиях

всегда 2н + есть зависимое слово

Серебряном — отыменное прилагательное, суффикс ЯН.

Золоченый -отглагольное прилагательное, образовано от глагола несовершенного вида золотить, а несовершенный вид настолько несовершенный, что ему досталась только одна буква Н.

Ответ: 12

Задание 6

Расставьте знаки препинания. Укажите два предложения, в которых

нужно поставить ОДНУ запятую.

1. Ближе к вечеру шум стих и в городе установилась блаженная тишина.

2. Проехали под мостом и перед путниками развернулась величественная панорама столичного города.

3. Пирамиды привлекают сотни туристов не только своим величественным видом но и загадочной историей.

4. Ипполит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими и тесными носами.

5. В воздухе плыл чарующий аромат магнолий левкоев орхидей.

Разбор:



Задание 16 ЕГЭ по пунктуации дает нам 2 балла! В ответе всегда 2 цифры, если они обе верны, получаем 2 балла, если только 1 цифра верна, ставим 1 балл. Проверяются знаки препинания при однородных членах и в сложносочиненных предложениях.

1. Ближе к вечеру шум cтиx и в городе установилась блаженная тишина. — предложение сложное, 2 грамматические основы. шум стих и тишина остановилась. НО здесь есть ловушка, это правило в школе практически не разбирают! Есть общий второстепенный член «ближе к вечеру», поэтому запятые не нужны!

2. Проехали под мостом,1. и nepeд путниками развернулась величественная панорама столичного города. — сложное предложение с двумя грамматическими основами, нет общего второстепенного члена, перед И ставим запятую. 2 идет в ответ.

3. Пирамиды привлекают сотни туристов не только своим величественным видом, но и загадочной историей. двойной союз «не только, но и» Перед второй частью всегда запятая. 3 идет в ответ.

4. Иnnoлит Матвеевич сунул сухощавые ноги в довоенные штучные брюки и погрузился в короткие мягкие сапоги с узкими и тесными носами. здесь нет запятых, несмотря на то, что здесь несколько союзов И, они соединяют разные ряды однородных членов: сунул и погрузился, узкими и тесными.

5. В воздухе плыл аромат магнолий, левкоев, орхидей. — несколько запятых разделяют однородные члены.

Ответ: 23 или 32

Задание 7

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Наплескавшись вдоволь (1) и (2) попрыгав в воду с перевернутого ржавого кузова (3) неведомо как очутившегося в озере (4) мальчишки устроились с удочками возле камышей.



Разбор:

Задания по пунктуации имеют низкий процент выполнения. Только 64% учеников прошлого горы справились с заданием 17, которое проверяет умение ставить знаки препинания в предложениях с деепричастными и причастными оборотами.

Хорошо проанализируйте семантику! Здесь однородные ДО соединены союзом «и» — это первая трудность: (1), (2) — запятые не нужны. Смотрим далее: (4) —закрывает второй ДО, ставим запятую. (3), (4) — выделяют ПО после определяемого слова «кузова», нужны запятые.

Ответ: 34

Задание 8

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

После перенесенных испытаний (1) князь Андрей (2) возвращается к семье (3) ценность (4) которой (5) для него теперь (6) неизмеримо высока.



Разбор:

Это задание № 19, и за него мы точно получим балл, если знаем один маленький лайфхак и одну ловушку. Порешав все задания в банке ФИПИ, мы выяснили, что в данном задании никогда не будет стоять запятая до и после слова который. ФИПИ хочет, чтобы в этом задании всегда была смещена придаточная часть, значит, мы уже можем элиминировать цифры 45.

Разберемся с остальными. Наша главная задача — найти границы придаточной части. Для этого мы должны опустить ее — получится стройное предложение. Если мы опустим часть от цифры 3 и до точки, то получится цельное предложение. Следовательно, в цифре 3 будет стоять запятая. Цифра 2 стоит между подлежащим и сказуемым, там запятой не будет. В цифре 6 ее не будет по той же причине (основа ценность высока) . Осталось понять, будет ли запятая в цифре 1. Это единственная ловушка данного задания. «После перенесенных испытаний» отвечает на вопрос «когда», то есть это просто обстоятельство времени. Обстоятельства времени и места запятыми мы не обособляем. «Летом я буду сдавать ЕГЭ» — мы же не ставим запятую после слова летом. В данном случае все работает аналогично

Ответ: 3

Задание 9

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(- ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые).

Сестра ничего не ответила (1) и (2) когда я сурово посмотрел на нее (3) то она подошла к клетке с птицами и стала рассеянно подсыпать зерно в кормушки (4) хотя они уже были полны.



Разбор:

Это задание 20 из ЕГЭ, которое является самым проблемным для учеников из

пунктуации! 45% сдающих ЕГЭ в прошлом году не справились с ним.

Здесь нужно знать правила постановки занятой на стыке союзов, npu однородных придаточных, уметь не путать простые предложения в составе сложного с однородными членами.

Легко сразу проверить запятую на стыке союзов И Чтобы, мы ставим запятую между ними в том, случае, если далее нет слов TO,HO,TAK, в нашем предложении как раз их нет, поэтому 2 будет в ответе. Запомните, что TOHOTAK — это страшный зверь, который всегда есть запятую на стыке союзов. Но если его нет, то ей ничего не угрожает. Здесь запятая в цифре 2 как раз была съедена

Найдем все грамматические основы: 1) сестра не ответила, 2) я посмотрел 3) отвлечься, 4) она подошла и стала сыпать, 4) они были полны. Теперь необходимо расставить все знаки препинания по границам простых предложений в составе сложного: 1,3,4.

Ответ: 134